Video Imagini dramatice din localitatea constănțeană Siliștea, izolată de ploi. Mai multe persoane au fost evacuate

Localitatea Siliștea din județul Constanța este izolată, după ce ploile abundente au dus la inundarea drumurilor. Până acum, au fost evacuate șase persoane, fără a necesita îngrijiri medicale.

Din localitatea Siliștea, echipajele ISU au evacuat 6 persoane (2 copii și 4 adulți). Acestea s-au adăpostit la vecini și rude, a transmis ISU Dobrogea.

"Din cauza acumulării masive de apă și urmare a revărsării unui canal colector, localitatea Siliștea este momentan izolată. Traficul pe DJ 224 între localitățile Țepeș Vodă și Tortoman este blocat. De asemenea, Drumul Comunal 61, care face legătura între loc. Seimeni și loc. Siliștea este inundat cu apă, astfel că localitatea Siliștea este momentan izolată. Momentan nu sunt persoane care să necesite îngrijiri medicale în zona afectată. Se intervine pentru evacuarea apei cu 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, având în dotare accesorii specifice, 1 autospecială transport victime multiple cu barcă pneumatică, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială de primă intervenție și comandă și 1 șenilată", se arată într-un comunicat transmis de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Serviciile de intervenție au mai transmis că misiunea se află în dinamică.

Reprezentanţii Primăriei Constanţa au anunţat că, până în prezent, cantităţile de apă înregistrate în municipiu au ajuns la 100 l/mp, iar până la ora 15.00, atunci când expiră avertizarea cod roşu de ploi, se estimează că se vor înregistra de 120/130 litri pe metru pătrat.

Ei au menţionat că, până la ora 15.00, este valabilă avertizarea cod roşu de ploi torenţiale, iar de la acea ora va intra în vigoare o atenţionare cod portocaliu de precipitaţii până la ora 23.00.

De asemenea, după ora 23.00, Dobrogea se va afla sub cod galben de vânt. Şoferii sunt rugaţi să evite deplasările în această perioadă.