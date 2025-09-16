Alba-neagra cu școala. O clasă desființată în 25 august a fost reînființată în 15 septembrie. Ce se întâmplă cu elevii alungați

O clasă a IX-a de învățământ profesional desființată de Inspectoratul Școlar din Constanța pe 25 august a fost reînființată în a doua săptămână de școală, ca urmare a unei decizii judecătorești. Un elev a dat în judecată sistemul.

Se întâmplă în județul Constanța, unde în localitatea Nicolae Bălcescu funcționează o unitate școlară care are și clase de învățământ profesional. Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” a adunat în această vară, în perioada de înscriere la școala profesională, 14 elevi dornici să învețe la clasa a IX-a de construcții. Lor li s-au adăugat alți doi elevi, repetenți în anul școlar 2024-2025, care au făcut cereri de reînscriere. Cu 16 elevi înscriși, profesorii școlii nu și-a închipuit că ar avea vreo problemă legată de efectiv, numărul minim pentru a putea funcționa clasa fiind 16 elevi.

Doar că Inspectoratul Școlar Județean Constanța (IȘJ) a hotărât, în 25 august 2025, altceva, decizând în Consiliul de Administrație diminuarea clasei din planul de școlarizare. Motivul? Nu sunt 16 elevi, sunt doar 14, sub efectiv, pentru că cei doi repetenți ar avea dreptul să se înscrie doar într-o clasă deja formată, a motivat șeful IȘJ Constanța, Sorin Mihai. Conform legislației în vigoare, școala ar fi putut să funcționeze cu doi elevi sub efectiv, dacă și IȘJ Constanța ar fi fost de acord. Școala nu a cerut, iar inspectorul școlar general a declarat, într-o discuție cu reporterul „Adevărul”, că nici nu ar fi putut să facă asta, pentru că la clasele de început de ciclu nu ar exista această posibilitate.

Disputa s-a mutat în instanță, fiind deschise mai multe acțiuni pentru anularea actului emis de IȘJ. Una dintre acestea, în care un elev dintre cei 14 care au rămas pe ultima sută de metri fără loc la școală a dat în judecată IȘJ Constanța, s-a soldat cu o decizie a Tribunalului Constanța prin care pe de o parte se admite acțiunea, iar pe de alta i se impune IȘJ să revină la situația de dinainte de diminuarea clasei până la soluționarea pe fond.

O zi mai târziu, adică astăzi, 16 septembrie, IȘJ Constanța a transmis Liceului Tehnologic „I.C. Brătianu” că în consiliul de Administrație al IȘJ Constanța, întrunit în 15 septembrie 2025, s-a decis să aprobe planul de școlarizare propus de școală (care includea și clasa a IX-a, învățământ profesional, calificarea zidar-pietrar-tencuitor).

„Liceul nu a solicitat funcționarea cu o formațiune de studiu sub efective”

Inspectorul școlar general Sorin Mihai a transmis că va contesta decizia pronunțată de Tribunalul Constanța (termenul de apel este de cinci zile de la comunicare), însă a făcut, pe câteva pagini, alte precizări.

Explicând de ce IȘJ Constanța a decis inițial diminuarea clasei a IX-a de la Nicolae Bălcescu, șeful IȘJ Sorin Mihai a motivat că „Liceul Tehnologic I.C. Brătianu Nicolae Bălcescu nu a solicitat către Inspectoratul Școlar Județean Constanța funcționarea cu o formațiune de studiu sub efective la clasa de debut din învățământul profesional”, iar asta în ciuda faptului că anterior argumentase că pentru clasele de început de ciclu nu se acordă un astfel de acord.

„O astfel de solicitare din partea unității de învățământ s-a făcut pentru clasa a XIII-a seral, pentru care Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Constanța a aprobat în ședința din 28.08.2025 funcționarea, în anul școlar 2025-2026, cu 14 elevi, așadar cu efectiv diminuat cu 2 elevi față de numărul legal. Așadar, nu se poate considera că nu s-ar fi putut face un demers similar dacă s-ar fi dorit luarea în discuție, în vederea aprobării, a efectivelor clasei a IX-a, învățământ profesional. Art. 23 alin. 6 din Legea nr. 198/2023 stabilește cadru legal de funcționare în aceste condiții, respectiv cu aprobarea DJIP/DMBIP, pe baza unei justificări din partea consiliului de administrație al unității de învățământ, care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1)”, argumentează Sorin Mihai în punctul de vedere transmis presei.

În conformitate cu art. 23 (6) din Legea Învățământului Preuniversitar, era necesară o justificare a consiliului de administrație al unității de învățământ, anexată sau corelată cu o solicitare de exceptare de la prevederile alin. (1) al aceluiași articol de lege, or în lipsa solicitării și a justificării, Inspectoratul Școlar Județean Constanța nu avea temeiul legal de a pune în discuție menținerea ca formațiune de studiu a clasei a IX-a, învățământ profesional, își continuă Sorin Mihai argumentarea. „Mai mult decât atât, nici procesul verbal ori extrasul din procesul verbal al consiliului de administrație al Liceului Tehnologic I.C. Brătianu Nicolae Bălcescu, care apar în plângerea prealabilă, nu au fost înaintate către Inspectoratul Școlar Județean Constanța”, mai adaugă șeful IȘJ Constanța.

