Patru persoane au ajuns la spital în stare gravă după o ciocnire violentă între două autoturisme, în Constanța

Patru persoane, printre care şi un tânăr de 18 ani, au fost transportate de urgenţă la spital după ce autoturismele în care se aflau s-au ciocnit violent.

Un grav accident rutier s-a produs duminică în județul Constanța, la ieșire din localitatea Mihai Viteazu spre Baia, între două autoturisme.

În urma impactului, două persoane au rămas încarcerate, fiind necesară intervenția echipajelor de descarcerare.

Potrivit ISU Dobrogea, ”în urma accidentului au rezultat patru victime: trei bărbați, în vârstă de 72, 55 și 18 ani, și o femeie de 71 de ani, care a fost extrasă din autoturism de echipajul de descarcerare”.

Toate victimele au fost evaluate medical la fața locului.

Ulterior, toți cei patru răniți au fost transportați la spital – doi de către echipajele ATPVM Port și doi de către Serviciul de Ambulanță Județean Constanța.

Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte ale producerii accidentului și cauzele incendiului.