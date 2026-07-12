Radu Miruță cere măsuri după drona explodată în Portul Constanța: „În trei luni să aibă o soluţie de securitate”

Portul Constanța trebuie să dispună de propriile sisteme de securitate capabile să identifice orice intrare neautorizată, spune ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, la câteva săptămâni că după incidentul în care o dronă maritimă a pătruns în zona portuară și a explodat.

Radu Miruță a explicat, într-un interviu la Euronews România, că drona folosită prezenta caracteristici care făceau dificilă detectarea ei pe mare, inclusiv zborul la joasă înălțime și o construcție cu foarte puține componente metalice, ceea ce reduce eficiența radarelor existente.

Potrivit ministrului aceste limitări pot explica dificultățile de identificare a dronei în larg, însă situația este diferită odată ce aparatul ajunge într-un obiectiv strategic precum Portul Constanța.

„Este obligatoriu ca portul în sine să aibă nişte metode prin care el singur să îşi dea seama dacă cineva fără permisiune intră în port”, a declarat ministrul.

Critici la adresa sistemelor de securitate din port

Radu Miruță a apreciat că lipsa unor mecanisme capabile să detecteze pătrunderea neautorizată în zona portuară reprezintă o problemă gravă.

„Portul Constanţa nu a reuşit să conştientizeze aşa ceva, ceea ce mie mi se pare foarte grav”, a afirmat acesta.

Ministrul a subliniat că Portul Constanța este un obiectiv strategic cu limite și căi de acces bine cunoscute, motiv pentru care ar trebui să beneficieze de măsuri de securitate suplimentare, independente de sistemele Gărzii de Coastă sau ale Ministerului Apărării.

Conducerea portului are termen trei luni pentru a găsi soluții

Miruță a anunțat că, în calitate de ministru interimar al Transporturilor, a avut discuții cu reprezentanții Portului Constanța și le-a solicitat să propună măsuri concrete pentru întărirea securității.

„Am transmis o adresă semnată de mine, ca ministru, în care le-am cerut celor din Portul Constanţa ca în trei luni să aibă o soluţie de securitate în zona de intrare în port”, a precizat oficialul.

Potrivit ministrului, analiza realizată la nivelul portului a arătat că infrastructura de securitate existentă nu era suficientă pentru a răspunde unor astfel de amenințări, iar autoritățile trebuie să identifice rapid soluții pentru prevenirea unor incidente similare.

Amintim că, la începutul acestei luni, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că a primit răspunsurile autorităților ucrainene la cele 14 întrebări transmise după incidentul din 5 iunie 2026, când o dronă navală ucraineană a explodat în Portul Constanța. Potrivit Kievului, incidentul a fost provocat de pierderea controlului asupra a patru drone maritime, cel mai probabil în urma acțiunilor de război electronic desfășurate de Federația Rusă.