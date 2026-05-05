Doliu în Constanța: A murit artista Liliana Cornilă Licor, un simbol al vieții culturale din orașul de pe malul Mării Negre

Lumea artistică din Constanța este în doliu după moartea Lilianei Cornilă Licor, o personalitate cunoscută în domenii precum muzica, moda și artele vizuale.

Artista a fost profesor de canto, design vestimentar, coregrafie și make-up, dar și cadru didactic în cadrul Universitatea Ovidius din Constanța, la Facultatea de Arte. De asemenea, a fost membru al Filialei Constanța 1 a Uniunea Artiștilor Plastici din România și fondatoarea Casei de Modă Licor, potrivit focuspress.ro.

De-a lungul carierei, Liliana Cornilă Licor a format generații de artiști și a contribuit la dezvoltarea scenei culturale locale, lăsând în urmă o moștenire importantă.

Vestea decesului a fost anunțată de Florentin Sîrbu, directorul Muzeul de Artă Populară Constanța.

Dispariția sa lasă un gol în comunitatea artistică de la malul mării, însă activitatea și impactul său vor rămâne vii în memoria celor care au cunoscut-o și au colaborat cu ea.