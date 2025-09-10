Părinții din Crucea, unde clasa a IX-a de profesională s-a desființat, sunt disperați: „Ce fac oamenii ăia, ce fac copiii ăia?”

Mai mulți părinți din localitatea Crucea, din județul Constanța, care au aflat, cu două zile înainte să înceapă școala, că nu va funcționa clasa a IX-a de profesională la ei în localitate, încă stau cu dosarele copiilor acasă, sperând să se revină asupra deciziei. Unii spun că sunt copiii cei care nu vor să plece în altă localitate, alții – că nu-și permit costurile.

Școala a început de două zile, însă nu pentru toți copiii. Sunt absolvenți de gimnaziu care joi, în cursul săptămânii trecute, știau că vor merge din 8 septembrie la Liceul Tehnologic Crucea, pentru ca a doua zi, vineri, părinții lor să fie anunțați de reprezentanții școlii că nu se mai realizează clasa și că trebuie să le predea dosarele, pentru a se înscrie la școlile care au clasa a IX-a – învățământ profesional, dar și locuri libere. Au fost în această situație 14 elevi, situație similară cu cea din localitatea Nicolae Bălcescu, unde în 25 august li s-a transmis de asemenea că nu va funcționa clasa a IX-a și că trebuie să-și găsească soluții.

Părinții sunt revoltați din cel puțin două motive. Supărarea mare este că fii/fiicele lor nu mai pot să urmeze școala aproape de casă, unde îi pot supraveghea pe copii și unde și costurile, au estimat aceștia, sunt mai mici. Pe de altă parte, sunt revoltați că nu au avut, în fapt, posibilitatea să aleagă o școală departe de casă, dacă tot sunt nevoiți să facă asta, care să se potrivească dorințelor copiilor, ci s-au văzut puși în situația de a găsi un loc liber, oriunde ar fi.

„Am zis poate, poate reușim să-i legăm, Bălcescu și Crucea, cumva”

Ileana Cernica este mama unuia dintre elevii înscriși inițial la Liceul Tehnologic Crucea. Nu a luat în calcul niciun moment o altă variantă, pentru că i s-a părut cel mai convenabil să-l aibă pe copil sub supraveghere. Aici a absolvit gimnaziul, aici spera să și termine școala profesională, așa cum li s-a întâmplat multor copii din localitate. Pentru că vestea că nu se mai realizează clasa a venit foarte târziu, dar și pentru că băiatul refuză să meargă altundeva, stă deocamdată cu dosarul acasă, sperând că într-un fel sau altul se poate reveni asupra deciziei și fie clasa de la Liceul Tehnologic Crucea, fie cea de la Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” din Nicolae Bălcescu, se pot realiza și-l va înscrie.

„L-am înscris la Crucea. Totul bine până vineri, la 10.30 dimineața. Vineri ne-a trimis doamna dirigintă că nu se mai ține clasa a IX-a, s-a desființat. Și să venim la școală să discutăm. Toți părinții. Erau vreo 13 elevi. Și am venit și am discutat. Bine, nu toți părinții, am fost doar eu. În fine, nu e o problemă asta. Am zis să reprezint toată clasa, toți copiii, pentru că sunt destui copii care sunt la rural și nu își permit să meargă mai departe. (...) Am zis poate, poate reușim să-i legăm, Bălcescu – Crucea, Crucea - Bălcescu, cumva, pentru că și la Bălcescu sunt destui copii care au rămas așa. Nu mi se pare normal. Adică tu, ca stat, obligi copilul să aibă 10 clase și când trebuie să vină la școală, spui în ultima zi că nu se mai face. <Veniți și vă luați dosarele!>. Păi, și ce să fac, domnule, eu cu dosarul?! Să-l duc în altă parte. Păi nu-mi permit. Hai, că îmi permit eu, dar sunt satele Băltăgești, Șiriu, Crișan. Ce fac oamenii ăia, ce fac copiii ăia?”, a descris situația Ileana Cernica, pentru „Adevărul”.

Mama spune că este de neînțeles cum s-a ajuns aici. Li s-a spus inițial că la Liceul Tehnologic Crucea s-au înscris 17 copii, unii inclusiv de la Nicolae Bălcescu, localitate situată la 20 km distanță, unde deja se anunțase că nu se mai face clasa. „Și la minister apare că sunt 13. Păi unde sunt, măi omule, ăia patru copii? Unde sunt?”, se miră femeia.

Ileana Cernica este de asemenea revoltată de faptul că la formarea acestor clase nu se iau în calcul elevii repetenți, care au făcut la rândul lor cereri de reînscriere. „Au spus că ei nu se pun la număr. Cum, domnule, nu se pun la număr? Dar ăia nu-s copii? Îi defavorizăm de tot? Nu trebuie să aibă și ei un viitor? Ce vrei să ajungă? Că oricum sunt paraleli în ziua de astăzi, școlile sunt cum sunt, îi mai faci și tu de tot?”, și-a exprimat revolta Ileana Cernica.

Fiul său respinge categoric ideea de a se înscrie la o școală departe de satul în care a crescut, mai spune mama.

„Copilul meu nu vrea să plece în afară. Este un copil... Copilul meu are animale acasă și copilul meu a fost învățat aici. Nu vrea să plece de aici. S-a învățat cu elevii, cu profesorii, cu domeniul. Nu vrea să plece. I-am spus, îl duc la Hârșova, îl duc la Ovidiu. A spus – nu mă duc, poți să mă obligi, să-mi faci ce vrei, eu nu mă duc”, a mai spus mama.

Mama a făcut un drum la școală și marți, 9 septembrie 2025, chemată fiind să ridice dosarul. „Pentru ce să iau dosarul? Să-l iau să-l țin acasă?”, insistă femeia, motivând că situația este neacceptat.

Din discuțiile pe care copiii le-au avut pe grup, „cel puțin opt” elevi dintre absolvenții de clasa a VIII-a înscriși inițial la Crucea nu s-ar fi înscris la alte școli, a mai spus mama elevului din Crucea. Nici dintre cei care s-au înscris la alte licee nu vor frecventa, este convinsă femeia, pentru că au mai fost situații în anii trecuți când i-au înscris la școli din oraș și în cele din urmă i-ar fi transferat, pentru că „nu și-au mai permis”.

Femeia spune că, dacă nu rezolvă situația, copilul va sta un an acasă, în speranța că anul viitor clasa se va putea forma.

„Poate că la anul se face. Dar ei până la anul uită și cum îi cheamă cu buletinul în mână. Sunt delăsători”, adaugă mama.

Speranța este că situația se va rezolva cumva, cu atât mai mult că pentru clasa de la Nicolae Bălcescu există un demers în instanță, iar copiii din sat care au plecat pe la Hârșova sau Constanța vor reveni, este convinsă mama elevului.

„Nu vrea altundeva. Ce poți să-i fac? Să-l omor? Să-l gâtui?”, a mai spus femeia.

Părinții care au și copii mai mari, încă elevi la Crucea, la profesională, în anii II sau III, se tem acum ca nu cumva și celelalte clase să să desființeze, pentru că printre ei se vehiculează inclusiv această variantă.

„Cred că trebuie să ne uităm mai mult la clasele I – VIII”

Primarul localității Crucea, Iulian Tudorache, spune că a încercat, până la un punct să schimbe parcursul Liceului Tehnologic Crucea, unitate care, din cauza rezultatelor foarte slabe la bacalaureat, nu a mai primit, la un moment dat, permisiunea să formeze clase de liceu, rămânând cu cele de profesională.

„Nu sunt șanse (n. red. – să se revină asupra deciziei de a nu se forma clasa), iar din ce am înțeles, unul din criterii e și nivelul de pregătire al elevilor și modul în care se întâmplă lucrurile astea până la sfârșitul stagiului, până în clasa a XI-a, a XII-a. În condițiile în care noi n-am avut un absolvent de BAC de ani de zile și nivelul ăsta este, asta a fost una din justificări”, a precizat primarul că i s-ar fi explicat de la nivelul IȘJ Constanța cum s-a ajuns la o asemenea decizie. „Eu cred că trebuie totuși să ne uităm mai mult la clasele I - VIII, să dăm o șansă copiilor să ia Evaluarea, să intre la un liceu, nu doar să facă act de prezență după clasa a IX-a”, a adăugat primarul, trădând propriile nemulțumiri legate de performanța liceului. Spune că a încercat să asigure școlii tot ce îi este necesar. Mai mult, a purtat chiar discuții pentru a se încerca o schimbare a profilului școlii (are profil agricol). Se gândea la o clasă de electricieni, la un parteneriat cu agenți economici importanți, doar că n-a găsit susținere și de la nivelul școlii.

Cât despre situația creată, primarul spune că este dispus să le asigure elevilor care vor face naveta în alte localități transportul din satele de unde locuiesc până la stațiile pentru microbuzele care fac transport intrajudețean. Îi va susține cât va putea, important este să-și continue parcursul școlar, a mai spus primarul.

„A început să plângă și să-mi spună: mami, nu mai insista, că nu merg la Hârșova”

O altă absolventă de gimnaziu refuză acum, spune mama acesteia, să accepte varianta de a urma cursurile într-o altă localitate. S-a înscris tot la Crucea și a aflat, ca și ceilalți, vineri, că nu va începe școala în sat. „Am vorbit cu fata să o înscriu la Hârșova, dar nu vrea. Oricum eu aveam probleme cu ea și aici, d-apăi la Hârșova. E mai sensibilă, mai retrasă, mai... Nu vrea sub nicio formă. Am vorbit zilele astea întruna cu ea. Eu aș fi fost dispusă, numai că nu vrea ea. Eu am împins-o de la spate cât am putut, am vorbit cu ea, am încurajat-o, i-am spus că orice decizie ia îi voi fi alături, dar nu vrea să meargă la Hârșova, iar la Constanța nu am posibilități. Ar fi vrut și ea la Crucea, dar dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat... Eu asta nu pot să concep: de atâta timp, de când am înscris copiii, de-abia vineri să aflăm că nu se face, nu putea să ne anunțe din timp? Poate pregăteam și noi copiii în alt mod. Prea brusc a fost pentru ei să afle”, a spus Ionela Sava, mama elevei, contactată de „Adevărul”.

Inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Sorin Mihai, a precizat pentru „Adevărul” că din datele prezentate de directorul liceului din Crucea, luni, 8 septembrie, mai existau cinci elevi încă neînscriși în clasa a IX-a, informația nefiind actualizată în cursul zilei de astăzi.

„Luni ne trimisese o informație, mai erau cinci de care nu știa unde s-au înscris. În rest s-au înscris toți. Am direcționat inclusiv către Ciobanu, care a realizat clasă și care e în proximitate. De la Nicolae Bălcescu, din ce știu eu, nu cred că au mai rămas neînscriși. Cred că mai erau trei la un moment dat, dar o să-i căutăm în SIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România). Acolo vom lua legătura cu DGASPC, cu Asistența socială, pentru că ei trebuie să fie înscriși undeva”, a declarat șeful IȘJ Constanța.

Deși abandonul școlar este un subiect aproape tabu, de fiecare dată când se pune pe masă oficialii invocând legea care stipulează că învățământul preuniversitar este obligatoriu în România, realitatea din teren arată cu totul altfel. În fiecare an rămân acasă elevi după absolvirea gimnaziului, iar alții părăsesc școala chiar mai devreme. Aproape o treime dintre elevii aflați la vârsta la care ar trebui să-și continue parcursul educațional la liceu sau școala profesională nu se regăsesc, în fapt, în sistemul de educație.

Conform ediției 2025 a publicației OCDE „Education at a Glance”, lansată marți, 9 septembrie 2025, în cadrul unui eveniment transmis pe canalul YouTube al Ministerului Educației și Cercetării, cifrele abandonului școlar ne plasează și acestea la coada clasamentului.

„În medie, la nivelul OCDE, doar 2% dintre copiii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani nu sunt înscriși în sistemul de învățământ, comparativ cu 16% în România. Această pondere este mai mare în rândul grupelor de vârstă mai înaintate: în România, 32% dintre copiii cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani nu sunt înscriși în sistemul de învățământ, comparativ cu 16% în medie la nivelul OCDE”, se arată în nota de țară pentru România.