UNTOLD, cel mai sigur loc public din România

UNTOLD, festivalul top 3 în lume în clasamentul celor mai mari festivaluri pentru al treilea an consecutiv, se pregătește pentru cea de-a unsprezecea ediție, care va avea loc între 6 și 9 august.

Pentru cele 4 zile și 4 nopți, organizatorii și autoritățile colaborează pentru a se asigura că toată lumea va fi în siguranță la unul dintre cele mai mari evenimente din lume. Mii de angajați ai Ministerului Administrației și Internelor, printre care Direcția Generală Management Operațional M.A.I., Jandarmeria Română, Poliția Română, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Agenția Națională Antidrog, Brigada de Combatere a Crimei Organizate, precum și efectivele Poliției Locale, vor fi prezente pe toată durata celor 4 zile de festival, asigurându-se că măsurile de siguranță sunt respectate de toți participanții la festivalul UNTOLD. De asemenea, un număr considerabil de agenți de securitate privată vor contribui la menținerea ordinii și a liniștii în perimetrul evenimentului.

Main Stage-ul UNTOLD 2026 va fi o construcție monumentală, cu o deschidere de 127 de metri, 1.250 de metri pătrați de ecrane LED și peste 1.000 de lumini inteligente, va găzdui show-urile unor artiști precum STING, Lewis Capaldi, Zara Larsson, Martin Garrix, The Chainsmokers, Kygo și Flo Rida. Este cea mai mare și mai impresionantă scenă construită vreodată în istoria festivalului. Conceptul scenei principale pornește de la ideea unei surse primordiale de energie, aflate într-o continuă transformare. Monumentală, dar în același timp organică, scena pare o entitate vie care respiră, evoluează și deschide ferestre către lumi necunoscute. Scena are o înălțime maximă de 38 de metri, fiind cu doi metri mai înaltă decât construcția realizată în urmă cu doi ani. Cu o lățime impresionantă de 127 de metri, aceasta este cea mai mare scenă construită vreodată pentru UNTOLD.

Suprafața totală a ecranelor LED ajunge la 1.250 de metri pătrați, cea mai mare utilizată până acum în cadrul festivalului. Sistemul vizual integrează aproximativ 15 milioane de pixeli, transformați într-o imensă pânză digitală pe care vor prinde viață lumi, personaje și povești spectaculoase. Experiența va fi completată de 1.070 de lumini inteligente, mai multe decât la ediția precedentă, care vor transforma fiecare show într-un spectacol de lumină, culoare și energie.

UNTOLD lansează anul acesta 1 Billion for Good, o mișcare globală cu un obiectiv ambițios: să aducă împreună un miliard de oameni care aleg să creeze un impact pozitiv.

Într-o lume adesea marcată de conflicte, diviziuni și incertitudine, această inițiativă pornește de la o idee simplă: nu trebuie să împărtășim aceleași convingeri pentru a alege aceeași direcție – pace, conexiune, curaj și iubire.

Prin puterea muzicii și a comunității, ne propunem să facem binele vizibil, inspirațional și contagios. Fiecare contribuție contează, fie că este vorba despre un mesaj, un gest simplu, o acțiune în sprijinul unei comunități, al mediului înconjurător sau al unei persoane aflate în nevoie.

SISTEM DE PLATĂ, CHECK-IN ȘI ACCES LA FESTIVALUL UNTOLD

Organizatorii UNTOLD prezintă detalii importante privind accesul la eveniment, sistemul de plată și sfătuiesc fanii să aleagă variantele de Check-in și Top-up online pentru a beneficia de un acces mai rapid în festival.

Echipa UNTOLD subliniază că doar fanii înregistrați în formularul de Check-in (online sau la locație) pot primi brățara de festival, pe baza unui abonament sau bilet de o zi, cu un cod de bare valid și o carte de identitate.

Cei care au cumpărat mai multe abonamente sau bilete pot efectua Check-in-ul Online și pentru prieteni. În cazul în care posesorul unui abonament sau bilet dorește să-l transfere către o altă persoană, acesta trebuie să intre pe untold.com sau pe aplicația UNTOLD în zona de My Wallet și să selecteze Transfer, mai apoi să completeze datele persoanei care va primi biletul.

După realizarea cu succes a Check-in-ului online, fanii pot accesa secțiunea My Balance de pe site-ul untold.com sau din aplicația UNTOLD, și pot face top-up online.

Suma încărcată va fi transferată și activată pe brățara de festival la orice punct de Credit Point din festival. Această modalitate de încărcare va fi disponibilă și în timpul festivalului și poate fi accesată direct de pe telefon din aplicația UNTOLD sau pe site-ul untold.com. Sumele încărcate online necesită activarea sumelor, puteți face asta la: punctele de activare Online Top-Up; credit points; barurile din stadion; punctele de Check-in (în momentul ridicării brățării).

