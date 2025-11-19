search
Miercuri, 19 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Bărbat din Constanța, reţinut după ce a omorât o pisică şi a aruncat-o în faţa blocului

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un bărbat în vârstă de 40 de ani din municipiul Constanţa a fost reţinut de poliţişti, după a omorât o pisică şi apoi i-a aruncat cadavrul în faţa blocului.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat, miercuri, că, săptămâna trecută, o femeie a sunat la 112 şi a sesizat că în faţa blocului în care locuieşte se află o pisică moartă. 

„În urma investigaţiilor efectuate a reieşit faptul că, în timp ce s-ar fi aflat în locuinţa sa, un bărbat, de 40 de ani, din municipiul Constanţa, ar fi provocat decesul pisicii. La data de 14 noiembrie, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Infracţionalităţii de Mediu au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, la locuinţa bărbatului, fiind identificate şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe bunuri utile cauzei”, au precizat poliţiştii.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru ucidere a animalelor cu intenţie.

Constanţa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu
digi24.ro
image
ANIMAȚIE cu accidentul din Capitală, unde patru femei au fost spulberate într-o stație de autobuz. La volan era un polițist
stirileprotv.ro
image
Ninge și în București! Meteorologii ACCUWEATHER anunță 6 zile consecutive de ninsori în Capitală. Pe ce dată vin zăpezile
gandul.ro
image
Se apropie o minivacanță pentru români. Ce zile libere mai sunt în 2025
mediafax.ro
image
Cine este fiica doctoriței Flavia Groșan. Ce nume surprinzător poartă și în ce domeniu a dat lovitura
fanatik.ro
image
Cum recunoaștem un prădător sexual atunci când este o persoană influentă. Constantin Cornea, psiholog: „Va încerca să te aibă într-o formă sau alta”
libertatea.ro
image
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
digi24.ro
image
Scandal! Senatorii au aprobat noile amendamente la Legea Sportului, dar coaliția PSD-PNL-AUR, în frunte cu Elisabeta Lipă, se opune: „Să fie și funcționarii premiați, nu doar sportivii”
gsp.ro
image
Se schimbă tot! Legea a fost votată: ”Intră în Monitorul Oficial și gata!”. Amenzile sunt fără precedent
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
A murit Flavia Groșan. Doctorița antivaccinistă avea cancer și era internată de o lună în spital
antena3.ro
image
Ninsori aduse de un ciclon în România. Strat de zăpadă de 10 centimetri
observatornews.ro
image
S-a aflat substanța care a ucis familia de turiști cazați în hotelul din Istanbul, Turcia. Nu ar fi avut nicio șansă să scape
cancan.ro
image
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
prosport.ro
image
Centrală oprită sau dată pe o temperatură mai mică atunci când pleci de acasă? Sfatul specialiştilor pentru a economisi gaz
playtech.ro
image
David Popovici, imagine emoționantă cu tatăl său: ”Iubirea adevărată nu se spune, se face”
fanatik.ro
image
Primul președinte al României care face asta. Avertisment la adresa lui Nicușor Dan: „Există acest risc”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: 3.500.000€ pentru transferul lui Ianis Hagi! Clubul care vrea să-l ia în iarnă
digisport.ro
image
Bolojan unește primarii PSD și PNL împotriva lui. Premierul, înfruntat în ședință de Olguța Vasilescu: „Exclus! Exclus! Exclus!”
stiripesurse.ro
image
Incredibil care au fost ultimele cuvinte ale Flaviei Groșan! Medicul antivaccinist pare să-și fi prevestit sfârșitul: „Să nu regreți nimic”
kanald.ro
image
O familie economisește 90% la încălzirea locuinței cu un sistem neobișnuit, testat ca posibilă soluție pentru viitorul energiei
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima apariție la TV, după moartea tragică a lui Felix Baumgartner. Cum a venit îmbrăcată. Cei prezenți au fost uimiți când au văzut-o
romaniatv.net
image
Se taie bani de la toate ministerele. Anunțul premierului: Reducere a cheltuielilor de până la 10% din anvelopa salarială
mediaflux.ro
image
Scandal! Senatorii au aprobat noile amendamente la Legea Sportului, dar coaliția PSD-PNL-AUR, în frunte cu Elisabeta Lipă, se opune: „Să fie și funcționarii premiați, nu doar sportivii”
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
click.ro
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
click.ro
image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
click.ro
Kate Middleton cu Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia 0377429974 jpg
De Meghan nici nu vrea să audă, însă pe Harry l-ar primi înapoi acasă oricând. Cât de perfid pare planul lui Kate!
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Camera sovietica Krasnogorsk 3 film 16 mm (© CNSAS)
Eșecuri și gafe ale securiștilor, dezvăluite de un document de uz intern al Securității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Confesiunile lui Dragoș Dolănescu, la 50 de ani. Totul despre soția lui din Costa Rica: „A avut grijă de fiul meu orfan de mamă”. Ce meserie are femeia cu inimă de aur?
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner

OK! Magazine

image
HALUCINANT! ”Sarah Ferguson făcea sex cu iubitul ei în biroul lui Andrew, după ce acesta mergea la culcare”

Click! Pentru femei

image
Ups, se întâmplă și la case mai mari! Regina Camilla a umilit o femeie în public!

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?