Video ONU cere ca ancheta americană asupra bombardării unei şcoli din Iran să se deruleze „rapid” şi „transparent”. Le Monde: „Copii mici au fost ucişi"

Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului a cerut vineri, 6 martie, ca ancheta americană asupra presupusului bombardament asupra unei şcoli din Minab, în Iran, să se deruleze „rapid” şi „transparent”, în timp ce publicaţia The New York Times menţionează posibilitatea unei responsabilităţi americane, potrivit France Presse.

Lovitura nu a fost confirmată nici de SUA, nici de Israel, Washingtonul limitându-se să spună că Pentagonul desfăşoară o anchetă, notează Agerpres, care citează agenția franceză.

Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, şi-a exprimat, la Geneva, speranţa ca această anchetă „să se deruleze rapid şi în deplină transparenţă".

„Ne aşteptăm de asemenea ca cei responsabili să fie traşi la răspundere, căci este evident că s-au comis erori” şi că vor exista „reparaţii şi despăgubiri”, a adăugat Turk în cadrul unei conferinţe de presă vineri.

Deși bilanţul total al morţilor nu a fost confirmat încă în mod independent, autorităţile şi media de stat iraniene afirmă că atacul a ucis 150 de persoane, între care mulţi copii, la şcoala Shajarah Tayyebeh. La rândul său, UNICEF a comunicat vineri un bilanţ de 169 de elevi ucişi, majoritatea şcolari cu vârste cuprinse între 7 şi 12 ani.

Clădirea lovită era situată aproape de două situri controlate de Corpul Gardienilor Revoluţiei islamice (IRGC), armata de elită a regimului de la Teheran, potrivit AFP.

În urma unei anchete jurnalistice, New York Times a relatat că tragedia ar putea fi rezultatul unui bombardament american care a vizat o bază navală a Gardienilor Revoluţiei din apropiere.

Pe baza imaginilor din satelit, a postărilor din social media şi înregistrărilor video verificate, publicaţia americană a relatat joi că şcoala a fost grav avariată de un atac care a avut loc în acelaşi timp cu atacuri asupra bazei navale adiacente.

Declaraţiile oficiale potrivit cărora forţele americane au atacat ţinte navale în apropierea strâmtorii Ormuz, lângă care se afla clădirea în cauză „sugerează că cel mai probabil acestea ar fi efectuat atacul", scrie The New York Times.

Reuters: este „probabil” ca forţele americane să fie „responsabile" de atacul care a lovit şcoala

Agenţia de presă Reuters, citând sub rezerva anonimatului responsabili americani, a indicat joi că anchetatori militari americani apreciază că este „probabil” ca forţele americane să fie „responsabile" de atacul care a lovit şcoala, adăugând că investigaţiile nu au fost încă finalizate.

Ancheta New York Times a exclus ipoteza unui atac cu rachete iraniene asupra şcolii.

Dacă se confirmă „că o bombă americană a lovit (şcoala) Shajarah Tayyebeh, întrebarea va fi probabil dacă atacul asupra şcolii a fost o greşeală sau dacă aceasta a fost vizată pe baza unor informaţii învechite", scrie ziarul.

O anchetă a ziarului francez Le Monde, publicată joi, a confirmat prezenţa copiilor şi a victimelor civile în bombardament. „Copii mici au fost ucişi", scrie Le Monde, care afirmă că se bazează pe zeci de fotografii şi înregistrări video.

„Întrucât e o şcoală este evident o instituţie civilă, care nu ar trebui niciodată atacată", a afirmat Înaltul comisar ONU vineri, manifestând „serioase preocupări" faţă de respectarea dreptului internaţional umanitar, întrebându-se cu privire la „tipul de arme utilizat" în acest presupus atac.

„Aşteptăm, de asemenea, ca responsabilităţile să fie stabilite, căci în mod evident s-au comis erori şi asumarea responsabilităţii este absolut esenţială, dar şi reparaţii şi despăgubiri, precum şi garanţii clare că astfel de situaţii nu se vor repeta”, a mai subliniat Înaltul comisar pentru drepturile omului, care a spus că „speră" să se deplaseze la Washington „la sfârşitul acestei luni".