Dezvăluiri după explozia de la restaurantul din Moscova: ginerele comandantului Forțelor Aerospațiale ale Rusiei, printre morți

Printre victimele exploziei produse pe 1 august la restaurantul Balzi Rossi din centrul Moscovei s-ar afla și Daniil Peredrii, identificat de publicația independentă The Agency drept ginerele comandantului Forțelor Aerospațiale ale Federației Ruse, Aleksandr Ceaiko.

Potrivit sursei citate, informația privind decesul lui Peredrii este susținută de date administrative apărute în registrele oficiale ruse. Un document personal al acestuia ar fi fost declarat invalid chiar în ziua exploziei, iar numele său figurează și în registrele persoanelor fizice autorizate cu mențiunea decesului.

Explozia a avut loc pe 1 august în restaurantul Balzi Rossi, situat în Piața Kudrinskaia din Moscova, relatează Рravda.

Localul era închis publicului și găzduia un eveniment privat.

Mai multe surse media și canale de Telegram din Rusia au speculat că evenimentul ar fi fost organizat cu ocazia aniversării de 55 de ani a generalului Aleksandr Ceaiko.

Potrivit Comitetului Național Antiterorist al Rusiei, o femeie necunoscută ar fi încercat să introducă în restaurant un dispozitiv exploziv improvizat, ascuns într-un cadou. Aceasta a fost oprită de un agent de securitate, moment în care dispozitivul a explodat.

În urma deflagrației au fost înregistrate mai multe victime și răniți. Autoritățile ruse au anunțat inițial moartea femeii, a agentului de pază și a unui participant la eveniment, în timp ce alte relatări din presa rusă au indicat un bilanț mai mare al victimelor.

Ancheta privind circumstanțele exploziei este în desfășurare.