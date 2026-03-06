Ordonanța Guvernului Bolojan privind tăierile din administrație, atacată la CCR de Avocatul Poporului

Renate Weber a sesizat Curtea Constituțională, susținând că unele prevederi ale ordonanței privind reducerile din sectorul public și reorganizarea administrației ar încălca principiile constituționale, inclusiv încrederea cetățenilor în legislație și demnitatea umană.

Avocatul Poporului, Renate Weber, a atacat la Curtea Constituțională a României (CCR) ordonanța de urgență prin care Guvernul condus de Ilie Bolojan a introdus măsuri de reducere a cheltuielilor în administrația publică, potrivit Agerpres. Sesizarea vizează mai multe articole ale actului normativ care prevăd disponibilizări și reorganizarea structurilor administrative.

Mai exact, Avocatul Poporului a contestat prevederile art. I pct. 32, art. VI pct. 3 și pct. 4, art. VIII pct. 2 și pct. 5, art. VIII pct. 7, art. XII, art. XIII, art. XVII și art. XLIV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026. Actul normativ modifică și completează mai multe legi și introduce măsuri menite, potrivit Executivului, să crească capacitatea financiară a unităților administrativ-teritoriale.

În sesizarea trimisă Curții Constituționale, Avocatul Poporului susține că unele prevederi ale ordonanței încalcă principii fundamentale ale statului de drept.

Potrivit instituției, ordonanța ar afecta „principiul încrederii legitime în sistemul legislativ” și ar putea aduce atingere demnității umane, considerată o valoare constituțională supremă.

Act normativ cu reglementări din domenii diferite

Un alt argument invocat de Avocatul Poporului se referă la structura ordonanței. Actul normativ modifică nu mai puțin de 34 de acte normative din domenii diferite, ceea ce, în opinia instituției, face dificilă stabilirea clară a obiectului său de reglementare.

„Modificările și completările operate prin actul normativ criticat nu permite nici stabilirea obiectului său unic de reglementare și, implicit, nici determinarea relației de conexitate cu celelalte materii normative”, susține Avocatul Poporului.

Curtea Constituțională urmează să analizeze sesizarea și să decidă dacă prevederile contestate respectă sau nu dispozițiile Constituției. Dacă judecătorii constituționali vor admite excepția de neconstituționalitate, articolele respective din ordonanță ar putea fi anulate sau modificate.