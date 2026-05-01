search
Vineri, 1 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Captură de droguri pe Autostrada Soarelui. Peste 11 kilograme de canabis, descoperite asupra unui tânăr care urma să le vândă pe litoral

0
0
Publicat:

Un tânăr de 25 de ani, cu dublă cetățenie româno-siriană, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, după ce a fost prins în flagrant pe Autostrada A2 cu peste 11 kilograme de canabis în mașină. Drogurile urmau să ajungă pe litoral, unde ar fi fost vândute consumatorilor aflați în minivacanța de 1 mai.

Un tânăr de 25 de ani a fost reținut pentru trafic de droguri. FOTO: DIICOT
Măsura reținerii a fost dispusă vineri, 1 mai 2026, într-un dosar ce vizează săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc, potrivit unui comunicat transmis de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Anchetatorii au precizat că suspectul a fost interceptat joi, în zona nodului rutier de ieșire Cernica de pe Autostrada Soarelui, în timp ce transporta în autoturism peste 11 kilograme de canabis.

„Cercetările au reliefat că substanţa interzisă era destinată vânzării către consumatori aflaţi pe litoral”, au transmis procurorii DIICOT.

În urma flagrantului, oamenii legii au descins la locuința suspectului, unde au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară. Acolo, polițiștii au descoperit alte aproximativ 5 kilograme de canabis, porționate în zece pungi, circa 25 de grame de rezină de canabis, precum și trei cântare electronice de mare precizie, folosite pentru pregătirea și distribuirea drogurilor.

De asemenea, au fost ridicate mai multe mijloace de probă relevante pentru anchetă. Potrivit DIICOT, procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta este desfășurată împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, iar operațiunea a beneficiat de sprijinul Brigăzii Autostrăzi.

Captura vine în contextul intensificării controalelor pe principalele rute către litoral, în minivacanța de 1 Mai, perioadă în care autoritățile monitorizează mai atent traficul.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

