Duminică, 31 August 2025
Adevărul
Luni începe programul „Litoralul pentru toți”. Reduceri de până la 60%: „Șezlongurile sunt aproape gratis”

Publicat:

Programul „Litoralul pentru toți” începe în prima zi a lunii septembrie și vine cu reduceri de până la 60%. Tarifele pentru cazare și închirierea șezlongurilor devin mult mai accesibile.

În Eforie Nord, tarifele sunt accesibile. FOTO Shutterstock
În Eforie Nord, tarifele sunt accesibile. FOTO Shutterstock

Spre deosebire de vârful sezonului, când prețurile sunt mai ridicate și plajele sunt aglomerate, luna septembrie aduce tarife reduse cu până la 60%, o atmosferă mult mai relaxată și servicii la aceleași standarde de calitate. Tot mai multe hoteluri pun la dispoziție pachete diversificate, de la cazare simplă la all inclusive, transformând extrasezonul într-o opțiune reală și atractivă pentru orice categorie de turiști.

Analiza ofertelor pentru perioada 1–30 septembrie 2025 arată clar accesibilitatea programului. Astfel, tarifele pentru o persoană pe noapte, defalcate pe stațiuni, sunt următoarele:

- Eforie Nord, începand de la 53 lei  (fără masă) hotel de 2* și 214 lei (all inclusive) hotel de 3*;

- Eforie Sud începând de la 81,5 lei (fără masă) hotel de 3* și 336,5 lei (all inclusive) hotel de 3*;

- Jupiter: începând de la 70 lei (cu mic dejun) hotel de 3* și  276 lei (all inclusive) hotel de 3*;

- Venus începând de la 70 lei (fără masă) hotel de 3*;

- Saturn începând de la 94,5 lei  (fără masă) hotel de 2* și 214 lei (all inclusive) hotel de 3*;

- Mangalia începând de la 101 lei  (fără masă hotel de 3*;

- Mamaia începând de la 69,5 lei (fără masă) hotel de 2* și 332 lei (all inclusive) hotel de 3*;

- Costinești începând de la 88 lei (fără masă) hotel de 3*;

- Vama Veche începând de la 79 lei (fără masă) hotel de 3*.

Tarifele pot crește în funcție de serviciile de masă și clasificarea hotelului ales. Până în prezent 62 de unități de cazare au lansat oferte pentru programul „Litoralul pentru toți”, care pun la dispoziția turiștilor aproximativ 3500 de locuri de cazare pe noapte.

Prețurile pentru o noapte sunt „foarte accesibile și, având în vedere că vremea e foarte bună, chiar așteptăm să vină cât mai mulți turiști pe litoral”, a declarat, pentru Antena 3 CNN, Ionuț Pavana, hotelier.

 „Cele mai rezervate zile sunt cele de la început. Iar școala începe devreme, o chestiune care n-a fost niciodată mediată”, a declarat Adrian Voican, vicepreședinte ANAT, potrivit sursei citate.

Tarife mai mici se înregistrează și pentru închirierea de șezlonguri și umbrele.

„Șezlongurile sunt aproape gratis. Dacă închiriezi patru, plătești trei. Un șezlong nu va fi mai mult de 20–25 lei, adică e aproape gratis”, a declarat  Răzvan Chițan, administrator de plajă.

Din cauza puterii reduse de cumpărare, dar și a dispariției voucherelor de vacanță, hotelierii și agențiile de turism au încasat mai puțin anul acesta.

Societate

