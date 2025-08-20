search
Miercuri, 20 August 2025
Adevărul
Foto Un bărbat a furat arme airsoft și scule electrice. La ce sumă se ridică prejudiciul

Publicat:

Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost reţinut în Constanța, după ce a furat trei arme de tip airsoft şi mai multe scule electrice dintr-o bază sportivă.

Bărbatul a fost reținut de autorități FOTO IPJ Constanța
Bărbatul a fost reținut de autorități FOTO IPJ Constanța

"La data de 19 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Serviciul Municipal de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 42 de ani", a transmis IPJ Constanța printr-un comunicat.

Potrivit autorităților, în noaptea de 9 spre 10 august, bărbatul a intrat într-o bază sportivă din oraș, de unde a furat 3 arme de tip airsoft, 2 echipamente de măsurat puterea de tragere a acestora și mai multe scule electrice aparținând unui clubului sportiv.

Prejudiciul este de aproximativ 10.000 de lei, transmite presa locală.

Ulterior, bărbatul a fost prins în flagrant, în timp ce încerca să vândă unul dintre bunurile furate, pe Şoseaua Mangaliei.

FOTO IPJ Constanța
FOTO IPJ Constanța

"în urma investigaţiilor desfăşurate, la scurt timp poliţiştii au identificat, într-un imobil dezafectat, situat în apropiere, armele de tip airsoft sustrase şi mai multe bunuri cu valoare probatorie", au mai transmis autoritățile.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa.

Constanţa

