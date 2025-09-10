search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Părinții din Crucea, unde clasa a IX-a de profesională s-a desființat, sunt disperați: „Ce fac oamenii ăia, ce fac copiii ăia?”

0
0
Publicat:

Mai mulți părinți din localitatea Crucea, din județul Constanța, care au aflat, cu două zile înainte să înceapă școala, că nu va funcționa clasa a IX-a de profesională la ei în localitate, încă stau cu dosarele copiilor acasă, sperând să se revină asupra deciziei. Unii spun că sunt copiii cei care nu vor să plece în altă localitate, alții – că nu-și permit costurile.

Liceul Tehnologic Crucea nu mai are clasa a IX-a profesională FOTO: FB/Liceul Tehnologic Crucea
Liceul Tehnologic Crucea nu mai are clasa a IX-a profesională FOTO: FB/Liceul Tehnologic Crucea

Școala a început de două zile, însă nu pentru toți copiii. Sunt absolvenți de gimnaziu care joi, în cursul săptămânii trecute, știau că vor merge din 8 septembrie la Liceul Tehnologic Crucea, pentru ca a doua zi, vineri, părinții lor să fie anunțați de reprezentanții școlii că nu se mai realizează clasa și că trebuie să le predea dosarele, pentru a se înscrie la școlile care au clasa a IX-a – învățământ profesional, dar și locuri libere. Au fost în această situație 14 elevi, situație similară cu cea din localitatea Nicolae Bălcescu, unde în 25 august li s-a transmis de asemenea că nu va funcționa clasa a IX-a și că trebuie să-și găsească soluții.

Părinții sunt revoltați din cel puțin două motive. Supărarea mare este că fii/fiicele lor nu mai pot să urmeze școala aproape de casă, unde îi pot supraveghea pe copii și unde și costurile, au estimat aceștia, sunt mai mici. Pe de altă parte, sunt revoltați că nu au avut, în fapt, posibilitatea să aleagă o școală departe de casă, dacă tot sunt nevoiți să facă asta, care să se potrivească dorințelor copiilor, ci s-au văzut puși în situația de a găsi un loc liber, oriunde ar fi.

„Am zis poate, poate reușim să-i legăm, Bălcescu și Crucea, cumva”

Ileana Cernica este mama unuia dintre elevii înscriși inițial la Liceul Tehnologic Crucea. Nu a luat în calcul niciun moment o altă variantă, pentru că i s-a părut cel mai convenabil să-l aibă pe copil sub supraveghere. Aici a absolvit gimnaziul, aici spera să și termine școala profesională, așa cum li s-a întâmplat multor copii din localitate. Pentru că vestea că nu se mai realizează clasa a venit foarte târziu, dar și pentru că băiatul refuză să meargă altundeva, stă deocamdată cu dosarul acasă, sperând că într-un fel sau altul se poate reveni asupra deciziei și fie clasa de la Liceul Tehnologic Crucea, fie cea de la Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” din Nicolae Bălcescu, se pot realiza și-l va înscrie.

L-am înscris la Crucea. Totul bine până vineri, la 10.30 dimineața. Vineri ne-a trimis doamna dirigintă că nu se mai ține clasa a IX-a, s-a desființat. Și să venim la școală să discutăm. Toți părinții. Erau vreo 13 elevi. Și am venit și am discutat. Bine, nu toți părinții, am fost doar eu. În fine, nu e o problemă asta. Am zis să reprezint toată clasa, toți copiii, pentru că sunt destui copii care sunt la rural și nu își permit să meargă mai departe. (...) Am zis poate, poate reușim să-i legăm, Bălcescu – Crucea, Crucea - Bălcescu, cumva, pentru că și la Bălcescu sunt destui copii care au rămas așa. Nu mi se pare normal. Adică tu, ca stat, obligi copilul să aibă 10 clase și când trebuie să vină la școală, spui în ultima zi că nu se mai face. <Veniți și vă luați dosarele!>. Păi, și ce să fac, domnule, eu cu dosarul?! Să-l duc în altă parte. Păi nu-mi permit. Hai, că îmi permit eu, dar sunt satele Băltăgești, Șiriu, Crișan. Ce fac oamenii ăia, ce fac copiii ăia?”, a descris situația Ileana Cernica, pentru „Adevărul”.

Mama spune că este de neînțeles cum s-a ajuns aici. Li s-a spus inițial că la Liceul Tehnologic Crucea s-au înscris 17 copii, unii inclusiv de la Nicolae Bălcescu, localitate situată la 20 km distanță, unde deja se anunțase că nu se mai face clasa. „Și la minister apare că sunt 13. Păi unde sunt, măi omule, ăia patru copii? Unde sunt?”, se miră femeia.

Ileana Cernica este de asemenea revoltată de faptul că la formarea acestor clase nu se iau în calcul elevii repetenți, care au făcut la rândul lor cereri de reînscriere. „Au spus că ei nu se pun la număr. Cum, domnule, nu se pun la număr? Dar ăia nu-s copii? Îi defavorizăm de tot? Nu trebuie să aibă și ei un viitor? Ce vrei să ajungă? Că oricum sunt paraleli în ziua de astăzi, școlile sunt cum sunt, îi mai faci și tu de tot?”, și-a exprimat revolta Ileana Cernica.

Fiul său respinge categoric ideea de a se înscrie la o școală departe de satul în care a crescut, mai spune mama.

Copilul meu nu vrea să plece în afară. Este un copil...  Copilul meu are animale acasă și copilul meu a fost învățat aici. Nu vrea să plece de aici. S-a învățat cu elevii, cu profesorii, cu domeniul. Nu vrea să plece. I-am spus, îl duc la Hârșova, îl duc la Ovidiu. A spus – nu mă duc, poți să mă obligi, să-mi faci ce vrei, eu nu mă duc”, a mai spus mama.

Mama a făcut un drum la școală și marți, 9 septembrie 2025, chemată fiind să ridice dosarul. „Pentru ce să iau dosarul? Să-l iau să-l țin acasă?”, insistă femeia, motivând că situația este neacceptat.

Din discuțiile pe care copiii le-au avut pe grup, „cel puțin opt” elevi dintre absolvenții de clasa a VIII-a înscriși inițial la Crucea nu s-ar fi înscris la alte școli, a mai spus mama elevului din Crucea. Nici dintre cei care s-au înscris la alte licee nu vor frecventa, este convinsă femeia, pentru că au mai fost situații în anii trecuți când i-au înscris la școli din oraș și în cele din urmă i-ar fi transferat, pentru că „nu și-au mai permis”.

Femeia spune că, dacă nu rezolvă situația, copilul va sta un an acasă, în speranța că anul viitor clasa se va putea forma.

„Poate că la anul se face. Dar ei până la anul uită și cum îi cheamă cu buletinul în mână. Sunt delăsători”, adaugă mama.

Speranța este că situația se va rezolva cumva, cu atât mai mult că pentru clasa de la Nicolae Bălcescu există un demers în instanță, iar copiii din sat care au plecat pe la Hârșova sau Constanța vor reveni, este convinsă mama elevului.

Citește și: Sindicaliștii îndeamnă cadrele didactice să continue protestele „până când măsurile de austeritate vor fi abrogate”

Nu vrea altundeva. Ce poți să-i fac? Să-l omor? Să-l gâtui?”, a mai spus femeia.

Părinții care au și copii mai mari, încă elevi la Crucea, la profesională, în anii II sau III, se tem acum ca nu cumva și celelalte clase să să desființeze, pentru că printre ei se vehiculează inclusiv această variantă.

„Cred că trebuie să ne uităm mai mult la clasele I – VIII”

Primarul localității Crucea, Iulian Tudorache, spune că a încercat, până la un punct să schimbe parcursul Liceului Tehnologic Crucea, unitate care, din cauza rezultatelor foarte slabe la bacalaureat, nu a mai primit, la un moment dat, permisiunea să formeze clase de liceu, rămânând cu cele de profesională.

