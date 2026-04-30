Joi, 30 Aprilie 2026
Adevărul
1 Mai fără stres: locuri din România unde scapi de aglomerație

În minivacanța de 1 Mai, diferențele de experiență țin mai puțin de distanță și mai mult de alegerea zonei. În timp ce stațiunile consacrate devin rapid supraaglomerate și mai scumpe, există în continuare regiuni în România unde costurile rămân moderate, iar ritmul este unul de relaxare reală.

Turiști în vârf de munte în România
România are zone turistice unde te poți relaxa total. Foto arhivă

Experții în turism au întocmit un clasament al celor mai potrivite destinații, ordonate de la cele mai accesibile la cele mai costisitoare, cu bugete orientative pentru 2 persoane și 2–3 nopți. Bugetul pentru fiecare zonă include doar cazarea, transportul și mesele de bază, în special în unități locale de alimentație.

Clasamentul arată o tranziție clară de la destinații accesibile și ușor de organizat, precum Țara Hațegului și Băile Felix, către zone cu experiențe mai complexe și costuri mai ridicate, cum sunt Maramureșul și Delta Dunării. Apusenii și Bucovina rămân în zona de echilibru, oferind cel mai bun raport între natură, costuri și lipsa aglomerației.

1. Țara Hațegului – cea mai accesibilă variantă

Buget: 700 – 1.200 lei / 2 persoane

Țara Hațegului este una dintre cele mai echilibrate opțiuni pentru un 1 Mai liniștit, cu acces la natură și obiective istorice, dar fără presiunea turismului de masă. Zona Hațeg – Sarmizegetusa – Retezat periferie este cunoscută pentru ritmul său lent și pentru faptul că păstrează un turism discret. Aici se pot vizita Sarmizegetusa Ulpia Traiana, unul dintre cele mai importante situri romane din România, dar și bisericile de piatră din zonă sau rezervația de dinozauri pitici din Geoparcul Dinozaurilor. În apropiere se află și Parcul Național Retezat, cu acces la trasee ușoare spre zonele de margine ale masivului.

2. Băile Felix / Băile 1 Mai – relaxare balneară accesibilă

Buget: 800 – 1.200 lei / 2 persoane

Băile Felix rămân o destinație clasică pentru relaxare, ușor accesibilă inclusiv cu trenul, dar mai animată în perioadele de vârf. Este o zonă construită în jurul apelor termale, cu infrastructură bună și servicii constante. Aici pot fi folosite bazinele termale interioare și exterioare, se poate vizita lacul cu nuferi termali sau Aquapark President, iar apropierea de Oradea adaugă un plus cultural, orașul fiind unul dintre cele mai bine conservate centre baroce din România.

3. Munții Apuseni (Rimetea, Garda de Sus, Arieșeni) – natură și izolare moderată

Buget: 1.100 – 1.800 lei / 2 persoane

Apusenii sunt una dintre cele mai bune alegeri pentru cei care vor natură și liniște, dar fără izolarea extremă a altor zone montane. Răsfirați geografic, acești munți reduc automat aglomerația turistică. În zonă se pot vizita Cheile Turzii, una dintre cele mai spectaculoase formațiuni carstice din țară, Peștera Scărișoara, unde se află unul dintre cei mai mari ghețari subterani din Europa, satul Rimetea, recunoscut pentru arhitectura tradițională bine conservată, dar și cascade și trasee montane ușoare în zona Arieșeni.

4. Bucovina (Vatra Moldoviței, Câmpulung Moldovenesc) – cultură și peisaj rural

Buget: 1.100 – 1.900 lei / 2 persoane

Bucovina combină turismul cultural cu cel natural într-un mod echilibrat, iar faptul că obiectivele sunt dispersate reduce presiunea de aglomerație. Este o regiune cunoscută în special pentru mănăstirile pictate, precum Voroneț, Moldovița și Sucevița, dar și pentru peisajele montane din zona Rarău și Pietrele Doamnei. În plus, drumurile montane și satele tradiționale oferă o experiență rurală autentică, diferită de zonele turistice comerciale.

5. Maramureș rural (Breb, Ieud, Săpânța) – autenticitate și tradiție

Buget: 1.300 – 2.200 lei / 2 persoane

Maramureșul este una dintre cele mai autentice regiuni ale României, cu un turism bazat pe tradiții și patrimoniu cultural. Este mai scump și mai îndepărtat, dar oferă o experiență complet diferită. Printre atracțiile principale se numără Cimitirul Vesel din Săpânța, bisericile de lemn incluse în patrimoniul UNESCO, satul Breb, cunoscut pentru arhitectura tradițională încă păstrată, și Mocănița de pe Valea Vaserului, una dintre ultimele căi ferate forestiere funcționale din Europa.

6. Delta Dunării (Sfântu Gheorghe, Crișan, Mila 23) – izolare și ecosistem unic

Buget: 1.500 – 2.700 lei / 2 persoane

Delta Dunării este cea mai izolată și specială destinație din clasament, cu acces exclusiv combinat rutier și naval. Este o zonă unde infrastructura turistică este limitată intenționat de specificul natural, ceea ce păstrează un nivel ridicat de autenticitate. Aici experiența este dominată de canale navigabile, trasee cu barca, plaja sălbatică de la Sfântu Gheorghe, Rezervația Biosferei Delta Dunării și observația păsărilor, cu specii precum pelicanii sau egretele.


