search
Sâmbătă, 9 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Doar șase plaje din România au primit steag albastru pentru curățenie, siguranță și protecția mediului. Unde le puteți găsi

0
0
Publicat:

Există plaje în România cu steag albastru, primit pentru curățenie, siguranță și protecția mediului.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Pentru a primi acest steag și pentru a apărea pe harta mondială „Blue Flag”, o plajă trebuie să treacă prin evaluări riguroase, iar standardele trebuie menținute zilnic. Cea mai recentă este această plajă din Năvodari, scrie ProTV.

Administratorul plajei, Anca Tinei, a declarat că există 33 de criterii pe care au fost nevoiți să le bifeze.

„Anul acesta am primit steagul la începutul sezonului, am creat condițiile pe care eu îmi doresc să le găsesc când mă duc la o plajă. La cel puțin 2 ore, unul din băieții mei își ia cutia și instrumentul de colectare și merge să strângă gunoiul”, a afirmat aceasta.

Doar șase astfel de plaje avem pe întreg litoralul. Cele mai multe sunt în Năvodari și una în sud, la Olimp.

La polul opus sunt Spania și Grecia, cu peste 600 de plaje „Blue Flag” fiecare. Și vecinii noștri bulgari au mai multe, 25.

Cristian Barhalescu, președinte ANAT Sud-Est: „Suntem ultimii pe listă din punct de vedere al plajelor, dar și ca număr de turiști străini care aleg să viziteze România."

FOTO: Flickr
FOTO: Flickr

Odată obținută, certificarea „Blue Flag” este verificată anual de o organizație non-guvernamentală, afiliată Fundației de Educație pentru Mediu.

„Blue Flag” se numără printre cele mai recunoscute etichete ecologice din lume, care se acordă plajelor, porturilor turistice, dar și navelor de agrement.

Dintre cele 33 de criterii, șase privesc educația și informarea privind mediul, cinci privesc calitatea apei, 15 privesc managementul mediului, iar șapte privesc siguranța și serviciile.

Educația și informarea privind mediul

La capitolul educația și informarea privind mediul, în primul rând, detaliile despre Programul Steagul Albastru trebuie să fie vizibile.

În al doilea rând, trebuie organizate cel puțin cinci evenimente de educare ecologică. Apoi, trebuie prezentate informații despre calitatea apei oceanului. În plus, detalii despre ecosistemul înconjurător și locațiile culturale din apropiere. Mai mult, trebuie expusă o hartă care prezintă facilitățile plajei. În cele din urmă, trebuie afișat un cod de conduită pentru zonă.

Citește și: Momentul de groază în care un avion de vânătoare se apropie de o plajă plină cu turiști, în timpul unui spectacol aerian din Spania

Calitatea apei

Unul dintre criterii este că probele trebuie prelevate în conformitate cu cerințele Steagului Albastru. În plus, plaja trebuie să îndeplinească cerințele Steagului Albastru privind calitatea apei.

De asemenea, niciun fel de deșeuri industriale sau menajere nu pot influența zona. Pentru a continua, plaja trebuie să aibă un număr mai mic decât un anumit prag de Escherichia coli și enterococi intestinali. În cele din urmă, plaja trebuie să fie curată și lipsită de poluare.

Managementul mediului

Certificarea Blue Flag pentru plaje impune îndeplinirea a cincisprezece criterii de management de mediu. Acestea includ crearea unui comitet de supraveghere a plajelor, respectarea normelor administrative, protejarea zonelor vulnerabile și menținerea curățeniei, lăsând în același timp resturile naturale, cu excepția celor periculoase.

Plajele trebuie să dispună de suficiente coșuri de gunoi și containere pentru reciclare, toalete publice bine întreținute și un sistem responsabil de eliminare a deșeurilor.

Campingul, aruncarea deșeurilor, animalele de companie și vehiculele neautorizate sunt interzise. Toate facilitățile trebuie să fie sigure și în stare bună, ecosistemele vulnerabile trebuie monitorizate, iar transportul durabil trebuie încurajat.

Siguranță și servicii

Primul criteriu este existența unor reguli de siguranță rezonabile și protectoare, cum ar fi prezența salvamarilor sau a vestelor de salvare. Al doilea criteriu este accesibilitatea instrumentelor de prim ajutor.

Al treilea criteriu este existența unor planuri pregătite pentru a face față situațiilor de urgență legate de poluarea plajei.

Al patrulea criteriu este că trebuie implementate măsuri pentru utilizarea respectuoasă și responsabilă a plajei pentru diferite activități, cum ar fi înotul și jet ski-ul.

Al cincilea criteriu cere ca mijloacele de asigurare a utilizării în siguranță de către public să fie disponibile. Al șaselea criteriu impune ca apa potabilă să fie accesibilă pe plajă.

Ultimul criteriu cere ca cel puțin o plajă Blue Flag din fiecare municipalitate să fie accesibilă persoanelor cu dizabilități fizice.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump
digi24.ro
image
Unde se află cele șase plaje „Blue Flag” din România, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în București
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
O tânără a plătit pe un conac cu 17 camere mai puțin decât pe o mașină. Cum arată viața ei de când s-a mutat în Sicilia
fanatik.ro
image
Avertismentul experților la 80 de ani de la Hiroshima și Nagasaki: un război nuclear bate la ușă și ar fi devastator: „100 de milioane de morți și răniți în primele trei ore”
libertatea.ro
image
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
observatornews.ro
image
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
playtech.ro
image
O profesoară a fost găsită vinovată după ce a abuzat o fată de 13 ani, timp de mai mulți ani. Sentința primită din partea magistraților
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
digisport.ro
image
Pilonul II de pensii, de la Dragnea la Bolojan – un drum lung, dar cu aceeași destinație
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Bărbatul care a pierdut 350 milioane dolari în bitcoini aruncați din greșeală de fosta iubită la gunoi renunță după 12 ani de...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
Noul an şcolar 2025-2026 începe mai devreme! Anunţul făcut de ministerul Educaţiei
romaniatv.net
image
Elena Ceaușescu nu a suportat-o niciodată pe Nina Iliescu. Ce o enerva maxim pe soția dictatorului
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
click.ro
image
Domnitorul român, studiat la școală, care era considerat de mulți un psihopat, mânat de impulsuri violente. A fost trădat de doctorul său și a avut parte de un sfârșit îngrozitor
click.ro
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii protejate de Dumnezeu după Luna plină în Vărsător din august 2025. Sunt ocrotite de îngeri și au parte de surprize uriașe
image
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională

OK! Magazine

image
Un fost angajat de la Palatul Kensington dezvăluie cel mai bine păstrat secret al lui Kate Middleton. Cu ajutorul lui își menține ea sănătatea!

Click! Pentru femei

image
Ce are în bagaj? Soțul lui Nicole Kidman nu urcă în avion fără acest obiect!

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?