„Nu sunt șanse (n. red. – să se revină asupra deciziei de a nu se forma clasa), iar din ce am înțeles, unul din criterii e și nivelul de pregătire al elevilor și modul în care se întâmplă lucrurile astea până la sfârșitul stagiului, până în clasa a XI-a, a XII-a. În condițiile în care noi n-am avut un absolvent de BAC de ani de zile și nivelul ăsta este, asta a fost una din justificări”, a precizat primarul că i s-ar fi explicat de la nivelul IȘJ Constanța cum s-a ajuns la o asemenea decizie. „Eu cred că trebuie totuși să ne uităm mai mult la clasele I - VIII, să dăm o șansă copiilor să ia Evaluarea, să intre la un liceu, nu doar să facă act de prezență după clasa a IX-a”, a adăugat primarul, trădând propriile nemulțumiri legate de performanța liceului. Spune că a încercat să asigure școlii tot ce îi este necesar. Mai mult, a purtat chiar discuții pentru a se încerca o schimbare a profilului școlii (are profil agricol). Se gândea la o clasă de electricieni, la un parteneriat cu agenți economici importanți, doar că n-a găsit susținere și de la nivelul școlii.

Cât despre situația creată, primarul spune că este dispus să le asigure elevilor care vor face naveta în alte localități transportul din satele de unde locuiesc până la stațiile pentru microbuzele care fac transport intrajudețean. Îi va susține cât va putea, important este să-și continue parcursul școlar, a mai spus primarul.

„A început să plângă și să-mi spună: mami, nu mai insista, că nu merg la Hârșova”

O altă absolventă de gimnaziu refuză acum, spune mama acesteia, să accepte varianta de a urma cursurile într-o altă localitate. S-a înscris tot la Crucea și a aflat, ca și ceilalți, vineri, că nu va începe școala în sat. „Am vorbit cu fata să o înscriu la Hârșova, dar nu vrea. Oricum eu aveam probleme cu ea și aici, d-apăi la Hârșova. E mai sensibilă, mai retrasă, mai... Nu vrea sub nicio formă. Am vorbit zilele astea întruna cu ea. Eu aș fi fost dispusă, numai că nu vrea ea. Eu am împins-o de la spate cât am putut, am vorbit cu ea, am încurajat-o, i-am spus că orice decizie ia îi voi fi alături, dar nu vrea să meargă la Hârșova, iar la Constanța nu am posibilități. Ar fi vrut și ea la Crucea, dar dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat... Eu asta nu pot să concep: de atâta timp, de când am înscris copiii, de-abia vineri să aflăm că nu se face, nu putea să ne anunțe din timp? Poate pregăteam și noi copiii în alt mod. Prea brusc a fost pentru ei să afle”, a spus Ionela Sava, mama elevei, contactată de „Adevărul”.

Citește și: Protestul profesorilor văzut prin ochii părinților: „N-ai cum să scoți analfabeți funcțional pe bandă rulantă și să te plângi de ore în plus”

Inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Sorin Mihai, a precizat pentru „Adevărul” că din datele prezentate de directorul liceului din Crucea, luni, 8 septembrie, mai existau cinci elevi încă neînscriși în clasa a IX-a, informația nefiind actualizată în cursul zilei de astăzi.

Luni ne trimisese o informație, mai erau cinci de care nu știa unde s-au înscris. În rest s-au înscris toți. Am direcționat inclusiv către Ciobanu, care a realizat clasă și care e în proximitate. De la Nicolae Bălcescu, din ce știu eu, nu cred că au mai rămas neînscriși. Cred că mai erau trei la un moment dat, dar o să-i căutăm în SIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România). Acolo vom lua legătura cu DGASPC, cu Asistența socială, pentru că ei trebuie să fie înscriși undeva”, a declarat șeful IȘJ Constanța.

