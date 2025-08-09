Doar șase plaje din România au primit steag albastru pentru curățenie, siguranță și protecția mediului. Unde le puteți găsi

Există plaje în România cu steag albastru, primit pentru curățenie, siguranță și protecția mediului.

Pentru a primi acest steag și pentru a apărea pe harta mondială „Blue Flag”, o plajă trebuie să treacă prin evaluări riguroase, iar standardele trebuie menținute zilnic. Cea mai recentă este această plajă din Năvodari, scrie ProTV.

Administratorul plajei, Anca Tinei, a declarat că există 33 de criterii pe care au fost nevoiți să le bifeze.

„Anul acesta am primit steagul la începutul sezonului, am creat condițiile pe care eu îmi doresc să le găsesc când mă duc la o plajă. La cel puțin 2 ore, unul din băieții mei își ia cutia și instrumentul de colectare și merge să strângă gunoiul”, a afirmat aceasta.

Doar șase astfel de plaje avem pe întreg litoralul. Cele mai multe sunt în Năvodari și una în sud, la Olimp.

La polul opus sunt Spania și Grecia, cu peste 600 de plaje „Blue Flag” fiecare. Și vecinii noștri bulgari au mai multe, 25.

Cristian Barhalescu, președinte ANAT Sud-Est: „Suntem ultimii pe listă din punct de vedere al plajelor, dar și ca număr de turiști străini care aleg să viziteze România."

Odată obținută, certificarea „Blue Flag” este verificată anual de o organizație non-guvernamentală, afiliată Fundației de Educație pentru Mediu.

„Blue Flag” se numără printre cele mai recunoscute etichete ecologice din lume, care se acordă plajelor, porturilor turistice, dar și navelor de agrement.

Dintre cele 33 de criterii, șase privesc educația și informarea privind mediul, cinci privesc calitatea apei, 15 privesc managementul mediului, iar șapte privesc siguranța și serviciile.

Educația și informarea privind mediul

La capitolul educația și informarea privind mediul, în primul rând, detaliile despre Programul Steagul Albastru trebuie să fie vizibile.

În al doilea rând, trebuie organizate cel puțin cinci evenimente de educare ecologică. Apoi, trebuie prezentate informații despre calitatea apei oceanului. În plus, detalii despre ecosistemul înconjurător și locațiile culturale din apropiere. Mai mult, trebuie expusă o hartă care prezintă facilitățile plajei. În cele din urmă, trebuie afișat un cod de conduită pentru zonă.

Calitatea apei

Unul dintre criterii este că probele trebuie prelevate în conformitate cu cerințele Steagului Albastru. În plus, plaja trebuie să îndeplinească cerințele Steagului Albastru privind calitatea apei.

De asemenea, niciun fel de deșeuri industriale sau menajere nu pot influența zona. Pentru a continua, plaja trebuie să aibă un număr mai mic decât un anumit prag de Escherichia coli și enterococi intestinali. În cele din urmă, plaja trebuie să fie curată și lipsită de poluare.

Managementul mediului

Certificarea Blue Flag pentru plaje impune îndeplinirea a cincisprezece criterii de management de mediu. Acestea includ crearea unui comitet de supraveghere a plajelor, respectarea normelor administrative, protejarea zonelor vulnerabile și menținerea curățeniei, lăsând în același timp resturile naturale, cu excepția celor periculoase.

Plajele trebuie să dispună de suficiente coșuri de gunoi și containere pentru reciclare, toalete publice bine întreținute și un sistem responsabil de eliminare a deșeurilor.

Campingul, aruncarea deșeurilor, animalele de companie și vehiculele neautorizate sunt interzise. Toate facilitățile trebuie să fie sigure și în stare bună, ecosistemele vulnerabile trebuie monitorizate, iar transportul durabil trebuie încurajat.

Siguranță și servicii

Primul criteriu este existența unor reguli de siguranță rezonabile și protectoare, cum ar fi prezența salvamarilor sau a vestelor de salvare. Al doilea criteriu este accesibilitatea instrumentelor de prim ajutor.

Al treilea criteriu este existența unor planuri pregătite pentru a face față situațiilor de urgență legate de poluarea plajei.

Al patrulea criteriu este că trebuie implementate măsuri pentru utilizarea respectuoasă și responsabilă a plajei pentru diferite activități, cum ar fi înotul și jet ski-ul.

Al cincilea criteriu cere ca mijloacele de asigurare a utilizării în siguranță de către public să fie disponibile. Al șaselea criteriu impune ca apa potabilă să fie accesibilă pe plajă.

Ultimul criteriu cere ca cel puțin o plajă Blue Flag din fiecare municipalitate să fie accesibilă persoanelor cu dizabilități fizice.