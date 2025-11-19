Bărbat din Constanța, reţinut după ce a omorât o pisică şi a aruncat-o în faţa blocului

Un bărbat în vârstă de 40 de ani din municipiul Constanţa a fost reţinut de poliţişti, după a omorât o pisică şi apoi i-a aruncat cadavrul în faţa blocului.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat, miercuri, că, săptămâna trecută, o femeie a sunat la 112 şi a sesizat că în faţa blocului în care locuieşte se află o pisică moartă.

„În urma investigaţiilor efectuate a reieşit faptul că, în timp ce s-ar fi aflat în locuinţa sa, un bărbat, de 40 de ani, din municipiul Constanţa, ar fi provocat decesul pisicii. La data de 14 noiembrie, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Infracţionalităţii de Mediu au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, la locuinţa bărbatului, fiind identificate şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe bunuri utile cauzei”, au precizat poliţiştii.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru ucidere a animalelor cu intenţie.