Școala a trimis către IȘJ Constanța, recunoaște Sorin Mihai, „o Listă finală cu candidații înmatriculați în învățământul profesional/ învățământul dual (nivel 3 de calificare) cod 575/ domeniul Construcții, instalații și lucrări publice/ calificarea profesională Zidar-pietrar-tencuitor pentru anul școlar 2025-2026”, iar acesta ar fi fost „singurul document înaintat către instituția noastră care îi menționează pe cei doi elevi repetenți”. Documentul nu ar fi fost însă însoțit de o solicitare a funcționării cu beneficiari sub efectivul minim și nici de o justificare a consiliului de administrație al liceului.

Lista finală, cu cei 16 elevi (care îi includea și pe cei doi repetenți) a fost înregistrată la școală în 21 august, în 18 august liceul transmițând, în termen, o listă cu 14 elevi înscriși, confirmă șeful IȘJ.

Situație similară la Crucea, tratament diferit

În situația de a nu-și îndeplini planul de școlarizare propus s-au aflat, pe lângă Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” din Nicolae Bălcescu, alte șapte unități de învățământ, cu 10 formațiuni de studiu în total, a mai transmis Sorin Mihai. Școlile în care nu s-au întrunit condițiile minime de constituire a formațiunilor de studiu la acel moment sunt: Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca” Constanța; Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Constanța; Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța; Seminarul Teologic Ortodox „Dionisie Exiguul” Constanța; Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna; Școala Profesională Ciobanu; Liceul Tehnologic Crucea; Liceul Tehnologic I.C. Brătianu Nicolae Bălcescu.

Dintre acestea, de tratament special a beneficiat Liceul Tehnologic Crucea, care se afla de asemenea în situația de a nu-și forma clasa de profesională. Liceul se află la o distanță de aproximativ 20 km de Nicolae Bălcescu și de alți 35 km de Ciobanu.

„În ceea ce privește unitățile de învățământ din Ciobanu, Crucea și Nicolae Bălcescu, pentru a le oferi elevilor și variante de înscriere în proximitatea localității de proveniență, comisia județeană a stabilit menținerea formațiunii de studiu de la Crucea, care se află între celelalte două. Astfel, o parte dintre elevii de la Ciobanu au fost îndrumați către liceul tehnologic din Hârșova sau Cernavodă și cealaltă parte către unitatea de învățământ din Crucea. Ulterior, Școala Profesională Ciobanu a înaintat adresa înregistrată în unitatea de învățământ cu nr. 856/22.08.2025 prin care a semnalat faptul că formațiunea de studiu din planul său de școlarizare a fost constituită cu efectivele minime legale prin înscrierea de elevi care au participat la etapele de admitere și nu s-au înscris în alte unități de învățământ. De aceea, comisia județeană de admitere a constatat nerealizarea a opt formațiuni de studiu și a înaintat către Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Constanța situația centralizată, în vederea luării hotărârii de a diminua din planul de școlarizare formațiunile de studiu din învățământul profesional care, în urma tuturor etapelor de admitere, s-a constatat că nu întrunesc condițiile minime de constituire. În ședința din 26.08.2025, s-a aprobat diminuarea din planul de școlarizare al unităților de învățământ clasele de învățământ profesional care nu s-au constituit”, a transmis Sorin Mihai.

La Crucea nu s-au dus însă mai mulți elevi nici după desființarea clasei de la Nicolae Bălcescu, astfel încât, în 4 septembrie 2025, cu trei zile înainte de începerea școlii, unitatea de învățământ a cerut IȘJ Constanța diminuarea clasei. Ridică un semn de întrebare faptul că nici reprezentanții liceului din Crucea nu au cerut IȘJ Constanța să permită funcționarea cu 14 elevi, așa cum șeful IȘJ precizează că regulamentul ar fi permis.

„Prin inspectorii școlari pentru învățământ profesional și tehnic, elevii înscriși la Liceul Tehnologic Crucea au fost îndrumați către unitățile de învățământ din județ care au locuri libere pentru învățământul profesional. La acest moment, toți elevii care figurau în lista înaintată de Liceul Tehnologic Crucea sunt înscriși în alte unități de învățământ. De asemenea, 11 dintre cei 14 elevi din lista de la Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” Nicolae Bălcescu sunt înscriși la alte unități de învățământ. Deși au fost îndrumați către unitățile de învățământ de stat, cinci dintre aceștia (inclusiv elevul care a demarat acțiunea în instanță) s-au înscris la un liceu particular aflat în municipiul Constanța”, se mai menționează în comunicatul șefului IȘJ Constanța.

IȘJ: Nu ajung banii pentru plata salariilor până la sfârșitul anului

Inspectorul școlar general a făcut publice, cu ocazia comunicării privitoare la situația creată în urma deciziei în instanță, și alte date legate de funcționarea Liceului Tehnologic „I.C. Brătianu” Nicolae Bălcescu. Școala a avut în anul școlar trecut 55 de elevi înmatriculați în clasa a VIII-a, dintre care 49 au promovat, doi s-au transferat, iar patru au rămas repetenți.

