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Video Un polițist care dirija traficul, la un pas să fie lovit de o mașină scăpată de sub control. Reacția șoferului, surprinsă în imagini

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Un videoclip devenit viral pe rețelele de socializare surprinde momentul în care un polițist aflat în mijlocul unei intersecții scapă în ultima clipă de o mașină care a pornit singură la vale, după ce șoferul a coborât din autoturism fără să îl asigure corespunzător.

Un videoclip devenit viral pe rețelele de socializare. „FOTO: Captură Video / Facebook
Un videoclip devenit viral pe rețelele de socializare. „FOTO: Captură Video / Facebook

În imagini se vede cum șoferul unui Volkswagen oprește neregulamentar, în apropierea unei treceri pentru pietoni, coboară din mașină și se îndepărtează. La scurt timp, autoturismul începe să ruleze singur cu spatele spre mijlocul intersecției.

Polițistul, care dirija traficul cu spatele la vehicul, observă în ultimul moment că mașina se apropie și reușește să se ferească. Șoferul aleargă după autoturism, deschide portiera din mers și îl oprește înainte să producă un accident.

Imaginile au fost comentate de fostul polițist rutier și creatorul de conținut Tavi Perțea,  mutat între timp la Biroul de Protecție a Animalelor, devenit cunoscut datorită canalului său de Youtube, în care explică șoferilor, pe înțelesul tuturor, prevederile din Codul Rutier.

Perțea a criticat comportamentul conducătorului auto.

„Atâta timp cât tu nu respecți polițistul aflat în intersecție și parchezi în dreptul trecerii pentru pietoni, fără să-ți pese ce zice polițistul, atunci pe tine nu te interesează nici ce obligații ai atunci când parchezi mașina”, a spus acesta.

Perțea a amintit că șoferii au obligația de a asigura autovehiculul înainte de a se îndepărta de el.

„N-ai voie să te îndepărtezi de lângă mașină fără să tragi frâna de mână și fără să o lași într-o treaptă de viteză, astfel încât să te asiguri că nu pleacă singură, așa cum am văzut aici. Și era să-l lovească pe polițist”, a explicat el.

Polițistul a apreciat, în schimb, reacția colegului său din intersecție.

„Felicitări polițistului pentru că a avut spirit de observație!”, a spus Tavi Perțea, adăugând că, în opinia sa, șoferul ar fi trebuit sancționat încă din momentul în care a oprit neregulamentar în apropierea trecerii de pietoni.

La finalul intervenției, acesta i-a întrebat pe urmăritorii săi cum au fost învățați de instructorii auto să lase mașina atunci când o parchează: doar cu frâna de mână, într-o treaptă de viteză sau folosind ambele măsuri de siguranță. 

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