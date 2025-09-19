O bucată de dronă cu inscripții în limba rusă a fost găsită pe litoral în timpul unei acțiuni de ecologizare

Este anchetă în județul Constanța după ce noi fragmente provenite dintr-o dronă au fost găsite pe Plaja Vadu. Descoperirea a fost făcută în timpul unei acțiuni de ecologizare a zonei.

Descoperirea a fost făcută pe plaja din zona Vadu, între Edighiol și Periboina, în timpul unei acțiuni de ecologizare desfășurată de inspectorii de la Administrația Rezervației Biosfera Delta Dunării. Pe plajă a fost descoperită o bucată de metal de dimensiuni mari, identificată ca parte a unei drone.

„Ieri, 17 septembrie 2025, echipa de inspectori ecologi ai Serviciului Inspecție, Monitorizare și Educație Ecologică Razim – Sinoe a desfășurat o nouă acțiune de igienizare în sudul Rezervației Biosferei Delta Dunării, în zonele Plaja Vadu, Edighiol–Periboina”, a transmis Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD).

Mesajul de avertizare de pe ea este în limba rusă și înseamnă „Nu atingeți”.

Fragmentele au fost ridicate și vor fi analizate de specialiști pentru a stabili proveniența și modul în care au ajuns pe litoral.

Pe 13 septembrie, o dronă Geran, folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei, a intrat în spațiul aerian al României.

Aceasta a fost interceptată de două aeronave F-16 românești, aflate într-o misiune de patrulare în nordul Dobrogei, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale.

Drona a orbitat timp de aproximativ 50 de minute, deplasându-se de la nord-est de Chilia Veche spre sud-vest de Izmail, părăsind ulterior spațiul aerian în dreptul localității Pardina și îndreptându-se înapoi spre Ucraina.