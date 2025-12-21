search
Duminică, 21 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Stela Popescu, 90 de ani de la naștere. Povestea unei cariere strălucite, de la cuplul cu Ștefan Bănică la legendarul tandem cu Arșinel

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Pe 21 decembrie se împlinesc 90 de ani de la nașterea Stelei Popescu, una dintre cele mai populare și iubite figuri ale scenei românești. Marea actriță a murit în 2017, dar rămâne un reper al teatrului de comedie și al divertismentului de televiziune, cu o carieră care s-a întins pe mai bine de șase decenii. 

stela popescu

Primii ani

Stela Popescu s-a născut pe 21 decembrie 1935, în Slobozia-Hodorogea, județul Orhei, pe teritoriul Republicii Moldova de astăzi, într-o familie de învățători. În 1940, după ce Basarabia a fost ocupată de armata rusă, tatăl ei, intelectual, a fost considerat deportat în Siberia. Micuța Stela și mama ei s-au refugiat în România, la Brașov.  

Ani mai târziu, în 1956, Stela Popescu a fost admisă la a Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, iar la finalul facultății a fost repartizată la Teatrul din Brașov, unde a ajuns să susțină chiar și 400 de spectacole pe an.

Steaua comediei românești

Cea mai mare parte a carierei sale este legată însă de Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, instituție cu care numele Stelei Popescu a devenit sinonim. Aici a jucat în zeci de spectacole, și a transformat acest gen în unul foarte iubit de public. Între 1969 și 1993 a jucat și pe scena Teatrului de Comedie.

Printre cele mai populare spectacole de teatru în care a jucat de-a lungul carierei se numără ,,Pețitoarea", ,,Steaua fără nume", ,,Plicul", ,,Te aștept diseară pe Lipscani" sau ,,Stela, stelele și Boema". 

Stela Popescu a bucurat milioane de români și de pe micile ecrane. Momentele umoristice prezentate la Televiziunea Română fac și astăzi delicilul celor care le privesc. 

Cele mai multe dintre texte erau scrise de Mihai (Puiu) Maximilian, cel de-al doilea soț al actriței și marea ei iubire. 

Înainte de Arșinel, a făcut cuplu pe scenă cu Ștefan Bănică

Pe scenă, între 1971 și 1979, a făcut cuplu cu Ștefan Bănică.  Împreună s-au bucurat de o mare popularitate, atât la teatru, cât și în  televiziune. Momentele lor comice îmbinau dialogul cu muzică, dans și paradie,  într-un stil inspirat de marile scene de revistă europene.

Citește și: Prietenia de poveste dintre două mari actrițe. Au murit la câteva zile distanță: „Sunt fericită că nu m-a dezamăgit!”

Din 1979, Stela Popescu a început parteneriatul scenic cu Alexandru Arșinel, care a durat până la moartea îndrăgitei artiste Inițial, textele lor erau scrise chiar de soțul actrițe, Mihai Maximilian. 

Zeci de piese de teatru radiofonic se leagă totodată de numele Stelei Popescu. 

Artist complet,  a strălucit și în rolurile din filme. Printre cele mai cunoscute producții în care a jucat se numără ,,Nea Mărin miliardar", ,,Astă seară dansăm în familie" sau ,, Pe malul stâng al Dunării albastre". În anii 2000, nu a ratat nici serialele românești, precum ,,Cuscrele" sau ,,Aniela". 

Stela Popescu a fost activă profesional până la finalul vieții, în 2017, când a suferit un accident vascular cerebral. A apucat să vadă, cu un an înainte, cum un teatru care îi pooartă numele se deschide în București. 

La 90 de ani de la naștere, actrița rămâne un reper al comediei românești. 

Stela Popescu
Vedete

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii: povestea lui Will Somerindyke, sportivul devenit vânzător de arme
digi24.ro
image
”Nu am mai văzut niciodată așa ceva”. Un pescar de 26 de ani a prins un pește-canar de peste 4,6 kilograme
stirileprotv.ro
image
Meteorologii ANM au actualizat prognoza! Cum va fi vremea de Crăciun, de fapt: Anunț oficial
gandul.ro
image
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
mediafax.ro
image
Dezvăluiri incendiare despre relația tensionată dintre Nicolae Ceaușescu și fratele său mai mare Marin: „L-au lichidat la Viena!”
fanatik.ro
image
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
libertatea.ro
image
„Este o invazie totală”: Cum a ajuns o specie de scoici din Marea Neagră să devasteze ireversibil Lacul Geneva și Marile Lacuri din SUA
digi24.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după meci face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Citricele din magazinele României sunt neconforme consumului uman. Revolta lui Paul Anghel, director general în cadrul ANPC
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
antena3.ro
image
Capitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din Italia
observatornews.ro
image
Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător: 'Dă-mi, Doamne, timp. Mai dă-mi un anotimp'
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
prosport.ro
image
De ce e o mare greșeală să-ți lași telefonul vechi într-un sertar
playtech.ro
image
Dezvăluiri incendiare despre relația tensionată dintre Nicolae Ceaușescu și fratele său mai mare Marin: „L-au lichidat la Viena!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce mesaj a primit de la ChatGPT o studentă de 19 ani, cu doar o zi înainte să se sinucidă
digisport.ro
image
Concedieri în primării, dar nu și pentru amante. Ce spun doi edili despre angajările din instituțiile pe care le conduc: Cât timp își face treaba...
stiripesurse.ro
image
Ultimul mesaj postat de Mălina, tânăra de 27 de ani care și-a găsit sfârșitul după ce ar fi căzut de la etajul 7 al unui bloc din Oradea. Era jurnalistă și pasionată de fotografie
kanald.ro
image
'Se stinge Soarele' pentru 6 minute, omenirea rămâne în beznă în plină zi. Europa se pregătește pentru o...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Mihaela Rădulescu, la capela unde este depus sicriul mamei sale. A venit de la Monaco cu o zi înainte de înmormântare, după un zbor cu întârziere | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Dimineață de 21 decembrie zguduită de CUTREMUR. Seism resimțit în mai multe orașe din România
romaniatv.net
image
Cum a ajunbs România bătaia de joc a importatorilor. Mâncăm "furaje pentru animale"
mediaflux.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV
click.ro
image
Final de an spectaculos pentru aceste zodii. Încheie 2025 victorioase și încep 2026 cu dreptul
click.ro
image
Ce să faci când varza murată a prins floare. Un ingredient din bucătărie poate rezolva problema
click.ro
Regina Jetsun Pema Bhutan și fiica ei Instagram jpg
Prințesa Charlotte din Himalaya: fiica celei mai tinere regine din lume apare în cadre noi și adorabile
okmagazine.ro
8409091 jpg
Horoscop 19 decembrie – 1 ianuarie. Ultimele zile din 2025 vin cu decizii ferme, bilanțuri sincere și un nou început asumat
clickpentrufemei.ro
Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)
Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Creștere importantă a pensiilor pentru o categorie de români. Cine va primi cu 275 de lei mai mult lunar din 2026
image
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV

OK! Magazine

image
Archie și Lilibet, alături de părinții lor într-o imagine inedită de familie! Prințul Harry și Meghan Markle dau o veste mare

Click! Pentru femei

image
Horoscop 19 decembrie – 1 ianuarie. Ultimele zile din 2025 vin cu decizii ferme, bilanțuri sincere și un nou început asumat

Click! Sănătate

image
Cum afectează diabetul viaţa sexuală. Medicul explică