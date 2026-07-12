search
Duminică, 12 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Radu Miruță cere măsuri după drona explodată în Portul Constanța: „În trei luni să aibă o soluţie de securitate”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Portul Constanța trebuie să dispună de propriile sisteme de securitate capabile să identifice orice intrare neautorizată, spune ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, la câteva săptămâni că după incidentul în care o dronă maritimă a pătruns în zona portuară și a explodat.

Incidentul a avut loc pe 5 iunie. FOTO captură video
Incidentul a avut loc pe 5 iunie. FOTO captură video

Radu Miruță a explicat, într-un interviu la Euronews România, că drona folosită prezenta caracteristici care făceau dificilă detectarea ei pe mare, inclusiv zborul la joasă înălțime și o construcție cu foarte puține componente metalice, ceea ce reduce eficiența radarelor existente.

Potrivit ministrului aceste limitări pot explica dificultățile de identificare a dronei în larg, însă situația este diferită odată ce aparatul ajunge într-un obiectiv strategic precum Portul Constanța.

„Este obligatoriu ca portul în sine să aibă nişte metode prin care el singur să îşi dea seama dacă cineva fără permisiune intră în port”, a declarat ministrul.

Critici la adresa sistemelor de securitate din port

Radu Miruță a apreciat că lipsa unor mecanisme capabile să detecteze pătrunderea neautorizată în zona portuară reprezintă o problemă gravă.

„Portul Constanţa nu a reuşit să conştientizeze aşa ceva, ceea ce mie mi se pare foarte grav”, a afirmat acesta.

Ministrul a subliniat că Portul Constanța este un obiectiv strategic cu limite și căi de acces bine cunoscute, motiv pentru care ar trebui să beneficieze de măsuri de securitate suplimentare, independente de sistemele Gărzii de Coastă sau ale Ministerului Apărării.

Conducerea portului are termen trei luni pentru a găsi soluții

Miruță a anunțat că, în calitate de ministru interimar al Transporturilor, a avut discuții cu reprezentanții Portului Constanța și le-a solicitat să propună măsuri concrete pentru întărirea securității.

„Am transmis o adresă semnată de mine, ca ministru, în care le-am cerut celor din Portul Constanţa ca în trei luni să aibă o soluţie de securitate în zona de intrare în port”, a precizat oficialul.

Potrivit ministrului, analiza realizată la nivelul portului a arătat că infrastructura de securitate existentă nu era suficientă pentru a răspunde unor astfel de amenințări, iar autoritățile trebuie să identifice rapid soluții pentru prevenirea unor incidente similare.