Procedura de Check-in online poate fi efectuată oricând, însă fanii care aleg să îl facă la fața locului vor achita o taxă de 125 RON, iar plata se va putea face exclusiv cu cardul la punctele dedicate de plată.

Organizatorii pun la dispoziția participanților spații de depozitare amplasate în afara festivalului, chiar lângă punctul de acces. Fanii pot închiria un locker pentru toate cele patru zile de festival pentru 150 RON sau pentru o zi, în schimbul a 50 de lei, în intervalul 4PM-7AM.

REGULI DE PARTICIPARE PENTRU MINORII SUB 18 ani

Pentru cei între 16 și 18 ani, este necesar un bilet de festival, un act de identitate valabil și acordul parental completat https://untold.com/info/4cbe44c0-9150-4e11-a15e-940720481559 Cei care au între 14 și 16 ani, trebuie să prezinte un bilet de festival, act de identitate valabil, să fie însoțit de un adult și să aibă acordul parental completat.

Minorii care au între 7-14 ani, trebuie să prezinte un bilet de festival, act de identitate valabil, să fie însoțit de un părinte sau tutore legal și să aibă acordul parental completat.

Cei care au sub 7 ani au acces gratuit, pot fi însoțiți de un părinte sau tutore legal. Este obligatoriu ca minorii sub 3 ani să poarte căști antifonice. Pentru copiii peste 3 ani acestea sunt recomandate, dar nu obligatorii.

PROGRAM PRE-FESTIVAL PENTRU RIDICAREA BRĂȚĂRILOR:

Organizatorii au pregătit un program pre-festival pentru ridicarea brățărilor. Fanii cu abonamente General Access sau VIP și Check-in-ul online își pot ridica brățările în avans din:

IULIUS MALL (Parter – Atrium)

Perioada: 1 – 4 august

Adresă: Str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53B

Program: 10:00 – 21:00

PLATINIA Shopping Center (Etajul 1)

Perioada: 1 – 4 august

Adresă: Calea Mănăștur nr. 2–6

Program: 10:00 – 21:00

Aceste puncte de ridicare a brățarilor de festival sunt disponibile doar pentru persoanele de peste 18 ani, care dețin abonamente General Access sau VIP, cu Check-in online

PROGRAM FESTIVAL PENTRU RIDICAREA BRĂȚĂRILOR:

Parcul Central “Simion Bărnuțiu”: 6-9 august 2026, între orele 15:00 - 03:00 Sistemul de plată de la UNTOLD este oferit cu sprijinul Băncii Transilvania și este integrat cu sistemul de acces pentru a oferi mai multă siguranță participanților. Visa este cardul oficial al festivalului, iar utilizatorii acestuia primesc diverse beneficii în cele 4 zile și 4 nopți de distracție. Brățara de festival este realizată din plastic reciclat (RPET).

Pentru a evita aglomerația, se recomandă opțiunea de Top-up online.

Nu este permis accesul în festival cu: substanțe interzise, alcool, sticle (inclusiv sticle de parfum sau deodorant), biberoane, umbrele, produse cosmetice inflamabile, rucsacuri sau borsete mai mari de 29 cm X 21 cm X 12 cm, conserve, artificii, lasere, spray-uri, cuțite, arme, obiecte contondente, bannere susținute de bețe, scaune, lanțuri, articole pirotehnice, mâncare sau băuturi, animale, aparate foto sau video profesionale, inclusiv DSLR-uri cu obiective detașabile, orice obiecte care în pot răni alți participanți.

Toți fanii sunt sfătuiți să consulte lista cu obiecte interzise și să nu dețină asupra lor astfel de obiecte în cadrul festivalul. Lista completă a obiectelor interzise poate fi consultată pe site-ul oficial al festivalului https://untold.com.

Este permis accesul cu medicamente însoțite de prescripție medicală, insulină, picături pentru uz medical, spray inhalator pentru astm, doar dacă posesorii prezintă o scrisoare medicală sau un document echivalent și în cantitatea maximă recomandată zilnic.

Ca urmare a regulilor foarte stricte în privința obiectelor interzise, persoanele responsabile cu securitatea și monitorizarea festivalului vor verifica în detaliu fiecare participant, iar orice obiecte interzise descoperite în urma verificării vor fi reținute la poartă, fără ca organizatorul să-și asume responsabilitatea pentru acestea.

Cea de-a unsprezecea ediție UNTOLD,festival care ocupă locul 3 în lume în clasamentul oficial Top 100 Festivals pentru al treilea an consecutiv, va începejoi, 6 august 2026, la ora 16:00. În toate cele 4 zile și 4 nopți de distracție, accesul în festival se face între orele: 16.00 - 05.00.