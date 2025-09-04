Drama copiilor din Constanța care încă nu știu unde vor merge în clasa a IX-a

În localitatea Nicolae Bălcescu din județul Constanța, 16 copii care au optat să urmeze clasa a IX-a la Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” sunt acum într-o așteptare apăsătoare. Inspectoratul Școlar a decis că nu poate funcționa clasa, un demers în instanță este în derulare.

Este încă incertitudine la Nicolae Bălcescu, în județul Constanța, unde 16 copii, 14 din promoția curentă și doi elevi repetenți, care s-au înscris la școala profesională de la ei din sat nu știu clar unde vor merge. Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Constanța a aprobat inițial formarea clasei, doar că printr-o decizie din 25 august nu și-a dat avizul să funcționeze. Motivul - clasa nu se poate forma cu doar 14 elevi, ceilalți doi elevi repetenți neputând să se înscrie decât într-o formațiune deja formată.

IȘJ le-a dat elevilor varianta de a se înscrie la alte clase de profesională, cel mai aproape la Crucea, la 20 km, unde ar putea să funcționeze o clasă cu profil agricol (cea din Nicolae Bălcescu are profil construcții). Doar că nici la școala din Crucea lucrurile nu sunt clare, pentru că nici aici nu s-au adunat 16 elevi pentru a putea primi aviz de funcționare.

Acțiune în instanță

Un elev care s-a prezentat în vară cu dosarul de înscriere la Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” din Nicolae Titulescu pentru a se înscrie la clasa de profesională, profesorul Luigi Frigioiu și Consiliul Elevilor Constanța au decis să solicite în instanță suspendarea deciziei Inspectoratului Școlar Județean Constanța de a diminua clasa (noțiune care reprezintă în fapt ștergerea clasei din planul de școlarizare).

Asta după ce, prin avocatul Alexandru Bajdechi, fost lider al elevilor constănțeni, s-a înaintat o plângere prealabilă la Inspectoratul Școlar Județean și la Ministerul Educației și Cercetării, solicitându-se să se revină asupra deciziei IȘJ Constanța, pentru că nu există niciun motiv legal pentru ca avizul pentru funcționare să nu fie dat. Miercuri, 3 septembrie 2025, s-a înregistrat la Tribunalul Constanța o cerere de suspendare a deciziei IȘJ Constanța, totodată solicitându-se fixarea de urgență a unui termen de judecată, având în vedere că peste doar patru zile începe școala.

„Decizia de diminuare a clasei a IX-a afectează în mod direct și profund elevii și familiile acestora. Mulți dintre acești elevi provin din familii cu resurse limitate, iar costurile suplimentare de transport și timpul necesar pentru navetă pot duce la abandon școlar. Acești copii merită șansa de a-și continua studiile într-un mediu stabil și familiar, fără a fi nevoiți să se confrunte cu dificultăți suplimentare care le pot afecta viitorul educațional și profesional. (...) Desființarea intempestivă a clasei a IX-a rupe colectivul și relochează elevii la o altă unitate, cu costuri suplimentare de transport, timp de navetă, adaptare pedagogică dificilă și risc sporit de abandon. Aceste efecte sunt ireversibile în parcursul școlar al elevilor și au consecințe sociale grave”, se motivează în cererea depusă la Tribunalul Constanța. „Modificarea excepțională a planului de școlarizare la debut de an școlar generează pierderi de finanțare pe elev, reconfigurarea normelor didactice, posibile sub-încadrări și dezechilibre orare – toate previzibile și dificil de remediat în cursul anului. Cadrele didactice implicate riscă reducerea normei/veniturilor, schimbarea disciplinei sau naveta forțată, cu impact material viitor și previzibil. Suspendarea menține status quo-ul până la judecata pe fond, evitând efecte greu sau imposibil de reparat ulterior”, sunt alte argumente invocate în cererea de suspendare a deciziei IȘJ Constanța.

În Camera Deputaților a fost de asemenea înregistrată o interpelare, ministrului Educației și Cercetării solicitându-i-se răspunsuri la mai multe întrebări în legătură cu situația clasei de la Nicolae Titulescu, inițiativa venind din partea deputatei Corina Atanasiu și a deputatului George Gima, parlamentari în grupul USR.

În ce situație sunt copiii

La această dată, și părinții și copiii sunt deosebit de îngrijorați cu privire la ce se va întâmpla din 8 septembrie 2025. Deși speră ca în instanță să se obțină suspendarea deciziei IȘJ și să poată să urmeze școala în sat, părinții copiilor nu pot să nu se gândească, unii cu groază, pentru că alte variante vor aduce cheltuieli suplimentare, și la soluții de avarie. „Nu știm, tot așteptăm, tot așteptăm. Nu pot să fac nici ce vrea el (n. red. – copilul), trebuie să ne interesăm de școală, ce se face acolo. Aici știam exact despre ce e vorba, era altceva. Tot întrebăm, tot...”, a precizat mama unuia dintre cei 14 absolvenți de gimnaziu din Nicolae Bălcescu, pentru „Adevărul”.

La Inspectoratul Școlar Județean Constanța plângerile și memoriile depuse de elevi și de profesorul care a decis să lupte pentru menținerea clasei au rămas deocamdată fără răspuns.

Nici în ceea ce privește clasa de la Crucea, localitatea cea mai apropiată în care ar putea merge elevii de la Nicolae Bălcescu, lucrurile nu sunt clare. Inspectorul școlar general Sorin Mihai a precizat, pentru „Adevărul”, că în privința clasei de la Crucea se va adopta o decizie joi, 4 septembrie 2025, în Consiliul de Administrație al IȘJ Constanța. Dacă nu vor fi 16 elevi, nici acea clasă nu va primi aviz de funcționare, caz în care, în eventualitatea în care nu se obține rapid o suspendare a deciziei IȘJ Constanța în privința clasei de la Nicolae Bălcescu, părinții elevilor vor fi nevoiți să caute soluții la alte școli, la zeci de kilometri distanță.

Inspectorul școlar general Sorin Mihai a mai precizat că dosarele depuse de părinți la Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” le-ar fi fost trimise acasă prin poștă, părinții fiind înștiințați că au obligația să își înscrie copiii la o școală care are locuri libere.