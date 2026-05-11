Zeci de persoane evacuate în Turnu Măgurele după ce un muncitor a avariat o conductă de gaz cu un buldoexcavator, în apropierea unei şcoli

Zeci de persoane au fost evacuate luni după-amiază dintr-un bloc de locuințe din municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman, după ce o magistrală de gaze naturale a fost lovită accidental în timpul unor lucrări desfășurate în zonă, la un centru comercial. Incidentul s-a produs în momentul în care un muncitor care opera un buldoexcavator a atins conducta, provocând o avarie.

Evenimentul a avut loc în jurul orei 17:00, în apropierea Școlii Gimnaziale Nr. 4 din localitate. Autoritățile au precizat că unitatea de învățământ nu mai desfășura activități la acel moment, cursurile fiind organizate doar în prima parte a zilei, astfel încât nu au existat elevi în incintă în momentul producerii incidentului, potrivit presei locale.

În urma avariei, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Teleorman a intervenit rapid și a dispus evacuarea preventivă a aproximativ 30 de persoane dintr-un bloc situat la mică distanță de locul incidentului. Măsura a fost luată pentru a preveni orice risc asociat unei eventuale acumulări de gaze.

Circulația rutieră din zonă a fost restricționată, iar polițiștii au deviat traficul pe rute alternative pentru a permite intervenția echipajelor specializate.

La fața locului au ajuns echipaje de pompieri, ambulanțe și specialiști ai operatorului de distribuție a gazelor, care au efectuat măsurători pentru a verifica eventualele scurgeri și nivelul de siguranță din zonă.

Ulterior, alimentarea cu gaze pe magistrala afectată a fost oprită complet, iar verificările au arătat că nu mai există pericol pentru populație. Persoanele evacuate au fost lăsate să se întoarcă în locuințe după stabilizarea situației.

Echipele companiei de gaze continuă lucrările pentru remedierea avariei și refacerea în condiții de siguranță a conductei.