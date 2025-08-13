Drumul care face legătura între varianta ocolitoare a municipiului Constanța și porțile 7 și 9, lărgit la 4 benzi

CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a semnat cu Ministerul Transporturilor contractul de lărgire la 4 benzi a drumului care face legătura între varianta ocolitoare a municipiului Constanța și porțile 7 și 9.

„CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, în calitate de beneficiar, a semnat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, ca autoritate de management, contractul de finanțare nr. 109/2025 pentru realizarea obiectivului de investiții Extinderea la patru benzi a drumului dintre Poarta 7 și joncțiunea obiectivului „Pod rutier la km 0+540 a Canalului Dunăre – Marea Neagră” cu drumul care realizează legătura între Poarta 9 și Poarta 8 spre zona de nord a Portului Constanța, cod SMIS 318749”, a informat compania pe pagina sa de Facebook.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 291.631.544,71 lei, din care cofinanțare eligibilă UE în valoare de 118.405.679,52 lei, cofinanțare de la bugetul de stat de 118.405.679,52 lei, la care se adaugă și cofinanțare din partea beneficiarului (10.760.336,87 lei).

Proiectul este finanțat din fonduri europene, prin Programul Transport 2021-2017, Prioritate: Dezvoltarea transportului naval și multimodal, obiectiv specific: RSO3.1. Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale.

Obiectivele urmărite prin realizarea acestei investiții sunt:

• Fluidizarea circulației

• Asigurarea capacității de acces în portul Constanța Nord pentru trafic greu

• Eliminarea blocajelor generate de intersecția la nivel cu calea ferată de acces în zona de Sud a portului Constanța Nord

• Creșterea siguranței rutiere prin regeometrizarea sensului giratoriu din capătul estic al autostrăzii A4

• Creșterea capacității de acces în portul Constanța Nord prin extinderea fluxurilor de circulație spre și dinspre port prin activarea porții 9. Acest obiectiv este în strânsă legătură cu realizarea de către CN APM SA a unui drum de legătură cu două benzi de circulație prin interiorul portului între porțile 9 și 7.

Totodată, prin implementarea investiției, fluxurile și condițiile de circulație actuale se vor îmbunătăți substanțial, determinând:

• Reducerea costurilor de exploatare a autovehiculelor (reducerea consumului de carburanți și anvelope)

• Reducerea timpului de parcurs și așteptare pentru intrarea și ieșirea în și din port

• Reducerea riscului de producere a accidentelor, în special la sensul giratoriu existent (capătul estic al autostrăzii A4) și la trecerea peste calea ferată

• Reducerea poluării mediului

Drumul actual care face legătura între varianta ocolitoare a municipiului Constanța și porțile 7 și 9 are 2 benzi de circulație și o structură rutieră insuficient dimensionată pentru traficul auto actual de tip greu spre zona de nord a Portului Constanța.