Deși abandonul școlar este un subiect aproape tabu, de fiecare dată când se pune pe masă oficialii invocând legea care stipulează că învățământul preuniversitar este obligatoriu în România, realitatea din teren arată cu totul altfel. În fiecare an rămân acasă elevi după absolvirea gimnaziului, iar alții părăsesc școala chiar mai devreme. Aproape o treime dintre elevii aflați la vârsta la care ar trebui să-și continue parcursul educațional la liceu sau școala profesională nu se regăsesc, în fapt, în sistemul de educație.

Conform ediției 2025 a publicației OCDE „Education at a Glance”, lansată marți, 9 septembrie 2025, în cadrul unui eveniment transmis pe canalul YouTube al Ministerului Educației și Cercetării, cifrele abandonului școlar ne plasează și acestea la coada clasamentului.

În medie, la nivelul OCDE, doar 2% dintre copiii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani nu sunt înscriși în sistemul de învățământ, comparativ cu 16% în România. Această pondere este mai mare în rândul grupelor de vârstă mai înaintate: în România, 32% dintre copiii cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani nu sunt înscriși în sistemul de învățământ, comparativ cu 16% în medie la nivelul OCDE”, se arată în nota de țară pentru România.

Constanţa

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
digi24.ro
image
Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori
stirileprotv.ro
image
Când LOVEȘTE VREMEA REA în România. VESTE ȘOC!
gandul.ro
image
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
mediafax.ro
image
Trei zodii trec printr-o schimbare de destin de pe 10 septembrie de la ora 10.00. Noroc, prosperitate și oportunități pentru ele în această toamnă
fanatik.ro
image
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol
libertatea.ro
image
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
digi24.ro
image
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
gsp.ro
image
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a doua”
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
antena3.ro
image
Scandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensii
observatornews.ro
image
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Ajutor pentru facturi la energie: cum completezi corect cererea pentru tichete
playtech.ro
image
Câți copii are, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul lui Poli Timișoara participă la Asia Express alături de Gabi Tamaș
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Țara cât două sectoare ale Bucureștiului, în fața unei premiere ISTORICE: calificarea la CM 2026 VIDEO
digisport.ro
image
VIDEO Elena Udrea, noi dezvăluiri explozive: Cum au aranjat oamenii lui Băsescu condamnarea lui Voiculescu
stiripesurse.ro
image
Incendiu puternic la Grădina Zoologică din București! Pompierii intervin cu 11 autospeciale
kanald.ro
image
Bolojan: Trebuie să creștem vârsta de pensionare, altfel...
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Bahmu se mărită, la scurt timp după ce mama ei a murit. Vedeta se pregătește de nuntă. Totul este stabilit!
romaniatv.net
image
Bani mai puțini pentru pensionari în septembrie. Cine va primi ajutor
mediaflux.ro
image
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
gsp.ro
image
Apple lansează iPhone 17: Ce e nou și cât costă noile telefoane?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Cele două zodii care își schimbă destinul începând cu 1 noiembrie 2025. Ce surprize majore îi așteaptă pe acești nativi
click.ro
image
Dezvăluiri din școli. Cât câștigă și cât muncesc, de fapt, profesorii? De ce fug tinerii de catedră?
click.ro
image
Dan Negru, spaima primarilor. Nu iartă nimic: „I-am convins să refacă trotuarele”. Teatrul de Vară din Mamaia intră în reparații, tot de gura lui!
click.ro
Prințul Harry, Prințul William foto GettyImages jpg
În sfârșit, Prințul Harry a vorbit despre relația sa provocatoare cu fratele William. Sunt certați de ani de zile
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de lux pentru Corina Caragea. Prezentatoarea explorează una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume: „Este adevărat sau este doar imaginația mea?”
image
Cele două zodii care își schimbă destinul începând cu 1 noiembrie 2025. Ce surprize majore îi așteaptă pe acești nativi

OK! Magazine

image
Prințul William a dat cel mai bun răspuns când a fost întrebat dacă fiul Louis este „puțin cam dificil”. Are șapte ani

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman cheltuie o avere ca să stea în casa în care a murit un muzician faimos

Click! Sănătate

image
Simptome de la nivelul pielii care pot semnala cancerul de pancreas