„Așadar, exceptându-i pe cei 14 elevi, înseamnă că 27 de elevi din UAT, care au participat la admiterea pentru clasa a IX-a, deja optaseră pentru unități de învățământ din alte localități. Trebuie precizat și faptul că nu există unități de învățământ liceal în fiecare localitate din județul Constanța, iar un liceu nu are circumscripție, la admiterea în clasa a IX-a putând participa elevii din întreaga țară pentru locurile din planul de școlarizare al Constanței, nu numai din județul nostru”, mai precizează Sorin Mihai. De menționat că liceul din Nicolae Bălcescu și-a anunțat intenția de a realiza o singură clasă a IX-a, respectiv cea desființată, de învățământ profesional, prin urmare, dacă absolvenții de gimnaziu și-au dorit să studieze la liceu nu aveau oricum posibilitatea să facă asta la Nicolae Bălcescu.

O altă mențiune importantă, pe care o face șeful IȘJ Constanța de data aceasta, este legată de execuția bugetară, anunțând că liceul din Nicolae Bălcescu nu ar mai avea toți banii pentru plata salariilor până la sfârșitul anului (deși nu o spune, funcționarea, suplimentar, a încă unei clase, ar însemna alte costuri).

„Conform datelor contabile, la 31 august 2025, liceul avea un grad de absorbție al bugetului destinat plății salariilor de 76,90%, ceea ce înseamnă că la finalul anului bugetar Inspectoratul Școlar Județean Constanța va trebui să retragă sume de la alte unități de învățământ din județ pentru a putea fi plătite salariile angajaților de la Liceul Tehnologic I.C. Brătianu Nicolae Bălcescu”, se mai menționează în comunicat.

Absenteism și număr mare de repetenți

Tot despre Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” Nicolae Bălcescu s-a mai transmis că în timpul unei inspecții școlare generale, care s-a desfășurat în perioada 2-6 decembrie 2024, s-a observat că mulți dintre elevii înscriși la școala profesională, respectiv la clasa de liceu-seral, absentează.

„Din documentele puse la dispoziție de unitatea de învățământ, s-a constatat, de asemenea, un număr mare de elevi repetenți: an școlar 2021-2022, repetenți: 27 elevi; an școlar 2022-2023, repetenți: 49 elevi; an școlar 2023-2024, repetenți: 44 elevi.

Observație: în anul școlar 2024-2025, unitatea de învățământ nu a respectat legislația în vigoare, deoarece elevilor nu li s-a scăzut un punct la purtare la fiecare 20 de absențe nemotivate. Pentru a nu avea un număr mare de elevi repetenți din cauza absențelor nemotivate, cadrele didactice au convenit să scadă un punct la purtare la 40 de absențe nemotivate. La sesizarea ISJ Constanța, au revenit asupra situației”, se mai menționează în comunicat.

Cât despre reluarea procesului de înscriere la clasa desființată și reînființată în 15 septembrie, IȘJ Constanța mai precizează că „la acest moment, cei 14 elevi sunt înscriși în alte unități de învățământ și nu pot fi obligați să revină în liceul din localitate”, iar „unitatea de învățământ a început anul școlar cu clasa diminuată din planul de școlarizare, așadar nu există orar, cadre didactice angajate pe posturile/ normele aferente”.

Ce se întâmplă în continuare

Directorul liceului din Nicolae Bălcescu a confirmat pentru „Adevărul” că IȘJ i-a comunicat școlii că s-a revenit la situația din august, așa că trebuie reluată procedura. Școala va trimite adrese către fiecare părinte care a optat inițial pentru înscrierea copilului la liceul din Nicolae Bălcescu, solicitându-le acestora să-și exprime opțiunea în continuare.

Cei mai mulți dintre părinți, nemulțumiți de decizia IȘJ Constanța la momentul desființării clasei, s-au angajat că, în cazul în care demersul juridic va avea rezultatul scontat, își vor aduce copiii, înscriși care pe unde a mai găsit loc liber, la școala din sat.

Demersul refacerii clasei este unul greoi. „Acum asta fac, merg prin localități să-i întreb pe părinți ce vor face. Acești copii au fost efectiv alungați de aici, iar răul, odată făcut, greu poate fi reparat”, a spus profesorul Luigi Frigioiu, care de asemenea a acționat IȘJ în instanță, cerând anularea deciziei de diminuare a clasei.

Mama elevului care a înregistrat succesul la Tribunalul Constanța a dezvăluit, pentru „Adevărul”, că fiul său, acum elev la un liceu tehnologic din Constanța, a fost foarte bucuros la auzul veștii. „A fost bucuros, vă dați seama. Dar nu putem să vorbim deocamdată de mai mult, pentru că noi nu am primit nimic oficial legat de reînființarea clasei, doar ce am auzit neoficial, iar pe vorbe... L-am înscris la o altă școală pentru că era normal să-l înscriem, nu-l puteam ține acasă neștiind ce se va întâmpla”, a precizat mama elevului.