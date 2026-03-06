Omul de afaceri Avram Gal intervine în scandalul de la Ministerul de Externe: „Responsabilitatea este la ministru, nu la consul”

Omul de afaceri clujean Avram Gal a reacționat la scandalul politic legat de Ministerul Afacerilor Externe, după acuzațiile privind intervenția ministrului Oana Ţoiu în cazul repatrierii fiicei fostului premier Victor Ponta.

Scandalul politic legat de acuzațiile privind intervenția ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, în cazul repatrierii din Orientul Mijlociu a fiicei minore a fostului premier Victor Ponta continuă să se amplifice. Între timp, Irina Ponta a ajuns în România, însă mama sa, Daciana Sârbu, a anunțat că intenționează să depună o plângere penală pentru abuz în serviciu împotriva ministrului de Externe.

În dezbaterea publică a intervenit și omul de afaceri clujean Avram Gal, care a transmis că responsabilitatea pentru eventualele decizii privind îmbarcarea sau refuzul îmbarcării nu aparține consulului, ci conducerii Ministerului Afacerilor Externe.

Avram Gal a explicat faptul că sistemul diplomatic funcționează ierarhic. În situații sensibile, precum evacuările din zone de conflict, deciziile sunt luate la nivelul ministerului, iar diplomații aflați în misiune au obligația de a executa ordinele primite.

Acesta a mai afirmat că încercarea de a muta responsabilitatea asupra consulului ar reprezenta, în opinia sa, o distorsionare a modului în care funcționează diplomația. „Consulul poate executa un ordin. Nu îl poate inventa”, a subliniat Avram Gal.

„Responsabilitatea este la ministru, nu la consul

În scandalul privind refuzul îmbarcării pentru repatriere a unui copil român din Orientul Mijlociu, atenția publică a fost direcționată greșit către Consulul General al României în Emiratele Arabe Unite, Viorel Richard Badea.

În realitate, un consul nu ia singur astfel de decizii. Sistemul diplomatic funcționează strict ierarhic, iar în situații sensibile – precum evacuări sau repatrieri din zone de conflict – deciziile sunt luate la nivelul Ministerului Afacerilor Externe. Diplomații din teren au obligația de a executa ordinele primite de la centru.

Dacă ordinul de a refuza îmbarcarea a fost transmis de ministrul de externe Oana Țoiu, atunci responsabilitatea aparține exclusiv conducerii ministerului, nu unui diplomat care execută o decizie politică.

A încerca mutarea vinei asupra consulului înseamnă, de fapt, o încercare de a proteja nivelul politic al deciziei. Însă într-un stat responsabil, răspunderea trebuie să rămână acolo unde s-a luat decizia.

Consulul poate executa un ordin. Nu îl poate inventa.

P.S.

În diplomație, responsabilitatea nu aparține executantului, ci celui care dă ordinul. Dacă ordinul a venit de la ministru, atunci acolo trebuie căutată și răspunderea”, a scris, vineri, pe Facebook, omul de afaceri Avram Gal.

„Justificarea invocată ar fi că fata ar reprezenta o „vulnerabilitate”. Este o explicație care ridică semne de întrebare serioase. Pentru că, într-un stat normal, un copil aflat singur într-o zonă tensionată nu este o vulnerabilitate pentru stat – este o responsabilitate pentru stat.

Rolul Ministerului Afacerilor Externe nu este să se protejeze pe sine de situații complicate. Rolul său este să își protejeze cetățenii, în special atunci când aceștia sunt minori și se află în străinătate. Diplomația există exact pentru astfel de momente: pentru a interveni, pentru a ajuta, pentru a aduce oamenii acasă.

Ceea ce transmite însă o asemenea decizie este ceva mult mai grav decât o simplă eroare administrativă. Transmite lipsă de empatie. Lipsă de reflex instituțional. Și, poate cel mai periculos, transmite ideea că statul român nu mai vede cetățeanul ca pe o prioritate, ci ca pe o problemă.

Un ministru de externe nu este un manager de proceduri. Este, în esență, gardianul intereselor și siguranței cetățenilor români aflați în lume. În momente de criză regională, misiunile diplomatice trebuie să devină adăposturi, nu filtre birocratice.

Când un copil român rămâne singur într-o regiune instabilă pentru că autoritățile propriului stat nu îi permit să urce într-un avion spre casă, imaginea României ca stat protector al cetățenilor săi se prăbușește.

Și mai grav este precedentul creat. Dacă un minor nu este considerat suficient de important pentru a fi ajutat să se întoarcă în siguranță în propria țară, atunci cine mai este?” a mai transmis, în urmă cu o zi, Avram Gal.