ISU Constanța: Recomandări pentru protejarea animalelor în timpul ploilor torențiale

În contextul avertizării cod roșu de ploi, ISU Constanța atrage atenția asupra pericolelor la care pot fi expuse animalele și oferă recomandări pentru siguranța acestora. Atât animalele de companie, cât și cele din ferme, sunt vulnerabile în timpul precipitațiilor abundente și al viiturilor.

Autoritățile recomandă ca animalele să fie eliberate din lanțuri sau padocuri, astfel încât să aibă șanse mai mari de supraviețuire. Proprietarii de animale de fermă sunt sfătuiți să identifice locuri mai înalte unde acestea pot fi mutate temporar, în siguranță. De asemenea, pentru animalele de companie este indicat să se pregătească un kit de urgență cu hrană, apă, medicamente și acte de identificare.

ISU avertizează că, atunci când evacuarea nu este posibilă, eliberarea animalelor rămâne singura soluție de protecție. Cetățenii sunt îndemnați să respecte aceste măsuri pentru a preveni pierderi și accidente cauzate de fenomenele meteo extreme.

Ciclonul mediteranean Barbara se apropie de România, aducând ploi torențiale și riscuri majore de inundații. Autoritățile au declarat stare de alertă și au mobilizat echipaje și tehnică specializată pentru a interveni în zonele vulnerabile, în urma avertizărilor de Cod roșu emise de meteorologi.

Prognoza meteo indică ploi torențiale în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în București, cu descărcări electrice și cantități de apă ce pot ajunge între 80–100 l/mp, iar izolat până la 140 l/mp.