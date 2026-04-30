Cât costă o casă la marginea marilor orașe și unde sunt cele mai scumpe și cele mai ieftine

Piața imobiliară din zona periurbană a marilor orașe din România a devenit în ultimii ani una dintre cele mai dinamice, cu prețuri care, în unele cazuri, depășesc chiar nivelul din orașele mari. În funcție de oraș, distanța față de centru și nivelul de dezvoltare al infrastructurii, diferențele de preț pot varia semnificativ, de la sub 1.200 euro/mp util până la peste 2.600 euro/mp util.

Piața caselor din zona periurbană arată o polarizare clară: Cluj și București conduc detașat la prețuri, cu valori care depășesc uneori 2.600–3.000 euro/mp, în timp ce în zonele mai puțin dezvoltate din jurul Constanței sau Iașiului se pot găsi locuințe la jumătate de preț sau chiar mai puțin.

Diferențele sunt generate în principal de infrastructură, cerere ridicată și extinderea urbană accelerată, care transformă treptat multe comune în adevărate suburbii ale marilor orașe.

Cele mai scumpe zone periurbane: București și Cluj conduc clasamentul

În topul național al celor mai scumpe localități unde poți cumpăra o casă se află zonele din jurul Bucureștiului, Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara.

Cea mai scumpă localitate din România este Ștefăneștii de Jos (jud. Ilfov), aflată la aproximativ 15 km de Capitală, unde prețul mediu ajunge la 2.681 euro/mp util. Pe locul al doilea se află Feleacu, lângă Cluj-Napoca, cu 2.635 euro/mp util, urmat de Voluntari (2.307 euro/mp), Dumbrăvița (2.169 euro/mp), Florești (2.017 euro/mp), Corbeanca (2.007 euro/mp) și Cristian (2.000 euro/mp).

„Vedem o preferință clară a familiilor cu copii, un trend declanșat în pandemie care a devenit acum o alegere de stil de viață”, explică Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro, care subliniază că prețurile din periurban au ajuns comparabile cu apartamentele mari din orașe.

București: suburbii mai scumpe decât Capitala

În zona Capitalei, prețul mediu al caselor din oraș este de aproximativ 2.316 euro/mp util, în timp ce în periurban media este de 1.723 euro/mp util. Totuși, anumite localități depășesc Bucureștiul.

Cel mai scump exemplu este Ștefăneștii de Jos, unde oferta este limitată și orientată spre segmentul premium. Urmează Voluntari și Corbeanca, ambele cu prețuri de peste 2.000 euro/mp util.

La polul opus, cele mai accesibile zone sunt Măgurele (1.346 euro/mp), Berceni (1.392 euro/mp) și Bragadiru (1.430 euro/mp). Comuna Berceni se remarcă însă printr-o ofertă foarte mare de locuințe, fiind una dintre cele mai active piețe rezidențiale din jurul Capitalei.

Cluj-Napoca: cea mai scumpă piață imobiliară din România

Cluj-Napoca rămâne orașul cu cele mai ridicate prețuri pentru case, cu o medie de 3.454 euro/mp util, în creștere anuală de aproximativ 6%.

În zona periurbană, Feleacu este cea mai scumpă localitate, urmată de Florești, unde prețurile depășesc 2.000 euro/mp util, dar au înregistrat ușoare scăderi recente. Apahida este una dintre cele mai accesibile opțiuni, cu aproximativ 1.785 euro/mp util.

Florești se remarcă printr-o ofertă extinsă, similară cu Popești-Leordeni din zona Bucureștiului, devenind practic o extensie urbană a Clujului.

Timișoara: Dumbrăvița, cea mai scumpă suburbie

În Timișoara, prețul mediu al caselor este de aproximativ 1.987 euro/mp util. În schimb, în Dumbrăvița, una dintre cele mai dezvoltate suburbii din țară, prețurile depășesc 2.100 euro/mp util.

Urmează Ghiroda (1.875 euro/mp) și Giroc (1.822 euro/mp). Cele mai ieftine case din zonă pot fi găsite în Bucovăț, unde prețul mediu este de 1.438 euro/mp.

Moșnița Nouă are una dintre cele mai mari oferte de locuințe din zona Timișoarei, cu un preț mediu de 1.698 euro/mp.

Brașov: Cristian, cea mai scumpă localitate periurbană

În Brașov, prețul mediu al caselor este de 2.203 euro/mp util. În zona periurbană, Cristian este cea mai scumpă localitate, cu 2.000 euro/mp util.

Sânpetru are cea mai mare ofertă de case, cu un preț mediu de 1.893 euro/mp, în timp ce Tărlungeni oferă unele dintre cele mai mici prețuri din zonă, la 1.643 euro/mp.

Alte opțiuni includ Săcele (1.797 euro/mp) și Râșnov (1.737 euro/mp), considerate mai accesibile pentru cumpărători.

Iași: diferențe mari între localități

În Iași, prețul mediu al caselor este de 1.832 euro/mp util. În Rediu, prețurile sunt cele mai ridicate din zona periurbană, la 1.722 euro/mp.

Valea Lupului, unde se găsește cea mai mare ofertă, are un preț mediu de 1.670 euro/mp, iar Lunca Cetății este cea mai accesibilă zonă, cu 1.505 euro/mp.

Constanța: cele mai accesibile case din jurul orașului

În Constanța, prețul mediu este de 1.875 euro/mp util, dar în comunele din apropiere valorile scad semnificativ.

Lumina și Agigea oferă cele mai ieftine locuințe, sub 1.200 euro/mp util. În schimb, în Ovidiu, prețurile sunt mai ridicate, la 1.532 euro/mp, localitatea devenind o suburbie tot mai căutată.