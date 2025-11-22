Accident mortal în Constanţa. Un tânăr de 24 de ani a murit pe loc după ce a intrat cu mașina sub remorca unui TIR

Un tânăr de 24 de ani din Cobadin și-a pierdut viața sâmbătă dimineața, după ce mașina pe care o conducea a intrat sub remorca unui TIR pe DN3, în județul Constanța.

Un accident mortal a avut loc sâmbătă dimineața, în jurul orei 3:40, pe DN3, între Ciocârlia și Murfatlar, în județul Constanța, unde un tânăr de 24 de ani din Cobadin și-a pierdut viața după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat sub remorca unui TIR, condus de un bărbat de 30 de ani din Oltina.

Impactul a fost atât de puternic încât șoferul autoturismului a murit pe loc, a transmis ISU Constanţa.

La fața locului au intervenit pompierii cu o autospecială cu apă și spumă și un echipaj de descarcerare, care au asigurat zona și au acționat pentru extragerea victimei.

Circulația pe DN3 a fost complet oprită timp de câteva ore, până la finalizarea cercetărilor și curățarea drumului.

Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei și cauzele producerii accidentului.