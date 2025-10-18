Incendiu în Cornetu, Ilfov: o persoană găsită moartă și 34 evacuate dintr-un cămin de bătrâni

Un incendiu a izbucnit sâmbătă la o construcție din localitatea Cornetu, în județul Ilfov. Focul s-a manifestat la o magazie pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați.

UPDATE 15.12 O persoană găsită moartă

După stingerea incendiului, în magazia anexată căminului de bătrâni a fost identificată o persoana decedată.

În total au fost evacuate 34 de persoane (31 de pacienti cu probleme psihice si 3 angajați).

Două persoane au fost asistate medical de echipajele SMURD pentru atac de panică

Pentru siguranță, autoritățile au evacuat 30 de persoane dintr-o clădire învecinată, cu destinația de cămin de bătrâni.

Potrivit ISU, incendiul de pe strada Răsăritului a fost localizat rapid.

Pomierii au intervenit sâmbătă și pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un centru SPA amplasat la subsolul unui bloc cu zece etaje din Sectorul 6. Din clădire au fost evacuate 45 de persoane, clienți ai centrului SPA. O persoană, angajată a centrului, a suferit arsuri la nivelul membrelor.