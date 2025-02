Soarta clasei de seral amenințată cu desființarea pentru că a rămas cu 14 elevi s-a decis. „Sunt foarte multe nereguli”

Cei 14 elevi înscriși în clasa a XII-a seral la Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” din localitatea Nicolae Bălcescu, județul Constanța, vor putea încheia anul școlar în localitate, deși la școala lor s-au depistat nereguli pentru care „vor fi anunțate organele competente”, spune șeful IȘJ Constanța.

Adulții care au decis, în anul școlar trecut, să revină pe băncile școlii pentru a obține diploma de absolvire a liceului se aflau în situația de a-și căuta altă școală, după ce Inspectoratul Școlar Județean Constanța a decis să suspende clasa, de la 1 februarie 2025, pe motiv că numărul celor înscriși a scăzut sub 15 (numărul minim pentru formațiunea de învățământ). Al 15-lea elev a renunțat și și-a cerut dosarul, astfel efectivul clasei a XII-a seral de la Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” coborând sub minim. Elevilor li s-au indicat pentru transfer, la momentul la care IȘJ Constanța a adoptat decizia, și unitățile școlare care au învățământ seral și care mai au locuri libere. Un astfel de liceu, care, se menționa în adresă, are și internat, putând asigura cazare și masă, este în municipiul Constanța, la zeci de kilometri distanță.

Elevii și-au declarat nemulțumirea, iar mai mulți profesori i-au susținut, atrăgând atenția că pentru acești elevi perspectiva de a fi transferați la un alt liceu, departe de localitate, nu înseamnă o șansă mai bună la educație, ci pur și simplu îi va determina să abandoneze. „Sunt adulți în toată firea, o parte au copii acasă, au serviciu, obligații, nu se vor putea nicidecum încadra în program, în altă localitate. Cât despre internat, cum să stea în internat părinți cu copii acasă?”, au avertizat profesorii.

Șeful IȘJ Constanța a precizat la acel moment, pentru „Adevărul”, că decizia din 13 ianuarie privind neacordarea avizului pentru funcționarea clasei sub efectiv a fost suspendată și că situația va fi reanalizată.

„Niciodată n-am identificat 14 elevi la clasă”

Au urmat mai multe controale la școală (deși liceul tehnologic a mai făcut obiectul unor inspecții și anterior adoptării deciziei controversate), s-a monitorizat inclusiv prezența la clasă, în cele din urmă decizându-se ca elevii să poată să încheie anul școlar la liceul din Nicolae Bălcescu.

„(Clasa – n.r.) am menținut-o, dar, din verificările pe care le-am făcut, sunt foarte multe nereguli, ca să nu le spun ilegalități, pe care le-am identificat. Și vom merge mai departe cu analiza lor, pentru că trebuie să vedem exact ce s-a întâmplat acolo. (...) Elevii care au fost înscriși în urmă cu un an n-aveau documentele necesare de înscriere, ulterior au fost completate. E o problemă, în ce sens: dacă nu ai o foaie matricolă asumată, de la unitatea de învățământ de la care provine elevul respectiv, noi ne întrebăm cum s-au dat niște diferențe. Și asta e una dintre ele. Noi vom analiza, vom verifica, vom transmite și noi către organele competente tot ce s-a identificat acolo. Și mai e o mare nelămurire a noastră. Noi, de fiecare dată când am fost acolo în inspecție, anunțată, bineînțeles, niciodată n-am identificat 14 elevi la clasă, în niciuna dintre situații. Cel mai mult au fost 11 elevi prezenți în sală. Dar noi plecăm de la premisa că la momentul acesta nu putem să spunem că este culpa vreunui elev, că este o problemă legată de ce au făcut elevii. Asta eventual poate să spună, dacă e vreo problemă, un organ competent de cercetare”, a declarat inspectorul școlar general al IȘJ Constanța, prof. Sorin Mihai, pentru „Adevărul”.

Oficialul IȘJ Constanța spune că există suspiciunea de fals în acte. Nu s-ar fi întrunit, pe de altă parte, anumite comisii, așa cum prevăd normele legale, pentru ca elevii care provin de la școli cu specializări diferite de cea oferită de liceul tehnologic din Nicolae Bălcescu să susțină anumite diferențe pentru a putea fi înscriși.

„La momentul acesta continuăm verificările. N-am finalizat analiza, v-am spus doar câte ceva din ce am identificat până la acest moment. (...) Dacă ei au fost înscriși de către unitatea de învățământ fără documente, în mod evident nu elevul e de vină. Dar vom vedea care este situația. E în desfășurare. Avem câteva informații, avem foarte multe neclarități, dar ne vor sprijini și alte instituții competente ca să putem să ne facem și imaginea clară”, a adăugat șeful IȘJ.

„Nu am cum să verific fiecare lucru, dar sunt responsabil în fața terților”

Directorul liceului, profesorul Dragoș Osiceanu, spune cu privire la neregulile care se impută unității de învățământ că își asumă vina de a nu-și fi controlat mai strict colegii din subordine.

„Au fost mai multe controale, cred că patru sau mai multe, exact pentru învățământul seral, și s-a verificat totul. Fiecare foaie, dosar de înscriere și tot. Acum, că ați spus de nereguli. Au fost mai multe sesizări inclusiv cu privire la faptul că cei școlarizați în alte unități aveau copie, nu aveau originalul. Sau, într-adevăr, unele acte lipseau, dar acele acte, dacă lipseau, nu însemna că respectivii nu aveau drept de înmatriculare. Aici strict este vorba de managementul propriu, aceasta este în sarcina secretariatului, iar eu, ca director, într-adevăr ar fi trebuit să manageriez mai bine resursa umană, adică să nu mă bazez doar pe ce se primește în instituție, ci să verific fiecare act în parte. Ce pot să spun, eu ca director sunt responsabil pentru ceea ce face fiecare angajat. Într-adevăr, nu am cum să verific fiecare lucru, dar sunt responsabil în fața terților”, a precizat directorul.

Dacă funcționarea clasei până la sfârșitul anului școlar este o certitudine, teama mare este că o decizie care să-i afecteze pe elevi ar putea fi adoptată pentru anul școlar următor. Elevii de seral trebuie să absolve clasa a XIII-a pentru a se putea înscrie la examenul de Bacalaureat, iar promovarea acestui examen, pentru cel puțin pentru o parte dintre elevi, este absolut necesară. Liceul are nevoie de absolvenți care să promoveze Bacalaureatul pentru a spera ca solicitarea de înființare de noi clase de liceu, inclusiv pentru învățământ la zi, să le fie aprobată. Liceul tehnologic a rămas, nu cu mulți ani în urmă, doar cu învățământ profesional la zi tocmai din cauza rezultatelor slabe înregistrate de absolvenți la examenul de Bacalaureat.

Dacă la alte licee se mizează foarte mult pe orele de pregătire remediale, la liceul din Nicolae Bălcescu s-a optat pentru strategia de a-i ajuta suplimentar pe acei elevi de la clasa de seral care își doresc și au șanse mari să promoveze examenul.

„Se fac ore de pregătire. Am cerut profesorilor, mai ales pe Limba română și Matematică, și ei au acceptat, să se axeze, invers, nu pe cei care au nevoie de ore remediale, ci pe cei care pot mai mult. Primul meu gând a fost strict la șansa de a promova, când termină ei clasa a XIII-a, Bacalaureatul. Și am identificat cel puțin două-trei persoane care au șanse mari să ia Bacalaureatul din prima sesiune, asta urmăresc. În funcție de acest lucru vom putea cere, pe viitor, să mergem și pe acreditare. Mă gândesc strategic, pe o perioadă de mai mulți ani”, a mai spus directorul Liceului Tehnologic „I.C. Brătianu”.