Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
Reacții după schimbările anunțate pe litoralul românesc de anul viitor. „Înmormântăm Staţiunea Mamaia Nord”

Publicat:
Ultima actualizare:

Administrația Națională Apele Române a fost criticată după ce a decis să nu mai prelungească contractele de închiriere pentru plajele de pe litoral. La rândul său, deputatul PSD Constanța Daniel Georgescu a anunţat că este posibil ca turiștii să aibă parte de câteva schimbări începând cu anul viitor.

ANAR nu va mai prelungi contractele de închiriere pentru plajele de pe litoral FOTO Shutterstock
Administrația Națională Apele Române (ANAR) a decis să nu mai prelungească contractele de închiriere pentru plajele de pe litoral, care expiră în octombrie 2025. În locul acestora, vor fi organizate licitații publice deschise, la care toți operatorii vor avea „șanse egale” de participare. Decizia a stârnit însă reacții puternice.

În urma anunțului, președintele Asociaţiei Operatorilor de Plajă Năvodari, Lucian Marcu, a afirmat că astfel este ”înmormântată” staţiunea Mamaia Nord.

”Suntem aici la un fel de înmormântare. Înmormântăm staţiunea Mamaia Nord, o staţiunea nou creată, care a fost creată în zece ani cu eforturi, investiţii, sudoare şi acestea au venit în proporţie de peste 90%, dacă nu mai mult, de la operatorii de plajă. Noi, acum nouă ani, în 2016, am participat la o licitaţie în care am avut câştig de cauză în faţa celor care erau tradiţionali câştigători ai acestor licitaţii. Asta s-a întâmplat pentru că acea licitaţie s-a ţinut sub supravegherea strictă a organelor de control ale statului”, a declarat Lucian Marcu, citat de News.ro.

El a precizat că, după ce au început demolările, ”totul arată ca şi cum ar fi trecut furtuna”.

”Furtuna Barbara de săptămâna trecută nu a făcut nici pe departe un dezastru pe care ni l-am făcut noi. Noi cu mânuţele noastre şi cu lacrimi în ochi a trebuit să dăm jos munca noastră de zece ani”, a susţinut Lucian Marcu.

Totodată, acesta a menționat că, din suprafaţa pe care o închiriază, un operator foloseşte 60 și că din cele 100 de sectoare de plajă din Mamaia, 30 sunt neînchiriate.

”Din plaja respectivă, 30% trebuie să o lăsăm liberă, nu putem lua bani pe ea, trebuie să curăţăm ce se întâmplă pe porţiunea respectivă. Trebuie să lăsăm o porţiune de cinci metri în faţa şezlongurilor pentru acces şi atunci ajungem la concluzia că, din cei 100% închiriaţi, noi folosim 60%, poate mai puţin, dar plătim 100%

(...) În Mamaia sunt 100 de sectoare, 70 adjudecate, 30 libere. Avem practic 30%. În Constanţa, ceva mai puţin, dar per total din cauza faptului că nu sunt licitate toate plajele avem o pierdere la preţul mediu... În acest moment, preţul mediu plătit pe metru pătrat este de 15,87 de lei. Preţul de pornire în acest moment pentru contracte, pentru caietele de sarcini, este de maxim un leu şi 64 de bani, în funcţie de categoria plajei. Vorbim de preţuri de zece ori mai mari”, a afirmat Lucian Marcu.

Proiect pentru plaje fără șezlong

La rândul său, deputatul PSD Constanţa Daniel Georgescu a anunţat, miercuri, printr-un comunicat de presă, că proiectul care prevede plaje gratuite, fără şezlonguri, baldachine şi beach-baruri a fost votat de Parlament, iar din vara viitoare 20% din plajele de pe litoralul românesc pot deveni publice.

”Prin aceste modificări pe care le-am iniţiat, românii îşi redobândesc un drept: acela de a alege unde vor să facă plajă; o vor putea face gratuit, cu prosopul, pe plajele publice sau, dacă vor, pe şezlonguri sau baldachine, contra unei taxe. Dar vor putea alege, în sfârşit, cu adevărat! Am promis că voi face acest proiect încă din campania electorală. Mulţi au crezut că sunt doar vorbe goale. Astăzi am reuşit! Am luptat pentru drepturile constănţenilor, dar şi ale turiştilor care vin în vacanţă pe litoralul românesc şi am avut succes. Proiectul meu a fost votat, legea se schimbă în favoarea noastră, a tuturor celor care iubim să mergem la plajă, să stăm pe prosop şi să avem condiţii civilizate. Aceasta este normalitatea, de fapt”, a declarat Daniel Georgescu, potrivit News.ro.

Potrivit proiectului adoptat, primăriile pot primi, în folosinţă gratuită, prin Hotărâre de Guvern, sectoare de plajă care să devină plaje publice, iar activităţile comerciale nu vor fi posibile pe ele. Deputatul PSD a menţionat că aceste plaje trebuie să fie întreţinute, iar aici pot avea loc şi evenimente culturale sau sportive.

”Fiecare primărie va decide ce este eficient şi prioritar pentru segmentul de plajă pe care îl vor primi în folosinţă gratuită. Cert este că toate aceste plaje trebuie întreţinute, asigurată curăţenia şi servicii precum duşuri, cabine de schimb, asigurarea accesului neîngrădit prin dispunerea unor căi de acces pentru persoanele cu dizabilităţi. Totodată, prin aceste modificări, primăriile vor avea posibilitatea să organizeze evenimente culturale publice pe plajă sau evenimente sportive specifice, fără a putea însă să concesioneze, închirieze sau să subînchirieze pentru activităţi economice, precum beach-bar-uri sau închiriere de şezlonguri”, a explicat deputatul de Constanţa.

Proiectul a fost votat de o majoritate a deputaţilor din Parlamentul României şi merge la promulgare la preşedintele României.

Constanţa

