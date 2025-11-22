Video Opt garaje și două mașini mistuite de flăcări, într-un incendiu violent în Constanța. Pompierii au evacuat mai multe butelii cu oxigen

Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă seara în Constanța, mistuind mai multe garaje și spații de depozitare, precum și două autoturisme.

Incendiul a izbucnit pe strada Cumpenei, nr. 63, la fabrica Muncă și Artă. Pompierii intervin cu efective de la Detasamentul Palas, care a mobilizat trei autospeciale și o autoplatformă.

Flăcările au cuprins opt garaje și spații de depozitare, precum și două autoturisme, suprafața totală afectată fiind de aproximativ 250 de metri pătrați.

Din interior au fost evacuate în siguranță opt butelii cu oxigen, prevenindu-se astfel riscuri suplimentare.

Incendiul a fost lichidat la ora 20:54, însă echipele de intervenție continuă lucrările de decopertare și verificare a posibilelor focare ascunse, pentru a preveni reaprinderea flăcărilor.

Nu au fost raportate victime. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de autorități.