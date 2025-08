Premieră pe litoral: turiștii nu se mai plâng de prețuri. Ce îi înfurie în acest sezon pe românii care merg la mare

Prețurile de pe litoral nu mai sunt o problemă pentru turiștii români. Cel puțin așa reiese dintr-o dezbtere de pe o platformă online, în care un turist arată nota de plată de la un restaurant din Eforie Sud. Totuși, a apărut o altă mare problemă.

În ciuda faptului că suntem în plin sezon, hotelierii de pe riviera Mării Negre vin cu reduceri importante pentru a-i atrage pe turiștii autohtoni, însă clienții rămân nemulțumiți de alte aspecte ale vieții pe litoral.

Mai exact, aceștia se plâng de raportul calitate-preț în ceea ce privește restaurantele și cantinele de la mare. O postare pe platforma Reddit, în care un turist povestește experiența sa din stațiunea Eforie Sud, a stârnit o dezbatere intensă online.

„Am ajuns de o zi și deja am decartat 650 lei: șezlong 50 lei bucata, bere pe plajă 12-15 lei, limonada 20. Iar la bonul atașat porțiile au fost atât de mari încât am mai luat niște hamsii după ce am plecat de acolo...” – a scris turistul.

După ce mai mulți comentatori au arătat că prețurile sunt rezonabile, turistul a revenit cu precizări: „Porțiile au fost foarte mici: pulpele dezosate = O pulpiță, una... dezosată, rahitică, de zici că era pulpa pusă în caserolă de la Lidl la final ca să se facă greutatea necesară... Legumele la grătar – decât aveau miros de grătar că erau aproape crude. Pastele – o mână de paste, porție foarte mică. Cârnații – doi, semiafumați, din cel mai prost soi, însă mai nașpa erau micii. Piureul – o fleașcă fără gust, ok-ish după asezonare temeinică. Iar limonada... o apă cu gheață cu aromă de lămâie și miere. Singurul decent a fost desertul...”

El a explicat că nu se plânge de preț, ci de raportul calitate-preț:

„Da, prețurile nu par mari, sunt chiar rezonabile comparativ cu ce vedeam online înainte să vin pe litoral, însă raportul calitate-preț nu există. De menționat că stațiunea este mega învechită, noroc cu faleza modernizată, însă stricată de toate kitsch-urile, gen boxă pe scenă cu manele versus indieni cu fluiere la 20 metri lângă, plus tarabe peste tarabe pline de chinezării și vânzători ambulanți cu tot felul de luminițe.”

Turistul are o problemă cu următoarele mese, având în vedere recenziile negative ale restaurantelor din stațiune:

„Nu știu unde vom lua cina următoarele seri, recenziile sunt praf aproape peste tot. Am zis să mai dăm o șansă litoralului românesc, însă regretăm acum.”

Părerile internauților – împărțite

Comentariile altor utilizatori variază între indignare și recunoașterea faptului că prețurile sunt rezonabile, cel puțin dacă nu se ia în considerare raportul calitate-preț.

„Mai ieftin ca în Cluj sau Timișoara, confirm și eu.”

„Raport calitate-preț inexistent, dar prețurile nu sunt exagerate pentru vârful sezonului.”

„Papanașii erau cu smântână de trufe sau?”

„Preț mediu, ca să nu zic că sub ce e în București. Probabil calitatea în Eforie Sud e de cantină studențească însă.”

„Am verificat la City Grill, care e cam referința pentru prețuri mari, calitate mediocră în general, calitate chiar foarte ok la dulciuri. 43 lei porția de papanași.”

„Sunt de acord că majoritatea prețurilor de pe litoralul nostru sunt nesimțit de mari, dar astea nu mi se par chiar așa, e mai ieftin decât în multe restaurante din București. în afară de paste și papanași, nu mi se par prețuri atât de mari pentru litoral în vârful sezonului.”

„Cina la mare sub 100 de lei, extrem de decent.”

„Sincer. Nu mi se pare atât de scump.”

În Roma, pastele sunt mai ieftine

Alți comentatori susțin totuși că unele preparate, precum pastele, sunt mai scumpe decât în destinații turistice consacrate din străinătate.

„Eu nu înțeleg cum în Roma poți mânca paste carbonara la 7€ în oraș (guanciale, pecorino, ou) și la noi să zici că e ieftin 48 cu rețeta normală. Prețurile la noi sunt mult prea mari.”

„Lacul Como, paste găsești de la 8 euro, hai să nu ne căcăm pe noi cu „prețuri normale” că ești la o speluncă din Eforie Sud.”

„Acum nu vreau să fiu hater, dar nu mi se pare atât de exagerat. Înțeleg că e Eforie Sud, însă 18-19 euro/persoană o masă nu e atât de rău. În Grecia, spre exemplu, un fel de mâncare e 14-25 euro, fără desert, fără băutură etc. Sunt prețuri pentru zone turistice și e de așteptat” – a scris cineva.

Replica a venit rapid: „E pe dracu... te duci în fucking Eforie Sud, arată la fel ca în comunism tot, pe alocuri reparat chicios sau minimal. Mergi la mare în România, serviciile la noi în țară sunt în general proaste spre execrabile, rareori găsești să fie mediocre. Nu compari Eforie Sud cu Grecia, acolo mâncarea e bună, la noi cumperi căcaturi stil fast-food TOT. Vrei restaurant? Decartezi de vorbești singur. Ahh, și acolo primești desert moka.”

„650 de lei pe zi = 4550 de lei pe 7 zile doar mâncarea și șezlongul. 6.500 de lei 7 zile ultra all inclusive în Turcia cu avion și transport inclus. Am făcut un calcul cu prietenii și ne-am scos banii doar din cocktailuri. Pe lângă asta ai spectacol în fiecare seară, darts, ping-pong, volei, 3+ restaurante, plajă privată. De ce mai merg românii în România?”

Strategia turiștilor cu buget redus

Unii recomandă închirierea unui apartament cu bucătărie și gătitul pe cont propriu, plus umbrele și rogojini aduse de acasă. „Noi am ajuns de mult la concluzia că este mult mai ieftin și calitativ să închiriem un apartament cu bucătărie, ne facem cumpărăturile în marile supermarket-uri din zonă ca și localnicii și le pregătim noi în bucătărie ca acasă. Pentru plajă avem propria umbrelă, ladă frigorifică și folosim rogojini din rafie peste care ne punem fiecare prosopul”, scrie cineva.

Limonada este, potrivit multora, „cel mai mare scam” – apă cu lămâie și miere vândută la prețuri exagerate. „Ar trebui să coste maxim 10 lei”, a scris cineva.

Deși unii consideră prețurile „normale” pentru sezon, alții spun că experiența culinară nu justifică costurile. Mulți recunosc că, pentru aceiași bani, în străinătate primesc servicii și calitate net superioare.