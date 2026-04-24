Vineri, 24 Aprilie 2026
Adevărul
Drum surpat în Techirghiol. Autoritățile au interzis accesul în zonă. Primar: Podul are peste 70 de ani

O porțiune semnificativă dintr-un drum situat în orașul Techirghiol din Constanța s-a surpat complet, vineri, 24 aprilie. Accesul vehiculelor este strict interzis în zona surpării.

Primarul orașului, Iulian Soceanu, a transmis că situația este monitorizată de primărie. Conform edilului, degradarea severă a fost cauzată de vechimea extremă a structurii, scrie Ziua de Constanța.

Podul a fost construit în urmă cu 70-90 de ani, proiectat inițial pentru o durată de viață de aproximativ jumătate de secol.

„Cunoaștem problema și am demarat deja procedurile necesare. Suntem în faza de elaborare a documentelor tehnice pentru reabilitare. Structura pur și simplu și-a depășit cu mult durata de exploatare pentru care a fost concepută”, a declarat primarul.

Pentru a preveni orice accident, autoritățile au decis închiderea totală a segmentului de drum afectat.

  • Circulația este închisă: Accesul vehiculelor este strict interzis în zona surpării.
  • Trafic deviat: Șoferii sunt îndrumați să folosească rutele alternative stabilite de poliția locală.
  • Termen: Restricțiile vor rămâne în vigoare până la finalizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare completă a podului.

Locuitorii și turiștii sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și să evite zona pentru a nu se expune pericolelor.

Luna trecută, un pod care făcea legătura între județele Covasna și Brașov, s-a surpat complet. Potrivit unui comunicat al Inspectoratul de Poliție Județean Covasna, structura de rezistență a podului de pe DC 33A a cedat integral, ceea ce face imposibil atât accesul autovehiculelor, cât și al pietonilor.

