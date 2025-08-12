Horia Constantinescu a sesizat Garda de Mediu cu privire la amplasamentele ilegale din Tuzla. „Apropiați ai primarului au realizat la rândul lor construcții similare”

Horia Constantinescu, comisar -șef adjunct al CJPC Constanța, a transmis o sesizare publică Gărzii Naționale de Mediu, reclamând existența unor construcții ilegale pe taluzul și plaja localității Tuzla și lansând o serie de acuzații la adresa administrației locale.

„În cadrul unor acțiuni de control vizând activitatea operatorilor economici din zona litorală, au fost verificate locații situate pe plaja din localitatea Tuzla. Au fost identificate structuri din lemn, amplasate atât pe taluz, cât și pe plajă, ocupând abuziv domeniul public și zona de protecție a mării. Ulterior, în cadrul unei acțiuni inițiate de Instituția Prefectului Județului Constanța, constatările instituției noastre au fost reevaluate, la această acțiune participând și reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu”, se arată în sesizarea publică transmisă Comisariatului general al Gărzii Naționale de Mediu.

Horia Constantinescu arată în sesizare că, în ciuda acestor acțiuni, „nu a fost luată în calcul prezența altor construcții similare amplasate de-a lungul întregului taluz, dintre care unele au fost transformate în vile în toată regula”.

„Aceste construcții nu sunt racordate la canalizare; în consecință, au fost realizate gropi pentru acumularea deșeurilor umane, fapt ce a condus la contaminarea izvoarelor naturale din zonă – izvoare bine cunoscute de comunitate – cu E-coli. Din verificările efectuate rezultă că Primăria Tuzla avea obligația legală și expres prevăzută printr-o Hotărâre de Consiliu Local să procedeze la demolarea tuturor acestor construcții”.

Horia Constantinescu explică de ce administrația locală nu aplică legea în mod egal

Adjunctul CJPC Constanța reclamă că apropiați ai primarului au realizat la rândul lor construcții similare.

„Faptul că apropiați ai primarului au realizat la rândul lor construcții similare ar fi determinat administrația locală să nu aplice legea în mod egal, pentru a evita sancționarea acestora, blocând implicit demolarea celorlalte construcții ilegale”, se mai arată în sesizare.

„Cetățenii să fie informați despre situațiile tolerate și chiar protejate în timp de administrația locală”

Față de cele expuse, Horia Constantinescu a solicitat „public și oficial” Gărzii de Mediu: inventarierea tuturor construcțiilor ilegale de pe taluz și plajă în Tuzla; verificarea impactului asupra mediului prin poluarea surselor de apă; controlul construcțiilor de pe malul lacului Zarguzon, aflat în situl Natura 2000 (specia protejată gâsca cu gât roșu), ridicate cu acordul tacit al primăriei; eliminarea depozitelor ilegale de deșeuri de pe drumul către stâna din apropiere și sancționarea celor responsabili.

„Această sesizare este transmisă către Garda Națională de Mediu și făcută publică, pentru ca cetățenii să fie informați despre situațiile tolerate și chiar protejate în timp de administrația locală. Aștept inițierea de urgență a unei acțiuni integrate de control și prezentarea măsurilor dispuse”, precizează Horia Constantinescu.

Amintim că, în martie 2025, Horia Constantinescu, fost șef al Protecției Consumatorilor (ANPC) și candidat la Primăria Constanța în 2024, a anunțat că demisionează din PSD.