Captură de droguri pe Autostrada Soarelui. Peste 11 kilograme de canabis, descoperite asupra unui tânăr care urma să le vândă pe litoral

Un tânăr de 25 de ani, cu dublă cetățenie româno-siriană, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, după ce a fost prins în flagrant pe Autostrada A2 cu peste 11 kilograme de canabis în mașină. Drogurile urmau să ajungă pe litoral, unde ar fi fost vândute consumatorilor aflați în minivacanța de 1 mai.

Măsura reținerii a fost dispusă vineri, 1 mai 2026, într-un dosar ce vizează săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc, potrivit unui comunicat transmis de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Anchetatorii au precizat că suspectul a fost interceptat joi, în zona nodului rutier de ieșire Cernica de pe Autostrada Soarelui, în timp ce transporta în autoturism peste 11 kilograme de canabis.

„Cercetările au reliefat că substanţa interzisă era destinată vânzării către consumatori aflaţi pe litoral”, au transmis procurorii DIICOT.

În urma flagrantului, oamenii legii au descins la locuința suspectului, unde au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară. Acolo, polițiștii au descoperit alte aproximativ 5 kilograme de canabis, porționate în zece pungi, circa 25 de grame de rezină de canabis, precum și trei cântare electronice de mare precizie, folosite pentru pregătirea și distribuirea drogurilor.

De asemenea, au fost ridicate mai multe mijloace de probă relevante pentru anchetă. Potrivit DIICOT, procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta este desfășurată împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, iar operațiunea a beneficiat de sprijinul Brigăzii Autostrăzi.

Captura vine în contextul intensificării controalelor pe principalele rute către litoral, în minivacanța de 1 Mai, perioadă în care autoritățile monitorizează mai atent traficul.