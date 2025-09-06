search
Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
Adevărul
Sindicaliștii îndeamnă cadrele didactice să continue protestele „până când măsurile de austeritate vor fi abrogate”

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) îndeamnă cadrele didactice să se alăture protestelor, întrucât acestea trebuie să continue „până când măsurile de austeritate vor fi abrogate”.

FOTO: Inquam Photos / Mălina Norocea
FOTO: Inquam Photos / Mălina Norocea

„Sistemul educațional traversează cea mai grea perioadă din ultimii 35 de ani, din cauza măsurilor luate prin Legea 141/2025. Aceste măsuri au fost luate fără să se facă un studiu de impact și fără să aibă în vedere că urmările lor pot avea efecte extrem de dăunătoare asupra acestui sistem vital pentru o națiune. Cei care au de pierdut sunt în egală măsură elevii, dar și cadrele didactice”, a transmis FSLI pe Facebook.

Federația adaugă că măsurile luate de actualul Guvern sunt „de-a dreptul cinice”, „cu acceptul unanim al partidelor politice care susțin actualul guvern” și „nu fac altceva decât să arunce învățământul românesc cu 15-20 de ani în urmă, aceasta fiind încă o dovadă că clasa politică din România nu a dat și nu dă doi bani pe sistemul educațional”.

„Dacă trăiam într-o țară normală, educația ar fi fost protejată în această perioadă de austeritate.

Trebuie să conștientizăm că aceste măsuri sunt cu bătaie lungă, motivul ascuns fiind acela de distrugere a învățământului preuniversitar de stat și nicidecum argumentul că nu sunt bani suficienți pentru acoperirea salariilor și burselor în învățământ, până la finalul acestui an. Nimeni nu se mai îndoiește de marile interese ale politicienilor, de lumea coruptă, de infractorii care fură statul, de oligarhi! Poate că aceste lucruri ar trebui să ne dea mai mult de gândit și să ne determine, în masă, să ne cerem drepturile, în stradă”, mai precizează Federația.

Pe 8 septembrie, primul „mare protest – Marșul Educației, din București”

De aceea, FSLI îndeamnă cadrele didactice să continue protestele, deoarece neimplicarea „va fi tradusă simplu: pe ei îi putem controla, lor le putem închide gura!”.

„Avem datoria să continuăm protestele, până când măsurile de austeritate vor fi abrogate, altfel se vor lua și alte măsuri împotriva cadrelor didactice. Neimplicarea noastră masivă va fi tradusă de guvernanți simplu: pe ei îi putem controla, lor le putem închide gura! Oare așa să fie? Ne-am pierdut puterea și am amuțit? Noi credem că nu! Noi suntem conștienți că educația are oameni solidari, curajoși și puternici!

Pe data de 8 septembrie este primul mare protest – MARȘUL EDUCAȚIEI, din București. Trebuie să arătăm că suntem uniți, pentru a ne recâștiga demnitatea călcată în picioare de cei care sunt acum la putere. Dacă fiecare cadru didactic este conștient de gravitatea situației și de necesitatea implicării în boicotarea deschiderii anului școlar și în protestele următoare, atunci distrugerea învățământului nu va fi garantată!”, declară sursa citată.

Nu în ultimul rând, FSLI transmite că revolta pe rețelele sociale nu este suficientă, iar profesorii trebuie să se implice direct în proteste.

„Nu e suficient să ne revoltăm în social media, ci e nevoie de implicare efectivă în acțiunile de protest! Liderii de sindicat nu pot să obțină singuri abrogarea măsurilor imposibile luate de Guvernul Bolojan. Este nevoie, mai mult ca oricând, de unitate și solidaritate!

Cu fiecare dintre voi, dragi colegi, devenim mai puternici, iar o luptă se câștigă cu implicare reală!”, încheie federația.

Președintele Federației „Spiru Haret”, Marius Nistor, a dat asigurări că, în urma unui referendum, se va decide dacă marți cadrele didactice vor protesta în stradă sau în școli.

El le-a mulțumit părinților care ies în Piața Victoriei și, celor care nu știu dacă să își trimită copiii la școală pe 8 septembrie, le-a recomandat să „asculte ce spun societatea civilă și organizațiile sindicale”.

„De ce să nu mai protestăm? Când ați luat aceste măsuri, ați discutat cu partenerii sociali? Politicienii noștri sunt mai interesați de problemele din magistratură și sunt în stare să facă praf coaliția pentru acestea”, a declarat Marius Nistor la Antena 3 CNN.

Educație

