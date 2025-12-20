Rătăcirea lui George Pușcaș. Exclus de la națională, cu economiile pierdute în afacerea Nordis, atacantul nu-și găsește echipă

Nimic nu merge bine pentru atacantul George Pușcaș, care, la 29 de ani, a ajuns atât de rău încât ia în calcul o revenire în Superliga de fotbal. Dinamo a declarat că este interesată de serviciile sale.

Pentru a semna cu ocupanta locului 2 în campionat, George Pușcaș, 11 goluri și 46 de selecții la națională, cere un salariu luna de 50.000 de euro lunar.

La Bodrumspor, formație care l-a dat afară, vârful încasa 70.000 drept remunerație lunară. Orădeanul ar fi tentat de o experiență mai bănoasă în Emiratele Arabe Unite sau în China.

După ce a dat golul calificării la Euro 2024 în mandatul lui Edy Iordănescu, Pușcaș a fost sărit treptat de la națională în mandatul lui Mircea Lucescu, care i-a preferat pe Denis Drăguș (26 de ani) și pe Denis Alibec (34 de ani).

Pușcaș a apărut în celebrul scandal Nordis, afacere imobiliară în care ar fi fost păgubit cu suma de 1,2 milioane de euro, salariul său pe un an și jumătate.