search
Marți, 7 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

ISU Constanța: Recomandări pentru protejarea animalelor în timpul ploilor torențiale

0
0
Publicat:

În contextul avertizării cod roșu de ploi, ISU Constanța atrage atenția asupra pericolelor la care pot fi expuse animalele și oferă recomandări pentru siguranța acestora. Atât animalele de companie, cât și cele din ferme, sunt vulnerabile în timpul precipitațiilor abundente și al viiturilor.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Autoritățile recomandă ca animalele să fie eliberate din lanțuri sau padocuri, astfel încât să aibă șanse mai mari de supraviețuire. Proprietarii de animale de fermă sunt sfătuiți să identifice locuri mai înalte unde acestea pot fi mutate temporar, în siguranță. De asemenea, pentru animalele de companie este indicat să se pregătească un kit de urgență cu hrană, apă, medicamente și acte de identificare.

ISU avertizează că, atunci când evacuarea nu este posibilă, eliberarea animalelor rămâne singura soluție de protecție. Cetățenii sunt îndemnați să respecte aceste măsuri pentru a preveni pierderi și accidente cauzate de fenomenele meteo extreme.

Ciclonul mediteranean Barbara se apropie de România, aducând ploi torențiale și riscuri majore de inundații. Autoritățile au declarat stare de alertă și au mobilizat echipaje și tehnică specializată pentru a interveni în zonele vulnerabile, în urma avertizărilor de Cod roșu emise de meteorologi.

Prognoza meteo indică ploi torențiale în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în București, cu descărcări electrice și cantități de apă ce pot ajunge între 80–100 l/mp, iar izolat până la 140 l/mp.

Constanţa

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
digi24.ro
image
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate în patru județe
stirileprotv.ro
image
Metoda genială prin care o femeie își caută soț, la 42 de ani. A renunțat la aplicațiile matrimoniale: „Nu m-aș fi așteptat niciodată să fac așa ceva”
gandul.ro
image
Atenție! Se va emite curând Ro-Alert. Raed Arafat anunță că va fi emis Ro-Alert în zonele vizate de codul roșu de ploi
mediafax.ro
image
Rapoarte MApN: Câte avioanele ucrainene au intrat ilegal în România de la începerea războiului. Reacția forțelor aeriene
fanatik.ro
image
Adolescent din Tulcea, bătut și umilit de membrii unui grup de extremă dreapta pentru că este gay
libertatea.ro
image
Reacția Gretei Thunberg după ce Donald Trump i-a transmis: „Mergi la doctor”
digi24.ro
image
Ion Țiriac, noul val de declarații controversate: „Drag mi-ar fi să avem un Viktor Orban! Știți ce mi-a promis președintele?”
gsp.ro
image
Gică Hagi a dat lovitura: contract pe 10 ani!
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Descoperire arheologică istorică în România, la Mănăstirea Neamț: Legenda spune că tunelul găsit acum e din vremea lui Ștefan cel Mare
antena3.ro
image
Potop record în sud-estul ţării. Judeţul în care intervin militarii, localnicii avertizaţi să-şi facă provizii
observatornews.ro
image
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu el, potrivit raportului FINAL al procurorilor care i-au investigat cazul
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Cât de puternic va fi ciclonul care lovește România: Șefa ANM: “O situație de excepție” Cantități de apă record, de până la 140 l/mp
playtech.ro
image
Detalii incendiare din scandalul dintre Zeljko Kopic și jucătorii români: „La Dinamo se mai răsuflau lucruri din vestiar”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Marea campioană ajunsese alcoolică, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorțează și e nevoită să-și vândă casa
digisport.ro
image
Surse: CCR va amâna din nou verdictul pe pensiile magistraților; decizie doar pe celelalte trei legi din Pachetul II
stiripesurse.ro
image
Georgia a murit în mod inexplicabil la doar 24 de ani. Medicii au pus totul pe seama unei banale alergii și au trimis-o acasă
kanald.ro
image
eMag, pus la zid de clienți și producători pentru vânzarea de produse contrafăcute
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Şcoli închise miercuri în Bucureşti. ANM a emis COD ROŞU, urgia începe în orele următoare
romaniatv.net
image
Bani gratis de la APIA! Cine primește sprijin, începând cu 16 octombrie
mediaflux.ro
image
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Trei zodii termină această săptămâna în forță. Norocul le surâde din plin, bunăstare și bogății pe bandă rulantă pentru acești native
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
Sebastien, Laurence și Tiphaine, cei trei copii ai lui Brigitte Macron profimedia 0875057096 jpg
Am aflat în sfârșit cum arăta fostul soț al lui Brigitte Macron. Fiicele sale au publicat poze cu bărbatul care-a dus o viață secretă
okmagazine.ro
Joan Collins foto Profimedia, Instagram jpg
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cod roșu de ploi torențiale în București. La ce oră începe potopul, potrivit meteorologilor
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Am aflat în sfârșit cum arăta fostul soț al lui Brigitte Macron. Fiicele sale au publicat poze cu bărbatul care-a dus o viață secretă

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani