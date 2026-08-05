 Soțul unei ministre din Italia, găsit mort în lacul Vico după o lună de căutări disperate. Cum s-a transformat o plimbare cu barca într-o tragedie | adevarul.ro
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Soțul unei ministre din Italia, găsit mort în lacul Vico după o lună de căutări disperate. Cum s-a transformat o plimbare cu barca într-o tragedie

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După mai bine de cinci săptămâni de căutări, misterul dispariției lui Luigi Cavallari, soțul ministrei italiene Eugenia Roccella, a luat sfârșit. Trupul bărbatului de 84 de ani a fost găsit pe fundul lacului Vico, la o adâncime de 18 metri.

Luigi Cavallari, soțul ministrului italian Eugenia Roccella, găsit decedat FOTO: X
Luigi Cavallari, soțul ministrului italian Eugenia Roccella, găsit decedat FOTO: X

Cavallari dispăruse pe 27 iunie, în timpul unei plimbări cu barca pe lacul Vico, aflat la nord de Roma. Potrivit presei italiene, bărbatul a sărit în apă pentru a înota, a revenit pentru scurt timp la suprafață, însă apoi a dispărut.

Descoperirea a fost făcută de scafandrii implicați în operațiunea de căutare. Trupul lui Luigi Cavallari se afla la aproximativ un kilometru de locul în care fusese văzut ultima dată, după ce intrase în apă dintr-o barcă închiriată., scrie Bild.

Operațiune amplă de căutare pe lacul Vico

Cazul a mobilizat timp de săptămâni numeroase echipe de intervenție. Pompierii, carabinierii și specialiștii în căutări subacvatice au verificat zona folosind sonare, roboți subacvatici și echipamente speciale.

Misiunea a fost îngreunată de condițiile dificile din lac. Vizibilitatea era aproape zero la câțiva metri sub suprafață, ceea ce a făcut ca operațiunile de căutare să fie extrem de complicate.

Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca tragedia să fi fost provocată de un șoc termic. În ziua dispariției, temperaturile din zonă au ajuns la aproximativ 40 de grade Celsius, în timp ce apa lacului Vico este cunoscută pentru temperatura scăzută.

Potrivit relatărilor apărute în presa italiană, după ce a intrat în apă, Cavallari ar fi ieșit la suprafață și le-ar fi spus celor aflați pe barcă faptul că nu se simte bine. La scurt timp, acesta ar fi dispărut sub apă.

Mesajul ministrului Eugenia Roccella

Eugenia Roccella a transmis că perioada de așteptare și incertitudine s-a încheiat. Ministrul italian a mulțumit echipelor care au participat la căutări. 

„Le mulțumesc tuturor celor care l-au căutat pe iubitul meu Luigi”, a transmis ministrul italian.

Cei doi erau căsătoriți de peste 50 de ani și aveau împreună doi fii.

Eugenia Roccella, în vârstă de 72 de ani, este ministrul Familiei, Fertilității și Egalității de Șanse din Italia și face parte din partidul condus de premierul Giorgia Meloni.

Oficialul italian este cunoscut pentru pozițiile sale conservatoare în dezbaterile privind familia, căsătoria între persoane de același sex și avortul.

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