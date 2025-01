Situație disperată la un liceu din județul Constanța. 14 elevi de la seral au fost anunțați că li se desființează clasa din februarie

O clasă care până acum câteva săptămâni avea 15 elevi a rămas doar cu 14 și, din acest motiv, elevilor li s-a transmis că trebuie să se transfere. Situația a apărut la Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” din Nicolae Bălcescu, unde funcționează o singură clasă de seral, elevii fiind în clasa a XII-a. Pentru a obține diploma de absolvire a a liceului elevii trebuie să parcurgă inclusiv clasa a XIII-a seral.

Și profesorii și elevii spun că au fost anunțați că de la 1 februarie clasa nu mai poate funcționa, pentru că s-a coborât sub numărul minim (15 în cazul lor) cu care poate funcționa formațiunea de studiu, iar solicitarea pe care a înaintat-o directorul școlii, ca Inspectoratul Școlar Județean să aprobe funcționarea sub acest efectiv, a fost respinsă. Între timp funcționarea sub efectivul minim se reanalizează, decizia din 13 ianuarie fiind revocată.

Cum a început totul

Situația se întâlnește la Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” din localitatea Nicolae Bălcescu, județul Constanța. Aici a fost înființată, în anul școlar 2023-2024, o clasă a XI-a liceu seral. S-au înscris foști elevi ai școlii, dar și elevi care au urmat cursurile altor licee/școli profesionale și care, după ani buni, au decis că vor să finalizeze cursurile liceale și chiar să susțină examenul de Bacalaureat. Sunt adulți din localitate, care lucrează și cărora le va fi mult mai greu să se deplaseze într-o altă localitate pentru studii.

La început, numărul celor înscriși a fost peste 15. În cursul lunii noiembrie 2024, când efectivul clasei ajunsese la 15 elevi, o elevă s-a prezentat la liceu și a solicitat să i se elibereze dosarul, anunțând că se retrage. De aici ar fi început problemele. Chiar în acea perioadă, spun mai mulți profesori din școală, la nivelul unității era în derulare o inspecție generală. Cert este că directorul școlii a anunțat Inspectoratul Școlar Județean Constanța că prin plecarea elevei efectivul clasei a scăzut la 14, directorul solicitând, totodată, aprobarea IȘJ pentru a se putea funcționa în continuare cu acest număr de elevi.

IȘJ Constanța a decis în schimb, în 13 ianuarie 2025, să respingă solicitarea. Li s-a dat totodată celor 14 elevi varianta de a alege transferul la alte unității școlare care organizează cursuri de liceu-seral și se află în aceeași arie teritorială. Iată care sunt acestea: Liceul Tehnologic „Tomis” Constanța – care are 6 locuri disponibile pentru domeniul de pregătire – Construcții, instalații și lucrări publice (similar cu cel pe care îl urmau la Nicolae Bălcescu), respectiv 7 locuri libere pe domeniul -Mecanică. Alte două unități de învățământ, a fost informată școala din Nicolae Bălcescu, au locuri libere la seral, dar în alte domenii. Astfel, ar mai fi un loc liber la Liceul Tehnologic Cogealac – domeniul de pregătire Protecția mediului, și alte trei locuri la Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari, domeniul de pregătire Turism și alimentație. La liceul din Constanța există posibilitatea de a fo cazați în cămin (cu un cost de 200 lei/lună).

„Menționăm că prin transferul celor 14 elevi de la Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” la unul sau mai multe licee din cele menționate anterior, domeniul de pregătire și/sau specializarea acestora se va schimba, aceștia fiind obligați să susțină diferențe la modulele de specialitate”, mai era anunțată școala din Nicolae Bălcescu, prin adresa transmisă de către IȘJ Constanța, menționându-se că termenul de punere în aplicare este 31 ianuarie 2025.

„Este exclus transferul. Vor renunța, se vor lăsa”

De la primirea adresei, profesorii școlii, elevii, dar și reprezentanții administrației locale sunt în alertă și încearcă, prin depunerea de memorii și prin discuții pe care le poartă cu decidenții de la Constanța, să schimbe cursul lucrurilor. Profesorul Luigi Frigioiu este unul dintre cei care s-au adresat IȘJ Constanța, atrăgând atenția, printr-un memoriu, că „această clasă s-a format pentru a ajuta cetățenii comunei care, vârsta școlară, s-au aflat în imposibilitatea de a-și termina studiile”. „Ne-am aliniat tendințelor generale și am încercat să oferim educație pentru toți. Prina ceastă acțiune am intervenit cu măsuri integrate la nivelul comunităților rurale vulnerabile, cum este cea din comuna Nicolae Bălcescu, comună cu 5.000 locuitori. Astfel, am încercat să prevenim abandonul școlar și să facilităm tuturor cetățenilor accesul la educație de calitate”, mai menționează profesorul.

Luigi Frigioiu este convins că dacă se va merge cu decizia până la capăt cei mai mulți nu se vor transfera.

„Nu au cum să se ducă în altă parte. Poți să îi lași în mijlocul anului școlar așa? Că toți au familii. Suntem la 30 de km de Constanța. Nici nu mai circulă microbuze. Este exclus transferul. Ei se vor lăsa, vor renunța”, spune profesorul, pentru „Adevărul”.

Un alt profesor atrage atenția că printre elevi sunt adulți care s-au întors la școală după zeci de ani. Una dintre eleve are 60 de ani și își dorește mult să finalizeze studiile.

