Deversau ape pluviale în mare, pe plaja de la Năvodari. Oamenii susțin că țeava era acolo de mai mulți ani

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu (GNM) au fost sesizați cu privire la o conductă care deversa ape pluviale în mare, pe plaja de la Năvodari. La mai puțin de 24 de ore de la sesizare, țeava a fost dezafectată.

GNM informează că printr-o țeavă de 50 cm în diametru s-au deversat ape pluviale în apa în care turiștii din Năvodari fac baie. A fost amendată primăria, iar ulterior țeava, care era colmatată, a fost dezafectată.

„Comisarii GNM au fost sesizați cu privire la o conductă care deversa ape pluviale în mare, pe plaja de la Năvodari. Controlul a arătat că țeava cu diametru de 50 cm era colmatată. Am aplicat legea. Am amendat UAT Năvodari cu 30.000 de lei și am dispus măsuri de conformare printre care dezafectarea conductei. La mai puțin de 24 de ore de la sesizarea inițială primăria a dezafectat conducta”, au afirmat marți, 29 iulie, reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu, într-o postare pe Facebook.

Comisarul general adjunct al Gărzii Naționale de Mediu, Marius Niţă, a declarat că turiștii au fost uimiți că acea conductă a dispărut așa de repede.

„Turiștii au fost cumva uimiți că de pe o zi pe alta măsurile au funcționat şi conducta a dispărut. Este unul dintre exemplele de normalitate care ajung să ne impresioneze în mod plăcut. Am arătat că se poate şi trebuie să continuăm. Ne-ar plăcea ca acest caz să servească drept exemplu şi pentru alte situaţii pe care le-am putea întâlni pe litoral. Încurajăm turiştii să ne sesizeze imediat, atunci când suspectează probleme care pot afecta mediul”, a afirmat Marius Niţă.

Cu toate acestea, oamenii susțin, pe pagina de Facebook a Gărzii Naţionale de Mediu, că țeava respectivă era acolo de foarte mulți ani. „Pai e teava aia acolo de zeci de ani”, spune o persoană.

Amenzi de 845.000 de lei în prima zi de control

În prezent, GNM desfășoară controale ample pe litoral, în cadrul acțiunii „Un mediu curat pentru un turism sănătos”.

Luni, 28 iulie, în prima zi de control au fost acordate mai multe amenzi. „Din 30 de controale efectuate într-o singură zi am aplicat 29 de sancțiuni și amenzi de 845.000 de lei atât UAT-urilor cât și agenților economici”, potrivit GNM.

Au fost descoperite mai multe nereguli, inclusiv țeava de deversare a apelor pluviale.

„Ce am găsit până acum nu arată deloc bine:

- Pulberi în atmosferă, ridicate de șantiere ai căror administratori nu înțeleg să le întrerupă activitatea pe timpul sezonului. În numeroase cazuri nu există perdele de protecție în zona perimetrală a șantierului.

- Deșeurile nu sunt colectate separat și de multe ori sunt abandonate în zonele turistice.

- Unele plaje nu sunt curate.

- O țeavă de deversare a apelor pluviale care se termină fix în buza apei, acolo unde turiștii fac plajă și baie”, transmite sursa citată.