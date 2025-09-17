search
Video Două BMW-uri distruse într-o intersecţie din Constanţa, după ce s-au izbit violent. Patru persoane au fost rănite

Accident grav în Constanța. Patru persoane au fost rănite, noaptea trecută, după ce două BMW-uri s-au ciocnit la intersecția Bulevardului Mamaia cu strada Ion Rațiu din municipiul Constanța. Patru persoane au fost rănite. 

sursa video: Ziarul Amprenta

Accidentul s-a produs în jurul orei 23:45, la intersecția Bulevardului Mamaia cu Ion Rațiu. Potrivit ISU Constanța, în urma coliziunii au rezultat patru victime, din care una se află în stare inconștiență, trei conștiente. Trei persoane au fost transportate la Spitalul Județean Constanța.

„Din primele cercetări a reieșit faptul că un bărbat, de 19 ani, a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia, dinspre bulevardul Tomis către strada Soveja și, ajungând la intersecția cu strada Ion Rațiu, pe fondul nerespectării culorii roșie a semaforului electric, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, condus de o femeie, de 38 de ani. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală ușoară a celor 2 conducători auto, precum și a unei femei, de 22 de ani, pasageră în primul autoturism și a unui bărbat, de 59 de ani, pasager în cel de-al doilea autoturism. Conducătorii auto au fost testați cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative”, a transmis IPJ Constanța.

Accident în Constanța FOTO: FB
Accident în Constanța FOTO: FB

Poliția rutieră a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele producerii accidentului.

În acest caz a fost întocmit dosar penal. 

