Șoferița beată care a omorât cu mașina patru muncitori va executa 24 de ani de închisoare, a decis ÎCCJ. Procesul care a schimbat practica judiciară

Adina Iuliana Ghervase, șoferița care în iunie 2022, băută fiind, a pierdut controlul mașinii, a lovit o casă şi apoi s-a oprit într-un grup de angajaţi ai Citadin, ucigând patru oameni și rănind trei va rămâne după gratii pentru 24 de ani.

La începutul lui 2024, Tribunalul din Iași a condamnat-o pe Adina Ghervase la 20 de ani de închisoare pentru patru fapte de omor calificat, 9 ani de închisoare pentru trei tentative la omor calificat și la trei ani de închisoare pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, rezultând o pedeapsă finală de 24 de ani de închisoare.

Șoferița a încercat să introducă un recurs în casație, după modelul Mario Iorgulescu, unde Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că nu a fost omor, ci ucidere din culpă. Magistrații de la Î.C.C.J. nu i-au dat însă câștig de cauză.

„Șoferița Ghervase fusese condamnată definitiv în apel la 24 de ani de închisoare pentru omor calificat. Surpriză totuși, dupa ce în cazul Mario Iorgulescu acesta reușise să convingă ÎCCJ că nu e omor ci ucidere din culpă, Ghervase s-a apucat de un recurs în casație pe același model. Astăzi, ICCJ a decis fix la polulul opus de Iorgulescu: șoferita Ghervase rămâne în spatele gratiilor 24 de ani pentru omor calificat, ceea ce schimbă practica din întreaga tara, hotărârile ÎCCJ având caracter de practică judiciară și obligatorii pentru instanțele inferioare”, potrivit avocatului Adrian Cuculis.

Adina Ghervase a fost judecată pentru patru fapte de omor calificat și conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, rezultând o pedeapsă finală de 24 de ani de închisoare.

Adina Iuliana Ghervase avea o alcoolemie de 0.42 mg/l alcool pur în aerul expirat. Atunci, la faţa locului s-a prezentat un echipaj de poliţie.

,,Am fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident rutier, soldat cu victime omeneşti, produs în municipiul Iaşi. În accident a fost implicat un grup de angajaţi care ar fi efectuat lucrări la partea carosabilă, dar şi două vehicule, respectiv un autoturism condus de o femeie în vârstă de 39 de ani şi o autoutilitară oprită pe partea carosabilă. În urma impactului, patru persoane au decedat iar alte trei persoane au fost rănite", transmiteau atunci reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi.