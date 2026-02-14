România preia Portul Giurgiulești: miză strategică la Marea Neagră

Guvernul a transmis, sâmbătă, că preluarea Portului Internaţional Giurgiuleşti, singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova, va fi urmată de investiţii majore pe termen lung, menite să crească capacitatea acestuia și să consolideze rolul Portului Constanţa în regiunea Mării Negre. În plus, tranzacţia oferă pârghii suplimentare operatorilor din România şi Republica Moldova pentru sprijinirea procesului de reconstrucţie viitoare a Ucrainei.

„Guvernul României salută tranzacţia în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea operatorului Portului Internaţional Giurgiuleşti, firma ICS Danube Logistics, de către Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa. BERD a semnat, la 31 decembrie 2025, Acordul de Cumpărare de Acţiuni pentru vânzarea a 100% din acţiunile sale deţinute de ICS Danube Logistics, operatorul Portului Giurgiuleşti, către Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa. Tranzacţia a fost aprobată de acţionarii Portului Constanţa la 12 februarie 2026”, a transmis, sâmbătă, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, prin această achiziţie, România, prin CN Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa, îşi asumă angajamente ferme privind dezvoltarea de lungă durată a Portului Internaţional Giurgiuleşti şi consolidarea poziţiei acestuia în regiunea Mării Negre şi a bazinului Dunării.

„Se au în vedere investiţii importante, pe termen lung, pentru creşterea capacităţii portului, îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii, precum pentru consolidarea importanţei sale strategice în zonă. Investiţia va contribui, de asemenea, la dezvoltarea capacităţilor maritime şi la consolidarea rolului Portului Constanţa în regiunea Mării Negre, mai ales în actualul context geopolitic, cu obiectivul de a fi transformat într-un hub regional care să asigure interconectarea dintre Uniunea Europeană şi regiunile învecinate”, a mai transmis Executivul.

Guvernul subliniază că tranzacţia oferă oportunităţi suplimentare operatorilor din România şi Republica Moldova pentru sprijinirea reconstrucţiei viitoare a Ucrainei.

„Tranzacţia contribuie la consolidarea Parteneriatul strategic dintre România şi Republica Moldova, stimulând relaţiile economice şi comerciale dintre cele două state. În calitate de principal port al Republicii Moldova, Portul Internaţional Giurgiuleşti gestionează peste 70% din importurile şi exporturile realizate pe cale navigabilă, asigurând lanţurile de aprovizionare ale Republicii Moldova pentru multiple tipuri de mărfuri”, se mai arată în comunicatul Guvernului.

Portul Internaţional Giurgiuleşti, situat la gurile Dunării, la câţiva kilometri de graniţa cu România şi în apropierea graniţei cu Ucraina, poate primi atât nave fluviale, cât şi maritime. Infrastructura portuară include un terminal petrolier, două terminale de cereale, un terminal pentru alte mărfuri şi un parc de afaceri.

Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa a depus, pe 24 aprilie 2025, prima ofertă în cadrul licitaţiei organizate de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), acţionarul majoritar al ICS Danube Logistics.

Ministrul Transporturilor, Coprian Şerban, a anunţat, vineri, că Portul Constanţa va prelua Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti, singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova, o decizie cu relevanţă majoră pentru România şi pentru întreaga regiune a Mării Negre.