Foto Un bărbat a furat arme airsoft și scule electrice. La ce sumă se ridică prejudiciul

Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost reţinut în Constanța, după ce a furat trei arme de tip airsoft şi mai multe scule electrice dintr-o bază sportivă.

"La data de 19 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Serviciul Municipal de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 42 de ani", a transmis IPJ Constanța printr-un comunicat.

Potrivit autorităților, în noaptea de 9 spre 10 august, bărbatul a intrat într-o bază sportivă din oraș, de unde a furat 3 arme de tip airsoft, 2 echipamente de măsurat puterea de tragere a acestora și mai multe scule electrice aparținând unui clubului sportiv.

Prejudiciul este de aproximativ 10.000 de lei, transmite presa locală.

Ulterior, bărbatul a fost prins în flagrant, în timp ce încerca să vândă unul dintre bunurile furate, pe Şoseaua Mangaliei.

"în urma investigaţiilor desfăşurate, la scurt timp poliţiştii au identificat, într-un imobil dezafectat, situat în apropiere, armele de tip airsoft sustrase şi mai multe bunuri cu valoare probatorie", au mai transmis autoritățile.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa.