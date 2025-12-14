Carambol pe A1 București–Pitești. Patru persoane au nevoie de îngrijiri medicale. Traficul a fost deviat

Patru persoane primesc îngrijiri medicale, duminică dimineață, după ce autovehiculele în care se aflau au fost implicate într-un accident rutier pe Autostrada A1 București–Pitești.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe autostrada A1 Bucureşti–Piteşti, la kilometrul 109, pe sensul de mers către Piteşti, în apropierea municipiului Piteşti, judeţul Argeş, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate patru autovehicule”, a transmis Centrul Infotrafic.

Potrivit sursei citate, patru persoane au fost rănite și primesc îngrijiri medicale la faţa locului.

În urma accidentului, traficul rutier este întrerupt pe sensul de mers către Piteşti, circulaţia fiind deviată pe la nodul rutier de la kilometrul 06, în zona localităţii Catanele.

Autorităţile estimează că traficul va fi reluat în condiţii normale după ora 08:00.