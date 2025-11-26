Cadavrul unui cioban, găsit în apropierea unei ferme din Constanța. Suspectul, prins cu un cuțit, a fost reținut de polițiști

Cadavrul unui cioban, în vârstă de 57 de ani, a fost găsit, miercuri, 26 noiembrie, în apropierea unei ferme din județul Constanța. În zece minute de la începerea căutărilor, polițiștii din Medgidia au găsit și suspectul.

Poliţiştii din Medgidia au fost anunțați, miercuri, cu privire la faptul că a fost găsit cadavrul unei persoane incinta unei ferme din extravilanul localității Cuza Vodă, scrie News.ro.

„S-a stabilit că victima îndeplinea sarcini de cioban la ferma respectivă. Analizând contextul şi datele preliminare, verificările s-au conturat către un potențial suspect din anturajul victimei, respectiv un coleg de muncă.

În vederea depistării acestuia, au fost instituite prompt filtre rutiere şi dispozitive de căutare. Astfel, în aproximativ 10 minute de la începerea căutărilor, polițiștii au reuşit depistarea bărbatului de 79 de ani, în municipiul Medgidia, în timp ce se deplasa cu un microbuz de transport persoane”, au transmis, miercuri seară, reprezentanții IPJ Constanţa.

Ei au adăugat că în bagajele bărbatului au fost descoperite mai multe probe, inclusiv un cuţit despre care există indicii că ar fi fost folosit la comiterea faptei.

„Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, iar din primele cercetări a reieşit faptul că, pe fondul unui conflict spontan, bărbatul de 79 de ani i-ar fi aplicat victimei mai multe lovituri cu un obiect tăietor-înţepător, cauzându-i decesul”, a menţionat sursa citată.

Trupul neînsufleţit al victimei a fost transportat la o unitate medicală pentru realizarea necropsiei. Bărbatul de 79 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă.