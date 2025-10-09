Video Incendiu într-un bloc din Timișoara, de la o țigară: 80 de persoane, evacuate în toiul nopții

Un incendiu puternic izbucnit în noaptea de miercuri spre joi într-un bloc din Timișoara a provocat panică printre locatari. 80 de persoane au fost evacuate de pompieri, iar doi adulți și un copil au ajuns la spital. Focul ar fi fost provocat de o țigară aprinsă uitată într-un apartament de la etajul întâi.

Alarma s-a dat în jurul orei 02:20, când pompierii Detașamentelor 1 și 2 Timișoara au fost chemați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament de pe strada Polonă, din municipiu.

„La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 Timişoara cu trei autospeciale de stingere, o autoscară mecanică, două echipaje S.M.U.R.D., dintre care unul cu medic. La momentul sosirii echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta generalizat la imobilul situat la etajul I, pe o suprafaţă de aproximativ 15 metri pătraţi”, a transmis, joi dimineaţă, ISU Timiş.

Locatarii apartamentului afectat, doi adulți și un copil, s-au autoevacuat înainte de sosirea pompierilor. „În urma evaluării medicale la faţa locului, au refuzat transportul la spital”, au precizat reprezentanții ISU Timiș, potrivit News.ro.

Evacuări și îngrijiri medicale

Pe durata intervenției, salvatorii au evacuat alte 80 de persoane din bloc. Șase adulți și doi minori au primit îngrijiri medicale la fața locului, însă au refuzat transportul la spital.

În apartamentul în care a izbucnit focul, pompierii au reușit să salveze și o pisică.

Cauza incendiului

Casa scării a fost inundată cu fum, iar izolația exterioară a blocului a fost afectată pe o suprafață de aproximativ doi metri pătrați.

Potrivit concluziilor pompierilor, incendiul ar fi fost provocat de o țigară aprinsă lăsată nesupravegheată într-o cameră din apartament.