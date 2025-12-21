Stela Popescu, 90 de ani de la naștere. Povestea unei cariere strălucite, de la cuplul cu Ștefan Bănică la legendarul tandem cu Arșinel

Pe 21 decembrie se împlinesc 90 de ani de la nașterea Stelei Popescu, una dintre cele mai populare și iubite figuri ale scenei românești. Marea actriță a murit în 2017, dar rămâne un reper al teatrului de comedie și al divertismentului de televiziune, cu o carieră care s-a întins pe mai bine de șase decenii.

Primii ani

Stela Popescu s-a născut pe 21 decembrie 1935, în Slobozia-Hodorogea, județul Orhei, pe teritoriul Republicii Moldova de astăzi, într-o familie de învățători. În 1940, după ce Basarabia a fost ocupată de armata rusă, tatăl ei, intelectual, a fost considerat deportat în Siberia. Micuța Stela și mama ei s-au refugiat în România, la Brașov.

Ani mai târziu, în 1956, Stela Popescu a fost admisă la a Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, iar la finalul facultății a fost repartizată la Teatrul din Brașov, unde a ajuns să susțină chiar și 400 de spectacole pe an.

Steaua comediei românești

Cea mai mare parte a carierei sale este legată însă de Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, instituție cu care numele Stelei Popescu a devenit sinonim. Aici a jucat în zeci de spectacole, și a transformat acest gen în unul foarte iubit de public. Între 1969 și 1993 a jucat și pe scena Teatrului de Comedie.

Printre cele mai populare spectacole de teatru în care a jucat de-a lungul carierei se numără ,,Pețitoarea", ,,Steaua fără nume", ,,Plicul", ,,Te aștept diseară pe Lipscani" sau ,,Stela, stelele și Boema".

Stela Popescu a bucurat milioane de români și de pe micile ecrane. Momentele umoristice prezentate la Televiziunea Română fac și astăzi delicilul celor care le privesc.

Cele mai multe dintre texte erau scrise de Mihai (Puiu) Maximilian, cel de-al doilea soț al actriței și marea ei iubire.

Înainte de Arșinel, a făcut cuplu pe scenă cu Ștefan Bănică

Pe scenă, între 1971 și 1979, a făcut cuplu cu Ștefan Bănică. Împreună s-au bucurat de o mare popularitate, atât la teatru, cât și în televiziune. Momentele lor comice îmbinau dialogul cu muzică, dans și paradie, într-un stil inspirat de marile scene de revistă europene.

Din 1979, Stela Popescu a început parteneriatul scenic cu Alexandru Arșinel, care a durat până la moartea îndrăgitei artiste Inițial, textele lor erau scrise chiar de soțul actrițe, Mihai Maximilian.

Zeci de piese de teatru radiofonic se leagă totodată de numele Stelei Popescu.

Artist complet, a strălucit și în rolurile din filme. Printre cele mai cunoscute producții în care a jucat se numără ,,Nea Mărin miliardar", ,,Astă seară dansăm în familie" sau ,, Pe malul stâng al Dunării albastre". În anii 2000, nu a ratat nici serialele românești, precum ,,Cuscrele" sau ,,Aniela".

Stela Popescu a fost activă profesional până la finalul vieții, în 2017, când a suferit un accident vascular cerebral. A apucat să vadă, cu un an înainte, cum un teatru care îi pooartă numele se deschide în București.

La 90 de ani de la naștere, actrița rămâne un reper al comediei românești.