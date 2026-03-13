Cum arată Templul Israelit din Constanța după ce a renăscut din ruine. Când este programată inaugurarea Sinagogii Mari

Inaugurarea Templului Israelit/Sinagoga Mare din Constanța va avea loc la sfârșitul lunii mai, printr-un eveniment cu participare națională, a anunțat vineri, 13 martie, Comunitatea Evreilor din Constanța.

→ Imaginea 1/4: Sinagoga Mare din Constanța după renovare FOTO FB Comunitatea Evreilor din Constanta jpg

„Din iunie vom anunța și programul de vizitare… Mulțumim!” a transmis Comunitatea Evreilor din Constanța într-un mesaj pe Facebook, însoțit de fotografii cu monumentul renovat.

„Peste 12 ani de eforturi susținute, chiar și atunci când totul părea fără speranță"

La finalul lunii februarie a acestui an, deputatul Silviu Vexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din România anunța finalizarea lucrărilor de restaurare și reabilitare generală la Templul Israelit din Constanța.

„Ceea ce a fost doar un vis și o promisiune care părea irealizabilă a devenit astăzi realitate. Unul dintre cele mai frumoase și emblematice lăcașuri de cult iudaic din România, cu o poveste fascinantă și un adevărat simbol al Municipiului Constanța este salvat și revine la viață, urmând să fie redat atât evreilor din România cât și întregii societăți. În urmă cu doi ani semnam contractul pentru executarea lucrărilor. În luna mai a acestui an, Sinagoga din Constanța va fi redeschisă și reinaugurată.

Peste 12 ani de eforturi susținute, chiar și atunci când totul părea fără speranță. Zeci de drumuri la Constanța. Sute de discuții cu Președintele Comunității Evreilor din Constanță, domnul Sorin Lucian Ionescu. Mii de documente. Încercări repetate care au eșuat. Federația Comunităților Evreiești din România își exprimă adânca recunoștință pentru toți cei care s-au implicat și au sprijinit acest demers de-a lungul anilor”, scria Silviu Vexler pe 27 februarie, într-o postare pe Facebook.

Sinagoga Mare din Constanța are o istorie fascinantă

Templul israelit de rit așkenaz, ridicat în 1911, și aflat pe strada C.A.Rosetti din Constanța, este de-o vârstă cu Cazinoul din Constanța. Este unul dintre cele mai frumoase temple din România și a început să se degradeze în urmă cu două decenii. „Din cauza unei spărturi în acoperiș, care a fost neglijată și din cauza căreia tot acoperișul s-a prăbușit la un moment dat, s-a ajuns aici" a mai afirmat Ionescu.

Este singura sinagogă rămasă din Constanța. Cea de-a doua sinagogă, de rit sefard, construită la finele anilor 1860, era situată tot în zona istorică peninsulară. A fost demolată în anul 1980 pentru că se prăbușea, afectată de cutremurul din ’77, iar locul ei este acum teren viran transformat în parcare.

Templul Israelit așkenaz a cărui ruină era încă în picioare și care urma să fie reconstruit avea 13 metri înălțime, a fost ridicat în stil maur și este structurat pe trei registre orizontale. Acoperișul este căzut, vitraliile sunt sparte, iar pereții sunt distruși si totul este invadat de vegetație.

În timpul războiului, aici a fost depozit militar german de armament. Expertiza a stabilit că trebuie să se facă o reabilitare a structurii, prin injectări cu mortar a fisurilor existente în pereți, bolți și arce. După finalizarea acestor lucrări, vor fi făcute demersuri pentru a include clădirea cu o arhitectură deosebită, pe Lista Monumentelor Istorice, ceea ce va face din sinagogă un punct de atracție pentru turiști.

„Comunitatea evreilor din Constanța a avut un cuvânt important de spus în istoria orașului care se laudă cu o diversoitatea etnică și culturală extraordinară și este o clădire de patrimoniu care trebuie păstrată, pentru că ea face parte din acest bagaj care trebuie arătat și generațiilor viitoare”, a explica, în urmă cu trei ani, Valentin Coman, ghid de turism.

„Noi la începutul secolului al XX-lea am avut două sinagogi, una de rit sefard și una askenaz, cea care intră acum în reabilitare. Pe prima am pierdut-o în 1977 la cutremur. Aceasta a fost construită în 1911 și nu a fost introdusă ca momument istoric, iar asta probabil a și afectat partea de reabilitare”, sublinia, Diana Slav, ghid de turism.