Asfaltul s-a surpat pe Bulevardul Basarabia, în zona lucrărilor de tramvai. Traficul a fost restricționat

Traficul din Capitală este restricționat pe Bd. Basarabia, pe sensul către Șoseaua Mihai Bravu, după o surpare produsă în zona refugiului de tramvai.

„Astăzi, 30 martie a.c., executantul lucrării de reabilitare a liniei de tramvai (societatea PORR) a informat Brigada Rutieră cu privire la producerea unei surpări pe Bd. Basarabia nr. 11, în zona refugiului din apropierea intersecției cu Șoseaua Mihai Bravu”, transmite Brigada Rutieră.

Instituția adaugă că, în urma verificărilor, Apa Nova a decis restricționarea traficului pe Bd. Basarabia, pe sensul către Șoseaua Mihai Bravu, pentru a permite intervenția și eliminarea riscurilor.

„Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să evite zona pe durata efectuării intervenției, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să respecte semnificația semnalizării rutiere temporare, precum și semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri.”

Acum aproximativ două săptămâni, un crater de aproximativ un metru pătrat, apărut din senin pe şoseaua Mihai Bravu din Capitală, a dus la blocarea circulaţiei şi intervenţia echipelor de la Termoenergetica.

Pentru reluarea parțială a traficului au fost realizate amenajări temporare care permit circulația vehiculelor dinspre Calea Vitan către Strada Răcari și Strada Laborator.

În același timp, circulația pe Strada Laborator a fost modificată, fiind instituit sens unic dinspre Șoseaua Mihai Bravu către Bulevardul Râmnicu Vâlcea. Măsura a fost anunțată de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) - Brigada Rutieră.

