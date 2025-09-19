search
Cine era bărbatul ucis de șoferița beată și fără permis. A zăcut o oră în stradă după ce a fost lovit de mașină

0
0
Publicat:

O tragedie a avut loc la Popești-Leordeni, unde un fost jandarm de 54 de ani a murit după ce a fost lovit de o șoferiță de 29 de ani, aflată la volan fără permis și sub influența alcoolului. Femeia a fost arestată preventiv pentru 30 de zile.

Un bărbat a murit după ce a fost lovit de o șoferiță beată și fără permis FOTO: Captură video
Un bărbat a murit după ce a fost lovit de o șoferiță beată și fără permis FOTO: Captură video

Bărbatul era fost angajat al Jandarmeriei Capitalei și se pensionase în urmă cu patru ani. În noaptea accidentului, plecase din cartierul Danubiana, unde locuia, și se îndrepta spre serviciul de pază pe care îl avea după pensionare.

Vecinii îl descriu ca pe un om liniștit și muncitor. „A fost cuminte, a fost un om muncitor, nu a jignit pe nimeni, nu a avut probleme cu nimeni. Se ducea la servici, venea de la servici, își vedea de treabă, se ducea la țară, avea la țară pe mama lui bătrână, punea cartofi, punea ceapă, roșii, își făcea de lucru, o ajuta pe mama lui. Se ducea la muncă, era 4 și ceva...”, a povestit o vecină, potrivit ProTV.

O altă femeie care l-a cunoscut a spus: „Îl știam foarte bine, că eu am fost administrator de bloc. Era un băiat foarte bun, păcat...”

Bărbatul nu era căsătorit și nu avea copii.

Victima, abandonată pe marginea drumului

Potrivit anchetatorilor, un șofer care a asistat la accident a ales să-și continue drumul fără să acorde ajutor și fără să anunțe autoritățile. Astfel, victima a rămas mai bine de o oră într-un șanț, până a fost găsită.

Detalii șocante din anchetă

Tânăra șoferiță a fost audiată timp de mai multe ore și, ulterior, reținută. Procurorii au obținut arestarea ei preventivă pentru 30 de zile. Femeia a recunoscut că în seara accidentului consumase mai multe tipuri de alcool. Ea le-ar fi spus polițiștilor că nu și-a dat seama că a dat peste un om.

Pe lângă acuzațiile de ucidere din culpă, conducere fără permis și sub influența alcoolului, precum și părăsirea locului accidentului, procurorii i-au adăugat și acuzația de furt. Mașina condusă de suspectă nu îi aparținea, ci unui bărbat cu care se întâlnise în acea seară. Potrivit acestuia, cei doi au băut împreună, iar când el a adormit, femeia i-ar fi luat cheia de la mașină și a plecat.

Proprietarul mașinii a declarat, la rândul său, că în seara respectivă au băut împreună și că femeia i-ar fi luat cheia în timp ce dormea.

Permisul de conducere al tinerei fusese anulat chiar anul acesta, după ce a fost prinsă băută la volan.

Societate

historia.ro
