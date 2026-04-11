search
Sâmbătă, 11 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Drum surpat și abandonat. Șoseaua care leagă Câmpina de DN1 e închisă de trei luni: „Au spus că va fi gata până la Paște. N-au spus care Paște”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Drumul județean 101R, care leagă Câmpina de localitatea Cornu și de DN1, este blocat de aproape trei luni, după ce o alunecare de teren a provocat prăbușirea carosabilului. Deși autoritățile promiteau că circulația va fi reluată până la Paște, lucrările de consolidare nici măcar nu au început.

Drumul s-a surpat în urmă cu trei luni. FOTO FB Primăria Municipiului Câmpina

 Oamenii sunt nevoiți să parcurgă zilnic rute ocolitoare de câțiva kilometri, potrivit Digi 24.

Localnicii, revoltați

Închiderea drumului a dat peste cap naveta locuitorilor din zonă. Mulți dintre ei spun că drumul era intens folosit pentru a evita aglomerația din centrul Câmpinei și semafoarele, iar acum sunt obligați să ocolească pe la Cornu sau să urce pe DN1.

Unii localnici ironizează promisiunile autorităților, spunând că termenul „până la Paște” nu a fost clarificat:

„Probabil se refereau la Paștele Cailor”, a comentat un localnic.

Alții reclamă lipsa transportului public pe ruta afectată și se plâng că naveta a devenit un coșmar.

Soțul meu lucrează în Cornu și trebuie să înconjoare toată Câmpina. Pierde timp și bani în fiecare zi”, spune  un localnic.

Autoritățile: „Nu avem buget aprobat”

Virgil Daniel Nanu, reședintele Consiliului Județean Prahova, a declarat pentru sursa citată că instituția nu poate interveni până la aprobarea bugetului județean.

Abia ulterior vor putea fi demarate studiile necesare pentru a evalua dacă alunecarea de teren s-a agravat și ce lucrări sunt necesare.

Drumul prăbușit necesită intervenții majore, având în vedere că alunecarea de teren a fost provocată de zăcămintele de sare din subteran, ceea ce complică lucrările de stabilizare.

După aprobarea bugetului, specialiștii vor întocmi un nou studiu geotehnic, urmând ca autoritățile să decidă tipul de consolidare necesar.  Deocamdată, drumul rămâne închis, iar localnicii continuă să suporte consecințele întârzierilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia
digi24.ro
image
UIMITOR! Cum arată acum celebrul actor Lorenzo Lamas, la aproape 70 de ani. Noua sa iubită este o altă vedetă, Heather Locklear
stirileprotv.ro
image
Românii nu protestează din cauza taxelor, a inflației sau a sărăciei, dar se inflamează când vine vorba de justiție. Doi sociologi explică fenomenul paradoxal, pentru Gândul
gandul.ro
image
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri și singura țară cu prețuri în scădere
mediafax.ro
image
Marius Alexe, amintiri fabuloase cu Neymar de la meciul de retragere al lui Ronaldo: ”Aschilambic! Tavi Popescu arăta wow pe lângă el”
fanatik.ro
image
Combinațiile periculoase de mâncăruri la masa de Paște. Roxana Bălan, nutriționist: „Organismul le tolerează cu greu după post”
libertatea.ro
image
Fractură în baza de susținători MAGA. Figuri cheie din ambele tabere ale mișcării îl critică pe Donald Trump
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Răzvan Lucescu a luat decizia, imediat după înmormântarea lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Frontul rusesc se prăbușește: Kremlinul înregistrează pierderi devastatoare din cauza dronelor Ucrainei
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Alertă sanitară: 1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella, depistate de inspectorii ANSVSA
observatornews.ro
image
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
cancan.ro
image
Cine iese la pensie după 2024 are un punctaj mai mic la pensie decât cei pensionați înainte. Care e motivul?
newsweek.ro
image
Rinat Ahmetov a venit în România și a rămas uimit de ce a găsit la București: „E atât de fermecătoare, ca spirit”
prosport.ro
image
Contract de donație pentru casă. Cine îl poate ataca şi cât costă actele la notar
playtech.ro
image
PAOK-ul lui Răzvan Lucescu, din nou în doliu! A murit la 4 zile după Mircea Lucescu
fanatik.ro
image
Cartierul din Europa unde chiria a rămas neschimbată de 500 de ani. Costă doar 88 de cenți pe an
ziare.com
image
A vrut să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu, dar s-a întors din drum! Ce aștepta din partea Guvernului
digisport.ro
image
FOTO Apariție surpriză a lui Nicușor Dan, alături de doi PSD-iști, la o mănăstire: „Discret, firesc, așa cum ar trebui să fie”
stiripesurse.ro
image
Alegeri în Ungaria: Thriller geopolitic într-o țară cât 2% din UE
cotidianul.ro
image
Românii care vor săprimească ajutorul de 1.500 de euro mai au doar câteva zile pentru a depune cererile. Ce condiții trebuie îndeplinite
romaniatv.net
image
Hristos a Înviat! Tradiții și obiceiuri în Noaptea de Înviere și în prima zi de Paște. Ce este obligatoriu
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Subteranele metroului se pregătesc de război. Click! a intrat în „uzina de supraviețuire” de la Eroilor
click.ro
image
Valentin Sanfira, surprins în Thailanda cu o tânără misterioasă după divorț. Cu cine a înlocuit-o pe Codruța Filip
click.ro
image
Câți bani scot din buzunare vedetele pentru un plin de benzină. Ce ne spun bărbații din showbiz: „Nu fac plinul cu ochii deschiși”
click.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
GettyImages 569189083 jpg
Drama ascunsă a lui Liv Tyler, cunoscută pentru rolul elfei Arwen din „Stăpânul inelelor‟. Și-a dat singură seama cine este tatăl ei
clickpentrufemei.ro
Insula Șimian Foto Via Transilvanica Facebook 3 jpg
Insula Șimian, ostrovul care trebuia să salveze Ada-Kaleh după construcția Porților de Fier
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arăta Paștele în familia Ceaușescu. Nu erau adepții tradițiilor: „Nu mergeau la Înviere, nu se salutau cu «Hristos a înviat!»”
image
Subteranele metroului se pregătesc de război. Click! a intrat în „uzina de supraviețuire” de la Eroilor

OK! Magazine

image
Divorțul care a întristat Danemarca. Ei i se spunea Diana Nordului și era mai populară decât soțul său

Click! Pentru femei

image
Ce nu vezi la „Survivor România”. Adi Vasile vorbește despre limite și ce tip de concurent îl impresionează

Click! Sănătate

image
Poți găsi iepurașul ascuns în 7 secunde?