search
Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video ONU cere ca ancheta americană asupra bombardării unei şcoli din Iran să se deruleze „rapid” şi „transparent”. Le Monde: „Copii mici au fost ucişi"

0
0
Publicat:

Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului a cerut vineri, 6 martie, ca ancheta americană asupra presupusului bombardament asupra unei şcoli din Minab, în Iran, să se deruleze „rapid” şi „transparent”, în timp ce publicaţia The New York Times menţionează posibilitatea unei responsabilităţi americane, potrivit France Presse.

Lovitura nu a fost confirmată nici de SUA, nici de Israel, Washingtonul limitându-se să spună că Pentagonul desfăşoară o anchetă, notează Agerpres, care citează agenția franceză.

Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, şi-a exprimat, la Geneva, speranţa ca această anchetă „să se deruleze rapid şi în deplină transparenţă".

„Ne aşteptăm de asemenea ca cei responsabili să fie traşi la răspundere, căci este evident că s-au comis erori” şi că vor exista „reparaţii şi despăgubiri”, a adăugat Turk în cadrul unei conferinţe de presă vineri.

Deși bilanţul total al morţilor nu a fost confirmat încă în mod independent, autorităţile şi media de stat iraniene afirmă că atacul a ucis 150 de persoane, între care mulţi copii, la şcoala Shajarah Tayyebeh. La rândul său, UNICEF a comunicat vineri un bilanţ de 169 de elevi ucişi, majoritatea şcolari cu vârste cuprinse între 7 şi 12 ani.

Clădirea lovită era situată aproape de două situri controlate de Corpul Gardienilor Revoluţiei islamice (IRGC), armata de elită a regimului de la Teheran, potrivit AFP.

În urma unei anchete jurnalistice, New York Times a relatat că tragedia ar putea fi rezultatul unui bombardament american care a vizat o bază navală a Gardienilor Revoluţiei din apropiere.

Pe baza imaginilor din satelit, a postărilor din social media şi înregistrărilor video verificate, publicaţia americană a relatat joi că şcoala a fost grav avariată de un atac care a avut loc în acelaşi timp cu atacuri asupra bazei navale adiacente.

Declaraţiile oficiale potrivit cărora forţele americane au atacat ţinte navale în apropierea strâmtorii Ormuz, lângă care se afla clădirea în cauză „sugerează că cel mai probabil acestea ar fi efectuat atacul", scrie The New York Times.

Reuters: este „probabil” ca forţele americane să fie „responsabile" de atacul care a lovit şcoala

Agenţia de presă Reuters, citând sub rezerva anonimatului responsabili americani, a indicat joi că anchetatori militari americani apreciază că este „probabil” ca forţele americane să fie „responsabile" de atacul care a lovit şcoala, adăugând că investigaţiile nu au fost încă finalizate.

Ancheta New York Times a exclus ipoteza unui atac cu rachete iraniene asupra şcolii.

Dacă se confirmă „că o bombă americană a lovit (şcoala) Shajarah Tayyebeh, întrebarea va fi probabil dacă atacul asupra şcolii a fost o greşeală sau dacă aceasta a fost vizată pe baza unor informaţii învechite", scrie ziarul.

O anchetă a ziarului francez Le Monde, publicată joi, a confirmat prezenţa copiilor şi a victimelor civile în bombardament. „Copii mici au fost ucişi", scrie Le Monde, care afirmă că se bazează pe zeci de fotografii şi înregistrări video.

„Întrucât e o şcoală este evident o instituţie civilă, care nu ar trebui niciodată atacată", a afirmat Înaltul comisar ONU vineri, manifestând „serioase preocupări" faţă de respectarea dreptului internaţional umanitar, întrebându-se cu privire la „tipul de arme utilizat" în acest presupus atac.

„Aşteptăm, de asemenea, ca responsabilităţile să fie stabilite, căci în mod evident s-au comis erori şi asumarea responsabilităţii este absolut esenţială, dar şi reparaţii şi despăgubiri, precum şi garanţii clare că astfel de situaţii nu se vor repeta”, a mai subliniat Înaltul comisar pentru drepturile omului, care a spus că „speră" să se deplaseze la Washington „la sfârşitul acestei luni".

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
digi24.ro
image
Daciana Sârbu va depune plângere penală împotriva Oanei Ţoiu după ce fiica ei nu a fost repatriată din Abu Dhabi
stirileprotv.ro
image
Surse Gândul: Irina Ponta a ajuns în această dimineață în țară. Fiica fostului premier a prins o cursă comercială
gandul.ro
image
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
mediafax.ro
image
ANAF, captură de 6 kilograme de aur la o casă de amanet. Reacția-surpriză a patronului: „Acele obiecte vor ajunge înapoi la noi”
fanatik.ro
image
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
libertatea.ro
image
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
digisport.ro
image
Noua lege a disciplinei bugetare: Guvernul poate fi obligat să justifice public abaterile de la deficit, iar riscurile climatice intră oficial în calculele bugetului
stiripesurse.ro
image
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
antena3.ro
image
"România se află la intersecţia a două războaie". Cristian Diaconescu, despre riscurile conflictului din Iran
observatornews.ro
image
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
cancan.ro
image
300 dosare de pensii ajung lunar la CCR. Formula de recalculare a pensiei poate fi declarată neconstituțională
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Ai voie să toaletezi copacii din jurul blocului? Mulţi români se apucă de curăţenie în acest sezon fără să cunoască legea
playtech.ro
image
Și-a lăsat iubitul pentru antrenor! Triunghiul amoros în care a fost implicată una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din România
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Două săptămâni de la a 5-a operație. Imaginile cu Lindsey Vonn fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Vin vremuri grele pentru apărarea ucraineană: ce modificare a făcut Moscova dronelor Shahed încât să fie letale
stiripesurse.ro
image
Un bărbat și-a pierdut viața în Bârlad, după ce un tren a dat peste el. Victima a fost resuscitată timp de 30 de minute
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
S-a decis oficial, se dau bani de miel, cozonac şi ouă roşii!
romaniatv.net
image
Irina Ponta, fiica lui Victor Ponta, întoarsă în România cu un avion comercial. Daciana Sârbu a confirmat: Vă mulțumesc din suflet tuturor
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Irina Ponta a ajuns în România. Prin ce mijloace a a reușit fiica de 17 ani a lui Ponta să ajungă în țară
actualitate.net
image
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
click.ro
image
6 mirosuri care trădează o casă modestă
click.ro
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
Sarah Ferguson cu Beatrice și Eugenie profimedia 0390287045 jpg
Sarah Ferguson, o mamă regală de coșmar: își lăsa fiicele de izbeliște, pe mâna bonelor, sau le lua cu ea în vacanțe cu amanții
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
femeie frumoasa ochi albastri jpeg
De unde vin, de fapt, ochii albaștri? Povestea unui strămoș comun din apropierea Mării Negre
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Frizerii spun adevărul pe care clienții nu vor să-l audă. 7 lucruri pe care le faci la salon și care îți enervează stilistul
image
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești

OK! Magazine

image
Iubiții insațiabilei Sarah primeau note ca la școală. Ce nume celebre ocupau primele poziții în clasamentul ei amoros

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
3 celebrități care au făcut cancer colorectal