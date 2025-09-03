Primăria Constanța nu cunoaște criza. Primarul și viceprimarul (PNL și PSD) și-au majorat indemnizațiile

Edilul Vergil Chițac (PNL) și viceprimarul Costin Răsăuțeanu (PSD) și-au majorat indemnizațiile, prin dispoziție a primarului.

În plin scandal privind reforma administrativă și într-o perioadă în care populația este împovărată de noi taxe și impozite, autoritățile municipiului Constanța par să nu dea importanță acestor aspecte.

Primarul Vergil Chițac și viceprimarul Costin Răsăuțeanu au indemnizații mărit, printr-o dispoziție a edilului șef din 31 iulie 2025.

Dezvăluirea a fost făcută de Felicia Ovanesian, consilier municipal independent, fost city manager al orașului.

„Eu fiind, în esență, o persoană pozitivă, nu pot decât să mă bucur!”, a scris ironic păe Facebook alesul local.

Potrivit Feliciei Ovanesian, este a treia majorare într-un singur an, sursa de bani de unde s-au făcut majorările fiind taxele și impozitele locale, plus vânzările de terenuri.

„Sper doar că și le-au mărit unul altuia, ca să nu aibă soarta lui Clotilde Armand, trimisă în vizor pentru conflict de interese”, a adăugat Ovanesian.

Potrivit declarației de avere depuse în iulie 2025, primarul Vergil Chițac a avut în anul 2024 venituri nete în sumă de 229.751de lei ca primar, adică peste 18.000 de lei/lună.