Amintim că, la începutul acestei luni, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că a primit răspunsurile autorităților ucrainene la cele 14 întrebări transmise după incidentul din 5 iunie 2026, când o dronă navală ucraineană a explodat în Portul Constanța. Potrivit Kievului, incidentul a fost provocat de pierderea controlului asupra a patru drone maritime, cel mai probabil în urma acțiunilor de război electronic desfășurate de Federația Rusă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Declarații controversate ale ambasadorului german la Chișinău. Hubert Knirsch e acuzat că neagă identitatea românească a Basarabiei
digi24.ro
image
Cum a reușit o tânără să strângă 18.000 de lire în 7 luni. Secretul era în propriul dulap: „M-a trezit la realitate”
stirileprotv.ro
image
Victor Ponta, mesaj dur pentru Nicușor Dan! „Bagă mâna în foc!”
gandul.ro
image
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei boli scurte și subite”
mediafax.ro
image
Leo Messi, certat de unul dintre cei mai mari fotbaliști ai României: „Aleargă mai puțin decât Dobrin, dar arbitrii îl ajută”
fanatik.ro
image
Am mers cu tramvaiul Tatra în drumul spre depou. După 53 de ani, garniturile își iau rămas-bun de la București
libertatea.ro
image
Brațul lung al lui Putin ajunge până în Țara Soarelui Răsare. Cum a devenit Japonia un cuib pentru spionii ruși care vânează tehnologie
digi24.ro
image
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
gsp.ro
image
Englezii au prezentat ”dovada că Norvegia a fost furată”! Reacția FIFA, după ce Anglia s-a calificat în semifinalele CM 2026
digisport.ro
image
Ce se întâmplă pe șoselele din Suceava? Trei accidente, trei morți în acest sfârșit de săptămână
click.ro
image
O tânără a decis să-și vândă la second-hand toate hainele și a adunat suficienți bani pentru o vacanță de câteva luni în jurul lumii
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Falşii avocaţi fac tot mai multe victime pe internet. Cum a fost înşelat Mihai cu 3.000 de lei
observatornews.ro
image
Alexandru Nițu a fost dat dispărut pe 28 iunie 2026. IREAL unde a fost găsit după două săptămâni
cancan.ro
image
Top 10 pensii în România. Judecătorii primesc 25.400 lei. Militarii - 5.800. Oamenii obișnuiți au 2.820 lei
newsweek.ro
image
Cum l-a răsfățat Simona Halep pe Dorin Mateiu la Wimbledon. Ce delicatese au mâncat în saloanele elegante din Anglia. EXCLUSIV
prosport.ro
image
Poți ține bicicleta pe casa scării? Ce spune legea și când poți fi obligat să o muți
playtech.ro
image
Isabel Haugseng, printre cele mai influente personalități din online. Iubita lui Erling Haaland a bifat un mare succes în Cupa Mondială
fanatik.ro
image
Povestea Antoniei, alpinista care și-a pierdut viața în Masivul Bucegi. Era medic stomatolog, cucerise vârful Uhuru, acoperisul Africii și visa să urce pe Everest
ziare.com
image
FOTO Alexandru Țiriac a văzut lângă cine a stat Simona Halep la Wimbledon și i-a transmis doar DOUĂ cuvinte
digisport.ro
image
Deliric, dezvăluiri rare despre relația cu Inna: „Orice bărbat adevărat face treabă bună și la tigaie”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Gabi Mureșan a fost condus pe ultimul drum. Furtună puternică la slujbă, a plâns cerul pentru el. Imagini IMPRESIONANTE de la înmormântare! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Alertă de la BNR. Nu folosiți aceste bancnote
mediaflux.ro
image
Controversa noptii la Mondial: mingea a lovit un cablu înainte ca Anglia să înscrie!
gsp.ro
image
Algoritmul Singurătății: Cum ne pierdem copiii în „Codul Secret” al Rețelelor Sociale. Un experiment înfiorător realizat de George Buhnici: „Mă doare stomacul în momentul ăsta / Soluțiile promovate de această manosferă sunt otravă”
actualitate.net
image
Întârzieri în lanț pe ruta București — Brașov și retur, pe 12 iulie. Un tren a depășit trei ore întârziere
actualitate.net
image
Imagini cumplite cu momentul în care pilotul român Adrian Rus-Sinner și-a pierdut viața. Detaliul surprins înainte de tragedie
click.ro
image
La ce intervenție estetică a apelat Alina Laufer. Cum se simte vedeta la două luni de la moartea mamei sale
click.ro
image
Ce s-a întâmplat cu averea moștenită de Marcela Fota de la soțul ei: „Să știe toată lumea”
click.ro
Charles, Archie, Lilibet colaj jpg
În sfârșit, și-a ținut nepoții în brațe! Întâlnirea istorică dintre Charles, Harry și Meghan s-a petrecut în locul preferat al Regelui
okmagazine.ro
Placinta fara coacere Sursa foto shutterstock 1673727172 jpg
Plăcintă fără coacere, perfectă pentru zilele toride
clickpentrufemei.ro
1570 theatrum orbis terrarum map monsters jpg
De ce desenau cartografii medievali dragoni și monștri pe hărți?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bianca Drăgușanu s-a operat din nou. Vedeta a apărut cu capul bandajat: „Am făcut-o și pe asta!”
image
Imagini cumplite cu momentul în care pilotul român Adrian Rus-Sinner și-a pierdut viața. Detaliul surprins înainte de tragedie

OK! Magazine

image
Lady in red! Kate Middleton a atras toate privirile la Wimbledon într-o rochie roșie cu o croială atipică pentru ea

Click! Pentru femei

image
Urmează una dintre cele mai importante Luni Noi ale anului. Ce aduce Luna Nouă în Rac pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Motive pentru care tot mai multe cupluri evită contactele intime