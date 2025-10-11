O mașină implicată într-un accident în urmă cu două zile, atracție turistică pe E85. „Încetineşti, mai faci o poză, mai un selfie”

La două zile după producerea unui accident rutier pe cel mai circulat drum din Moldova, E85, o mașină încă nu a fost ridicată de la locul evenimentului.

Joi dimineață, 9 octombrie, poliția din Vrancea a anunțat că la intrare în comuna Garoafa, pe E85, cel mai circulat drum din Moldova, a avut loc un accident rutier.

Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului din cauza neadaptării la condițiile de drum, a derapat și a ieșit în decor, în afara părții carosabile. Nu au fost victime, incidentul rutier fiind soldat doar cu pagube materiale. Practic, mașina a rămas suspendată.

Sâmbătă dimineața, era tot acolo, iar potrivit jurnalistei Liliana Ruse, de la Digi24, autoturismul este deja atracție turistică în zonă.

”E85. Drum european. Maşina suspendată de la Garoafa a devenit atracție turistică. Încetineşti, mai faci o poză, mai un selfie. Proprietarul nu se grăbește s-o ridice. Nici statul, de altfel. La 500 de metri se lucrează la A7. Ce frumos e la noi!”, a scris jurnalista pe pagina de Facebook.