„Nici noi nu am mai auzit de o astfel de decizie adoptată în timpul anului școlar, dar, aparent, prin decizia IȘJ, se poate. (...) Elevii sunt terminați, pentru că toată lumea muncește. Am o doamnă care a împlinit acum 60 de ani și vine zi de zi, deși muncește. Sunt terminați că ar însemna să facă naveta la „Tomis”, în Constanța. Iar toți sunt din sat. Și domnul director, și primarul, toți-toți, ne-am mobilizat toți. Se chinuie, săracii, să facă toate demersurile”, a declarat profesorul.

Directorul școlii din Nicolae Bălcescu, prof. Dragoș Oșoianu, explică la rândul său că s-a înaintat solicitarea către IȘJ Constanța cu speranța că li se va da aprobarea, pentru că în astfel de cazuri, dacă sunt cu mai puțin de doi elevi sub efectivul minim, IȘJ poate decide acest lucru. Cât despre faptul că se poate dispune desființarea clasei în timpul anului școlar, există acest risc, pentru că în lege nu se menționează un termen anume.

„Nu este bine pentru elevi, această specializare mai este la Liceul „Tomis”, iar elevii cu siguranță nu se vor deplasa”, a precizat directorul.

Unitatea de învățământ are în plan să solicite, pentru anul școlar 2025-2026, o nouă clasă de seral, însă drumul de la propunere până la aprobare și formarea clasei este relativ lung.

Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” din Nicolae Bălcescu a avut, până în anul 2018, și clase de liceu - zi, pierzând dreptul de a mai organiza un astfel de program, ca multe alte licee tehnologice de la nivelul întregii țări, din cauza rezultatelor slabe la examenul de Bacalaureat.

Anca are 36 ani și s-a întors să își continue studiile la școala din sat după 20 de ani. A făcut școala de meserii, iar în prezent este angajată ca lucrător comercial. Vrea mai mult însă. Spune că i-a plăcut să învețe, doar că situația complicată de acasă a împiedicat-o să-și urmeze visul. Încearcă acum, când învață cot la cot cu cele trei fiice ale sale.

„Momentan nu am luat nicio variantă în calcul. Sperăm ca domnii de la Constanța să mențină clasa, am făcut un memoriu la Inspectorat, sperăm să se gândească și la noi un pic. Ținând cont că avem și familii, noi ne facem treaba, ajungem cât se poate de des, ținând cont că noi depindem de salariu. (...) Îmi doresc această diplomă, îmi trebuie, pe viitor poate îmi găsesc un alt job, mai bun, ca lucrător în comerț e foarte greu. (...) Tot le îndrum pe fete să învețe, pentru că diploma de Bac contează foarte mult pentru un serviciu mai bun”, a declarat eleva.

Șeful IȘJ: „S-a revenit asupra deciziei”

Inspectorul școlar general al IȘJ Constanța, prof. Sorin Mihai, contactat de „Adevărul”, a precizat că s-a revenit asupra deciziei din 13 ianuarie 2025. Va urma însă o analiză, cu toate datele pe masă, iar în urma acestei analize se va stabili dacă această clasă va continua să funcționeze.

„S-a revenit asupra deciziei. Ce nu avem noi la acest moment (și dacă nu a făcut-o școala o s-o facem noi, și am făcut o comisie în acest sens), nu avem, conform legii învățământului preuniversitar, o justificare venită din partea lor, să vedem despre ce este vorba. La momentul acesta hotărârea respectivă este revocată și vom analiza noi în locul domnului director, în locul CA-ului (n. red. - Consiliul de Administrație al unității de învățământ), ce s-a întâmplat acolo. Ca să putem analiza în cadrul IȘJ trebuie să avem transmisă în scris o hotărâre a CA și o justificarea a lor. De ce ar trebui menținută clasa respectivă”, a precizat șeful IȘJ.

Inspectorul școlar general spune că inițial s-a decis desființarea clasei pentru că singurul element pe care IȘJ îl avea pentru a lua o decizie era acea adresă a școlii în care se anunța că efectivul clasei a scăzut la 14 elevi. „Aveam o solicitare de prelungiri fără justificare. Directorul a zis că va veni un al 15-lea elev, n-a venit, dar a cerut să-i răspundem în scris. Neavând nicio justificare, absolut niciuna, am constatat că funcționează fără să se îndeplinească condițiile impuse de lege. Că acolo există niște probleme am aflat colateral”, a mai spus prof. Mihai.

„Din cele șapte arii inspectate, cinci au primit calificativ acceptabil”

În urma analizei s-ar putea da aprobare ca această clasă de seral să funcționeze și cu 14 elevi, însă există și posibilitatea să nu se decidă asta. La liceul din Nicolae Bălcescu, a precizat șeful IȘJ Constanța, s-a încheiat de curând o inspecție generală, iar din cele șapte arii inspectate, pentru cinci s-a primit calificativ acceptabil, inclusiv pentru domeniul „tehnologii”, învățământul profesional și tehnic, acordându-se acest calificativ.

„Este o analiză pe care trebuie să o facem. De ce? Poate (n. red. - elevii) ar avea parte de mai bune șanse, un traseu educațional ameliorat, în momentul în care ar funcționa într-o altă unitate de învățământ. E posibil și asta. Vrem să vedem concret ce se întâmplă acolo și de ce scade, pe de o parte, populația școlară constant la unitatea respectivă și pe de altă parte să vedem dacă rămânem pe poziții acolo sau găsim alte soluții, alte modalități. (...)Trebuie să punem în balanță care este interesul superior al dumnealor. Să lâncezești într-o unitate de învățământ care nu-ți oferă absolut nimic, ci doar un loc în bancă, și interesul este unul scăzut pentru a te sprijini, sau să mergi către o unitate de învățământ care îți dă posibilitatea să finalizezi cursurile și să le finalizezi cu reușită”, a conchis inspectorul școlar general Sorin Mihai.